В России вступил в силу закон о повышении штрафов за навязывание допуслуг

Tекст: Дарья Григоренко

На сайте Госдумы говорится, что согласно поправкам в статью 14.8 КоАП РФ, для должностных лиц штрафы теперь составят до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – до 500 тыс. рублей, передает ТАСС.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, отметил: «последние годы наблюдался рост случаев навязывания людям товаров и услуг за дополнительную плату: в 2022 году – 782 случая, в 2023 – 3179, в 2024 – 4132». Он добавил, что чаще всего граждане сталкиваются с подобными нарушениями при покупке авиабилетов, железнодорожных билетов, оформлении банковских и медицинских услуг.

Володин напомнил, что в апреле 2025 года был установлен законодательный запрет на навязывание платных дополнительных товаров и услуг. По его словам, усиление ответственности повысит защищённость потребителей и поможет избежать ненужных трат.

Уже действуют нормы, усиливающие ответственность банков и операторов связи за нарушение законодательства. Володин разъяснил, что Банк России получил право взыскивать с кредитных организаций штраф до 1% их капитала, но не менее 1 млн рублей.

С 1 января 2026 года реклама услуг по банкротству не может обещать полное освобождение граждан от долгов или призывать не исполнять обязательства. В таких объявлениях теперь обязательно должны указываться негативные последствия банкротства. Володин подчеркнул, что многие организации вводили граждан в заблуждение относительно долгов, но теперь это будет ограничено на законодательном уровне.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал законодательный акт, значительно увеличивающий штрафы для организаций и предпринимателей за принуждение клиентов к покупке дополнительных товаров или услуг.

Ранее Совфед одобрил увеличение штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг.