    Ради России Франция отказала США
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    Глава НАСА заявил о решении досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю
    США освободили двух россиян с танкера «Маринера»
    Посольство США в Киеве предупредило о «крупной воздушной атаке»
    Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город
    Сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной
    Появилось видео взрывов во Львовской области
    9 января 2026, 10:56 • Новости дня

    Евродепутат Мариани обвинил Евросоюз в двойных стандартах по Венесуэле

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявления США о намерении контролировать Венесуэлу в переходный период представляют собой явное нарушение суверенитета республики, считает депутат Европарламента от правой французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

    По словам политика, подобные высказывания фактически отрицают само существование венесуэльского государства как субъекта международного права, передает РИА «Новости».

    «Объявление о том, что Соединённые Штаты будут «управлять» Венесуэлой в течение переходного периода – даже в косвенной форме – представляет собой явное нарушение суверенитета Венесуэлы и права венесуэльского народа на самоопределение», – отметил Мариани. Он также подчеркнул, что ни одна норма международного права не дает для этого юридических оснований.

    Мариани добавил, что возможное похищение президента Николаса Мадуро также противоречит международному праву. По его словам, Устав ООН запрещает государствам навязывать смену режима другим странам или организовывать свержение законных властей извне.

    По мнению евродепутата, истинная причина подобных заявлений США кроется в стремлении получить контроль над венесуэльскими ресурсами, особенно нефтью, поскольку у Венесуэлы крупнейшие в мире доказанные запасы. Он считает, что риторика о «переходе» лишь маскирует попытку смены режима, продиктованную энергетическими и геополитическими интересами Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Дональд Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    8 января 2026, 20:27 • Новости дня
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (4)
    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    Дипслужба ЕС не смогла подтвердить слова Каллас о 19 странах, атакованных Россией

    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Комментарии (15)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 15:52 • Новости дня
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

    Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе: «Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», передает ТАСС.

    Она отметила, что задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции отдельных государств Евросоюза, а не Еврокомиссии. Хиппер не дала прямого ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержание российских судов.

    Вопрос о том, будут ли страны Евросоюза задерживать российские танкеры по примеру американских властей, остается на усмотрение каждого государства-члена ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    В Госдуме обсудили возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы сменили свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    Комментарии (22)
    8 января 2026, 17:14 • Новости дня
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично обратился к американцам, употребляющим кокаин, с извинениями и призывом пройти лечение, сообщили СМИ.

    Политик подчеркнул, что президент страны придерживается жесткой позиции в отношении наркотиков и намерен продолжать бороться с их распространением, передает телеканал 360 со ссылкой на Fox News.

    Вэнс добавил, что администрация США часто подвергается критике за жесткую антинаркотическую политику, особенно в отношении таких опасных веществ, как фентанил и кокаин. Несмотря на это, такие наркотики продолжают привлекать определённую часть граждан.

    «Так что прошу прощения у всех людей, которые любят кокаин. Президент США не любит кокаин. Мы призываем вас лечь в реабилитационный центр и мы продолжим отстаивать интересы Америки», – заявил вице-президент.

    В четверг министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Комментарии (10)
    8 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Сенат США одобрил запрет военных действий в Венесуэле без санкции Конгресса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 09:25 • Новости дня
    Трамп назвал операцию в Венесуэле возможным актом мести Рубио

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп отметил возможную заинтересованность госсекретаря Марко Рубио в действиях против Венесуэлы из-за его кубинского происхождения.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, передает ТАСС. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News, комментируя связь Рубио с Кубой и его роль в американской политике по отношению к латиноамериканским странам.

    Трамп подчеркнул, что Рубио, выросший в семье кубинских эмигрантов, «хорошо знает Кубу». По его словам, Куба «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти».

