Сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Пуховой, квартира была готова к передаче с 5 января, документы были подготовлены к этой дате. Однако Лурье не смогла приехать в тот день и перенесла встречу на более поздний срок, передает ТАСС.

«К этой дате с нашей стороны были подготовлены документы – акт приема-передачи квартиры. 5 января Полина не смогла приехать, назначила дату сегодня. Но сегодня на встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», – заявила Пухова.

В то же время адвокат Лурье Светлана Свириденко уточнила, что акт приема-передачи не был подписан, так как сама Лариса Долина не явилась на встречу, а ее представитель не обладал необходимыми полномочиями для передачи квартиры и ключей. Лурье не может заселиться до подписания всех необходимых документов. На данный момент Долина находится в отъезде, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина намерена во второй половине дня 9 января передать ключи от квартиры в Хамовниках новой владелице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд обязал Ларису Долину покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей. Долина завершила переезд из этой квартиры. В первом квартале 2026 года в России могут принять новые законы для борьбы с так называемой «схемой Долиной».