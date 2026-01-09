  • Новость часаПремьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ради России Франция отказала США
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    Глава НАСА заявил о решении досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю
    США освободили двух россиян с танкера «Маринера»
    Посольство США в Киеве предупредило о «крупной воздушной атаке»
    Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город
    Сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной
    Появилось видео взрывов во Львовской области
    9 января 2026, 13:40 • Новости дня

    Хаменеи призвал США не вмешиваться в дела Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    «Если он способен на это, пусть займется управлением своей страны», – заявил Хаменеи на встрече с жителями Тегерана, комментируя угрозы Трампа в адрес иранского руководства, передает ТАСС.

    Хаменеи также отметил, что протесты в Иране, по его мнению, происходят в интересах США. Он заявил, что участники протестов разрушают собственное имущество, чтобы угодить американскому президенту. При этом Хаменеи подчеркнул, что Вашингтон якобы заинтересован в дестабилизации ситуации в исламской республике.

    Верховный лидер обратился к иранской молодежи с призывом сохранять единство перед лицом угроз. «Дорогие молодые люди! Сохраняйте готовность и единство. Единая нация победит любого врага», – подчеркнул он, выступая перед различными слоями населения.

    Кроме того, Хаменеи обвинил Трампа в причастности к гибели более тысячи иранцев во время июньской войны Израиля с Ираном в 2025 году. «Этот человек заявил, что отдавал приказы в ходе войны, – тем самым признав, что его руки по локоть в крови иранцев, – а потом он заявляет, что поддерживает иранский народ. Кучка неопытных, невнимательных и недальновидных людей верит ему и действует в угоду ему. Поджигают мусорные баки, чтобы ему понравилось», – сказал Хаменеи.

    Ранее сообщалось, что участников массовых выступлений, охвативших Тегеран и несколько городов Ирана, государственное телевидение страны назвало «террористами» и сообщило о гибели и ранениях людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране.

    За предыдущие десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. Ранее сообщалось что повстанцы в Иране захватили два города.

    7 января 2026, 03:27 • Новости дня
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти

    Трамп заявил о согласии Венесуэлы передать США до 50 млн баррелей нефти

    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    Комментарии (25)
    7 января 2026, 15:01 • Новости дня
    Fox News: Повстанцы в Иране захватили два города

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские города Абданан и Малекшахи в провинции Илам якобы захвачены протестующими, сообщают американские СМИ со ссылкой на так называемый «Национальный совет сопротивления Ирана».

    Города перешли под фактический контроль демонстрантов 7 января, сказал собеседник Fox News, передает «Газета.Ru».

    Ранее британская пресса сообщала, что при росте беспорядков в Иране аятолла Али Хаменеи может воспользоваться заранее продуманным маршрутом для эвакуации в Москву.

    До этого в Иране стартовали масштабные протесты из-за падения курса риала.

    Комментарии (18)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 01:20 • Новости дня
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа выйдет из десятков международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН, устанавливающий порядок проведения международных переговоров по климату, следует из подписанного Трампом указа.

    Большинство из организаций – это связанные с ООН агентства, комиссии и консультативные группы, занимающиеся вопросами климата, труда и другими проблемами, которые администрация Трампа отнесла к инициативам, направленным на обеспечение разнообразия и «прогрессивные» инициативы.

    «Администрация Трампа сочла эти институты избыточными по своему масштабу, неэффективными в управлении, ненужными, расточительными, плохо организованными, захваченными интересами субъектов, продвигающих свои собственные интересы, противоречащие нашим, или представляющими угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны», – приводит Associated Press (AP) выдержку из заявления Госдепартамента.

    Решение Трампа выйти из организаций, способствующих сотрудничеству между странами в решении глобальных проблем, принято на фоне военных действий или угроз его администрации, которые встревожили как союзников, так и противников  захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и заявлением о намерении захватить Гренландию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе 2025 года объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату. В марте 2025 года США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана.

    Комментарии (22)
    7 января 2026, 14:18 • Новости дня
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США

    Американист Дудаков оценил сценарии по присоединению Гренландии к США

    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, скорее всего, пообещает Гренландии серьезные американские инвестиции в обмен на контроль над островом. Однако против такого сценария выступают местные власти, Дания и Европа. Вряд ли у Вашингтона хватит сил сломить это сопротивление, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее СМИ назвали четыре возможных сценария, как США будут присоединять Гренландию.