    В ходе беседы ведущий Fox News высказал предположение, что операция в Венесуэле могла быть «местью со стороны Марко». Трамп прямо ответил: «Может быть, была», не исключая личных мотивов Рубио при принятии решений по этому направлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Дональд Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    Комментарии (5)
    8 января 2026, 19:58 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о предложении супруге Мадуро остаться в Венесуэле

    Лукашенко сообщил, что Флорес отказалась покидать Мадуро ради безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что супруга Николаса Мадуро Силия Флорес предпочла быть с мужем, несмотря на возможность остаться в Венесуэле и угрозы со стороны США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что супруге президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться в Венесуэле без последствий, передает РИА «Новости». По словам Лукашенко, Флорес ответила отказом и заявила: «Я со своим возлюбленным».

    Она проявила мужество, решив быть вместе с мужем, несмотря на опасность, подчеркнул белорусский лидер и отметил, что после захвата Мадуро ее вывезли в Америку, где против нее выдвинули обвинения в наркобизнесе.

    Глава государства добавил, что в ситуации с похищением Мадуро имели место сговор и предательство, пишет БелТА. Лукашенко заявил: «Там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство».

    Президент Белоруссии также связал действия США в Венесуэле с попыткой Дональда Трампа продемонстрировать силу после вывода войск из Афганистана. Лукашенко подчеркнул, что американская операция была уступкой военным и назвал позором  бегство из Афганистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лукашенко осудил вооруженные действия США против Венесуэлы, назвав их угрозой международной безопасности и сравнив возможные последствия с событиями во Вьетнаме.

    Еще в декабре Лукашенко пригласил в гости президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против которого США ввели санкции. В ноябре Лукашенко также приглашал Мадуро в Минск на фоне напряженности в отношениях Венесуэлы с США.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС раскрыть доли в оборонных компаниях

    Дмитриев призвал раскрыть доли и прибыль ЕС в оборонных предприятиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предложил европейским странам опубликовать данные о своих долях и доходах в оборонном секторе.

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что странам Евросоюза стоит обнародовать информацию о размере своих долей в европейских оборонных подрядчиках и прибыли, которую они получают от этих компаний. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя публикацию европейского издания Politico, пишет ТАСС.

    Дмитриев отметил: «Европейские поджигатели войны вдруг захотели размещать войска направо и налево. Возможно, им следует раскрыть информацию о своих долях в европейских оборонных подрядчиках и о том, какую прибыль они получают от них».

    Он связал инициативы по расширенному размещению войск с финансовыми интересами европейских государств в сфере обороны.

    Напомним, Politico пишет, что в Евросоюзе на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией призывают быть готовыми к прямой конфронтации с главой американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии. А госсекретарь США Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация Штатов рассматривает покупку Гренландии у Дании как основной вариант и не планирует военное вторжение на остров.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Европа побила рекорд отбора газа из хранилищ из-за холода

    «Газпром»: Европа рекордно отбирает газ из хранилищ из-за похолодания

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне устойчивого похолодания в Европе суточный отбор газа из подземных хранилищ достиг новых исторических максимумов, а запасы снизились до 58,9 млрд куб. метров.

    Европа вновь фиксирует рекордное потребление газа из подземных хранилищ на фоне похолодания, сообщает «Газпром».

    По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 5 и 6 января были отобраны максимальные для этих дат суточные объемы газа за всю историю наблюдений. Основная причина этого – резкое снижение температуры в европейских странах.

    Ранее этой зимой максимальные суточные отборы газа уже отмечались 24, 25, 26 и 31 декабря. Специалисты отмечают, что текущие погодные условия требуют больших объемов топлива для обеспечения отопления и энергоснабжения.

    Согласно статистике GIE, к 6 января в европейских ПХГ оставалось 58,9 млрд куб. м газа, что составляет 58,1% от полной вместимости. Это на 11,8 млрд куб. метров меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Объем запасов уже опустился ниже 60 млрд куб. метров, что вызывает обеспокоенность экспертов по поводу энергобезопасности Европы в случае продолжительного похолодания.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что рекордно быстрый отбор газа из подземных хранилищ Европы может привести к энергетическому дефициту к концу зимы.

    Цена газа в Европе выросла на 9% в 2025 году на фоне увеличения спроса и опасений по поводу запасов.

