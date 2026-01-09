Евродепутат Мариани обвинил Евросоюз в двойных стандартах по Венесуэле

Tекст: Дарья Григоренко

По словам политика, подобные высказывания фактически отрицают само существование венесуэльского государства как субъекта международного права, передает РИА «Новости».

«Объявление о том, что Соединённые Штаты будут «управлять» Венесуэлой в течение переходного периода – даже в косвенной форме – представляет собой явное нарушение суверенитета Венесуэлы и права венесуэльского народа на самоопределение», – отметил Мариани. Он также подчеркнул, что ни одна норма международного права не дает для этого юридических оснований.

Мариани добавил, что возможное похищение президента Николаса Мадуро также противоречит международному праву. По его словам, Устав ООН запрещает государствам навязывать смену режима другим странам или организовывать свержение законных властей извне.

По мнению евродепутата, истинная причина подобных заявлений США кроется в стремлении получить контроль над венесуэльскими ресурсами, особенно нефтью, поскольку у Венесуэлы крупнейшие в мире доказанные запасы. Он считает, что риторика о «переходе» лишь маскирует попытку смены режима, продиктованную энергетическими и геополитическими интересами Вашингтона.

На ваш взгляд На какую следующую страну нападут США? Дания (Гренландия)

Иран

Колумбия

Куба

Мексика

Другая (указать в комментариях)

США ни на кого не нападут

Голосовать Результаты





Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

Дональд Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.