    «Администрация Трампа пытается воспользоваться той неразберихой, которая возникла вокруг Венесуэлы, чтобы оказаться давление на другие страны. Цель простая – заставить Западное полушарие следовать воле США», – говорит американист Малек Дудаков. По его словам, сейчас Вашингтон будет оказывать давление не только на Каракас, но и на Кубу.

    «Другим государствам пока эти планы Трампа стоит воспринимать, скорее, как риторику, нежели реальные действия. Например, я не думаю, что будет какое-то реальное военное вмешательство в Колумбию, если не считать возможных ударов по инфраструктуре картелей. Аналогичная ситуация и с севером Мексики, где в случае вторжения Штаты рискуют потерять много военных», – рассуждает аналитик.

    «Что касается непосредственно Гренландии, то я не верю в сценарий военного захвата территории. Полагаю, что Вашингтон будет предлагать местным властям внушительные инвестиции в обмен на согласие подписать Договор о свободной ассоциации и таким образом перейти под контроль Америки», – продолжает спикер.

    «При этом подавляющее большинство жителей острова – около 80% – в целом выступают против присоединения к США. К слову, и местная власть и европейцы тоже не поддерживает слияние. И я не уверен, что у Трампа хватит сил переломить это сопротивление. Тем более, что обещанные инвестиции – очень туманная перспектива», – замечает американист.

    Он указывает: равно ка и в Венесуэле, полезные ископаемые будет добывать довольно непросто, трудозатратно и дорого. «Что касается репутационных потерь, критика со стороны либералов как в Европе, так и внутри США в отношении Трампа будет только усиливаться. А это, в свою очередь, будет лишь способствовать Трансатлантическому разладу», – заключил Дудаков.

    Ранее The Times опубликовала возможные сценарии, по которым Трамп намеревается присоединить Гренландию к США. Предполагается четыре потенциальных способа.

    По мнению журналистов издания, у Вашингтона достаточно военного потенциала для силового захвата территории. Впрочем, нападение на союзника по НАТО стало бы ощутимым ударом по альянсу. Кроме того, это может спровоцировать активное сопротивление местного населения острова.

    Еще один вариант – это заключение Договора о свободной ассоциации. Документ может предусматривать оказание финансовой помощи со стороны США, в то врем как Гренландия передала бы Вашингтону полномочия в вопросах безопасности при сохранении внутреннего самоуправления.

    Не отказывается Трамп и от варианта покупки территории. Также одним из сценариев является сохранение Гренландии частью Дании, но с увеличением военного присутствия американцев.

    Эксперты сомневаются в возможности военного вторжения и допускают, что Дональд Трамп прибегнет к политическому вмешательству в совокупности с экономическим давлением.

    Впрочем, Reuters указывает, что «президент и его команда обсуждают ряд вариантов достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно же, использование вооруженных сил США всегда является одним из вариантов, находящихся в распоряжении главнокомандующего».

    Однако агентство тут же отмечает: «Захват Соединенными Штатами Гренландии у давнего союзника, Дании, вызвал бы шок в альянсе НАТО и углубил бы раскол между Трампом и европейскими лидерами».

    Источник агентства в администрации США сообщил, что вопрос о приобретении острова не исчезнет с повестки, несмотря на возражения партнеров по НАТО. По его словам, глава американского государства Дональд Трамп нацелен на заключение соглашения во время своего президентского срока, так как этот вопрос относится к приоритетам национальной безопасности США.

    Комментарии (4)
    9 января 2026, 08:42 • Новости дня
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»

    Трамп сообщил о разгрузке нефти с танкера «Маринера»

    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    С танкера «Маринера», который был захвачен американскими силами, уже начали разгружать нефть, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News : «Нефть сейчас разгружают».

    По его словам, решение о захвате судна не представляло для него сложности.

    Трамп также уточнил, что не готов обсуждать детали своих возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с танкером. «Я не хочу говорить этого», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера». МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры».

    При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст, но, по мнению США, относится к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    Комментарии (23)
    8 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Сенат США одобрил запрет военных действий в Венесуэле без санкции Конгресса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария

    Комментарии (18)
    8 января 2026, 06:08 • Новости дня
    HRANA: За десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Наряду с продолжением некоторых акций протеста в Иране, поступают сообщения о появлении уличных демонстраций, расширении забастовок владельцев магазинов и студенческих протестах в ряде университетов.

