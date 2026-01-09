В МВД назвали три типичных возраста курьеров-мошенников

МВД сообщило о трех основных возрастных категориях курьеров мошенников

Tекст: Мария Иванова

Три наиболее часто встречающиеся возрастные группы курьеров, которых привлекают к участию в мошеннических схемах, выделили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, сообщает Telegram-канал УБК.

По данным ведомства, первая группа – молодые люди от 16 до 24 лет, в основном мужчины из российских регионов и стран СНГ. Обычно они не имеют постоянной работы и сталкиваются с финансовыми трудностями, поэтому ищут легкий заработок через Telegram. Кураторы убеждают их в минимальных рисках или легальности деятельности, предлагая оплату от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей за каждую операцию.

Во вторую группу входят мужчины в возрасте от 30 до 39 лет, многие из которых ранее судимы или имеют зависимости. Они сознательно ищут нелегальный доход, осознают риски и готовы работать «в тени» – забирать наличные, перевозить и передавать деньги. Для них это осмысленный источник дохода.

Третья категория – люди старше 50 лет, чаще женщины, которых мошенники сначала обманывают и лишают сбережений. Затем под давлением и угрозами их вынуждают выполнять поручения: перевозить деньги или встречаться с другими участниками, они действуют из страха и убеждены, что помогают банку или следствию.

В МВД напомнили, что курьер – не «пешка», а полноценный участник преступления. Обещания легкого заработка или легенды про «операции правоохранителей» неизбежно приводят к уголовной ответственности и взысканию похищенных средств.

