Президент Польши захотел переписать конституцию ради усиления власти

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости изменить конституцию страны для укрепления своей власти, передает РИА «Новости». По словам главы государства, действующая с 1997 года Конституция уже проявила свои недостатки, особенно в периоды президентства Леха Качиньского и Анджея Дуды.

Навроцкий подчеркнул, что обновление основного закона позволит избежать конфликтов, которые возникали из-за нынешней редакции документа. Президент добавил, что в его команде уже началась работа над компромиссным вариантом нового текста конституции, который будет подготовлен во дворце президента.

Глава государства также раскритиковал спикера сейма Влодимежа Чажастого из социалистической партии. По мнению Навроцкого, вторым по значимости лицом в стране становится человек, получивший всего 20 тыс. голосов и представляющий партию с маргинальной поддержкой.

Напомним, в августе 2025 года Навроцкий приступил к обязанностям президента Польши после принесения присяги перед Национальным собранием.

Между премьер-министром Дональдом Туском и президентом Навроцким разгорелся конфликт по поводу того, кто будет представлять Польшу на саммите G20.