    «За прошедшие дни протестные акции прошли как минимум в 285 местах в 92 городах 27 провинций. В ходе этих мероприятий было арестовано не менее 2076 граждан, погибло не менее 36 человек, в том числе 34 протестующих и два сотрудника сил безопасности и правоохранительных органов», – сообщает агентство новостей правозащитных организаций в Иране HRANA.

    В материале агентства причиной происходящего называют экономическое давление на широкие слои общества. Оно достигло критической точки, когда стали очевидны  признаки разрухи в повседневной жизни граждан.

    «Непрерывный рост обменных курсов, хроническая нестабильность рынка и устойчивое снижение покупательной способности омрачили и дестабилизировали экономические перспективы», – сказано в статье.

    Социальные последствия этого включают повсеместное закрытие или частичное прекращение работы предприятий, растущие трудности для малого бизнеса, что привело к распространению протестов и забастовок в различных городах.

    «Эти демонстрации не столько реакция на единичный, временный фактор, сколько результат долгосрочного накопления экономического давления и продолжающегося угасания надежды на улучшение экономических и социальных условий», – отметили в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, протестующие в Иране сожгли Коран и попытались напасть на мечеть. В Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием. Британская Times заявила, что Хаменеи готовится бежать в Москву из-за роста чисоа беспорядков.

    Комментарии (4)
    6 января 2026, 17:02 • Новости дня
    Европейские лидеры призвали Трампа отказаться от угроз Гренландии
    Европейские лидеры призвали Трампа отказаться от угроз Гренландии
    @ Robert Lehmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Британии и Дании сделали совместное заявление по поводу возможных планов США насчет Гренландии.

    В заявлении подчеркивается, что Арктика является ключевым элементом европейской, международной и трансатлантической безопасности, а также указывается на необходимость коллективной обороны региона совместно с США в рамках НАТО, передает Bloomberg.

    «Безопасность в Арктике должна обеспечиваться только совместными усилиями союзников по НАТО, включая США, на основе принципов Устава ООН, таких как суверенитет, территориальная целостность и нерушимость границ. Мы не перестанем их защищать», – отмечается в документе.

    Лидеры стран ЕС напомнили, что Гренландия входит в состав Королевства Дания и находится под коллективной защитой НАТО. Они призвали США быть «ключевым партнером» в обеспечении безопасности региона, ссылаясь на соглашение о обороне 1951 года между США и Данией.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария

    В отдельном блоке заявления особо отмечено, что судьбу Гренландии могут определять только ее жители и Дания. «Гренландия принадлежит ее народу. Только Дания и Гренландия вправе принимать решения по своим территориям», – говорится там.

    Отмечается, что жесткая позиция европейских лидеров стала ответом на недавние заявления президента США Дональда Трампа и его советника Стивена Миллера о возможности захвата Гренландии для нужд национальной безопасности США. Копенгаген встревожен подобной риторикой, тем более после недавнего рейда США в Венесуэле.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что любое нападение США на Гренландию приведет к распаду НАТО и уничтожит существующую с 1945 года систему безопасности. Вечером во вторник министры иностранных дел и обороны Дании должны провести закрытое совещание с парламентским комитетом по внешней политике для обсуждения отношений с США.

    Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в понедельник назвал слова Трампа неуважительными и призвал жителей не поддаваться панике, а также предложил наладить прямую линию связи между Вашингтоном и Нуком.

    Канадский премьер-министр Марк Карни также поддержал территориальную целостность Дании и Гренландии, подчеркнув, что только их народы могут определять будущее региона.

    Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

    Американские чиновники начали разработку проекта сделки по Гренландии, ведутся обсуждения Договора о свободной ассоциации.

    Напомним, после Второй мировой войны США пытались купить Гренландию у Дании, но получили лишь право на создание авиабазы.

    Комментарии (4)
    8 января 2026, 07:45 • Новости дня
    Журналист Карлсон объяснил причину увеличения военного бюджета США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил о намерении увеличить оборонный бюджет до 1,5 трлн долларов, что может означать только то, что страна готовится к войне, считает американский журналист Такер Карлсон, о чем он говорит в своей новой программе.

    «Президент Трамп объявил об увеличении бюджета Пентагона с 1 трлн долларов до 1,5 трлн долларов. Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне», – сообщил он в соцсети Х, где разместил свою программу.

    Карлсон убежден в своей правоте, так как иных причин для увеличения военного бюджета нет. Он добавил, что все ждут этого и знают, но надеются, что «большой войны» удастся избежать.

    Напомним, США намерены увеличить военные расходы до 1,5 трлн долларов к 2027 году, сообщил Трамп в своей соцсети.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией ради безопасности страны. Американский лидер ранее сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений. А своим заявлением о запрете дивидендов он вызвал распродажу акций ВПК.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 08:01 • Новости дня
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному плану мира на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    Комментарии (5)
    8 января 2026, 22:35 • Новости дня
    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times

    Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ

    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times
    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ так, что издание отметило: «Казалось, его не беспокоило, что срок действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией истекал через четыре недели».

    «Если срок действия соглашения истекает, значит, он истекает. Мы просто заключим более совершенное соглашение», – сказал Трамп газете New York Times (NYT).

    Он добавил, что Китай, обладающий самым быстрорастущим арсеналом в мире, должен быть включен в любое будущее соглашение.

    «Вы же, вероятно, захотите привлечь к этому пару других игроков», – сказал глава Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ.

    МИД России в январе напомнил, что Москва ждет официальный ответ США на предложение по договору о СНВ.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп назвал себя тем, без кого Россия «уже владела бы всей Украиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только его действия подтолкнули других союзников по НАТО к увеличению расходов на оборону, и что без него Россия давно бы захватила всю территорию Украины.

    «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной. Помните также, что я в одиночку закончил восемь, а Норвегия, член НАТО, по глупости решила не присуждать мне [Нобелевскую] премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней», – написал Трамп в Truth Social.

    Он добавил, что всем очень повезло, так как Трамп восстановил «наши военные силы» во время своего первого срока и пообещал продолжать их укреплять.

    «Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, – вот это США, возрожденные Дональдом Трампом», – резюмировал глава Белого дома.

    Комментарии (3)
    8 января 2026, 02:35 • Новости дня
    Американский сенатор похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Сенатор США похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект об усилении санкций в отношении России, заявил член сената конгресса США и представитель Республиканской партии Линдси Грэм.

    В соцсети Х внесенный в России в список террористов и экстремистов сенатор США Линдси Грэм похвастался, что продуктивная встреча с президентом Трампом принесла ему одобрение на принятие двухпартийного законопроекта по санкциям против России, над которым он работал в течение нескольких месяцев с сенатором Блюменталем и другими.

    «Это будет своевременным, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а [президент России Владимир] Путин только и делает, что продолжает убивать невинных. Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть», – написал Грэм в Х.

    Он заверил, что этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать российскую нефть.

    «С нетерпением жду решительного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе», – резюмировал Грэм.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью. Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что Россия и Китай не опасались бы НАТО без США

    Трамп отметил отсутствие страха России и Китая перед НАТО без США в составе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и Китай не воспринимали бы НАТО как угрозу без участия Соединенных Штатов в альянсе.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не считают НАТО угрозой, если в составе альянса отсутствуют Соединенные Штаты, передает ТАСС. «Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что альянс придет на помощь Соединенным Штатам, если нам это по-настоящему потребуется», – отметил в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что именно благодаря его давлению страны Североатлантического альянса согласились увеличить военные расходы до 5% ВВП, хотя ранее это казалось невозможным. По словам Трампа, при его президентстве американские вооруженные силы были восстановлены, и он продолжает работу в этом направлении.

    Трамп также добавил, что именно Соединенные Штаты, восстановленные при нем, вызывают уважение и опасения у Пекина и Москвы. Кроме того, он заверил, что Америка всегда будет поддерживать НАТО, даже если альянс не будет поступать так же по отношению к США.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария

    Напомним, что по итогам саммита НАТО в Гааге в июне прошлого года страны-участницы обязались увеличить военные расходы до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил, что стране необходим контроль над Гренландией из-за активности судов КНР и России в Арктике. В то же время представители Штатов отметили, что разведка не проявляет интереса к преследованию России.

    Комментарии (4)
    Главное
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью
    В Тбилиси заявили об обмане европейцев обещанием победы Украины
    Ту-142МК впервые в истории ВМФ выполнили дозаправку у Северного полюса
    Володин сообщил о новом порядке расчета стажа для родителей
    Адвокат объяснила неявку Долиной на передачу квартиры
    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сказал, кто обладает реальной властью на Украине