    С начала отопительного сезона Европа уже выбрала более 10 млрд кубометров газа из подземных хранилищ.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 15:44 • Новости дня
    В Германии после взрыва газа рухнул жилой дом

    В Германии жилой дом разрушился из-за взрыва газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате взрыва на юго-западе Германии полностью разрушился жилой дом, а поиски возможных пострадавших все еще продолжаются, пишут местные СМИ.

    В городе Альбштадт-Тайльфинген на юго-западе Германии ранним утром произошел взрыв, приведший к полному обрушению жилого дома. По словам полиции, поисковые работы продолжаются, так как под завалами могут находиться люди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WDR.

    Бургомистр Альбштадта Роланд Тральмер сообщил, что причиной произошедшего, вероятнее всего, стал бытовой газ. В момент взрыва в здании могли находиться, как минимум, три зарегистрированных жильца, с которыми спасатели пока не смогли установить связь.

    Взрыв также сильно повредил около десяти соседних домов. Все их жильцы также были эвакуированы в целях безопасности. На месте происшествия работают 150 сотрудников экстренных служб, которые продолжают разбор завалов и поиски людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители британского Суиндона покинули свои дома после мощного взрыва в промышленной зоне.

    До этого немало людей пострадало в результате взрыва в общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ.

    Также значительное число раненых по аналогичной причине зафиксировали в марте прошлого года. Тогда взрыв случился на территории завода шин Continental в немецком Ганновере.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 09:40 • Новости дня
    В Китае отметили безжалостную критику США со стороны Небензи в ООН

    Baijiahao сообщил о жесткой критике США Небензей в ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России в ООН Василий Небензя выступил с жесткой критикой США после их нападения на Венесуэлу, что удивило китайских журналистов.

    Журналисты китайского издания Baijiahao обратили внимание на позицию постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, который не стал проявлять милосердие к США и резко осудил их действия против Венесуэлы, передает Lenta.ru.

    В материале отмечается: «Российский представитель привлек внимание своими необычными формулировками. <…> Небензя не стал проявлять милосердия к США». Авторы статьи подчеркнули, что заявления постпреда России были не импульсивными, а отражали недовольство Москвы, которая поддерживает тесные связи с Венесуэлой.

    В отличие от российской стороны, Франция и Британия предпочли использовать осторожные выражения, чтобы не обидеть Вашингтон. Китайские журналисты выразили удивление резкостью позиции Москвы, учитывая позитивные изменения в российско-американских отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги из следственного изолятора в Нью-Йорке.

    Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации на территории Венесуэлы представители разных стран употребляли слово «шок».

    Венесуэла на заседании Совета Безопасности ООН одержала явную и законную победу – мировое сообщество признало атаку США нарушением международного права.

    Комментарии (2)
    8 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Макрон указал на риск превращения G7 в анти-БРИКС

    Макрон подчеркнул необходимость сближения G7 и БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон указал на риск превращения G7 в антикитайский клуб и отметил важность сотрудничества с БРИКС, выделив совпадение приоритетов объединений.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости не допустить превращения Группы семи (G7) в антикитайский клуб. На совещании послов Франции в Елисейском дворце в Париже он подчеркнул: «Семерка не должна превратиться в антикитайский клуб». Макрон также отметил, что важно избежать превращения G7 в клуб анти-БРИКС, а БРИКС – в клуб анти-G7, передает ТАСС.

    Французский лидер высказал мнение о важности сближения между G7 и БРИКС, заявив, что задачи, стоящие перед БРИКС, по сути соответствуют приоритетам семерки. На встрече присутствовал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, приглашенный в качестве гостя.

    Макрон напомнил, что саммит Группы семи пройдет под французским председательством в Эвиане на юго-востоке Франции в июне 2026 года.

    При этом, еще в декабре Макрон заявил, что тарифы и квоты на китайский импорт не решают проблему торгового дисбаланса между Евросоюзом и Китаем.

    А двумя неделями ранее Макрон вообще пригрозил Китаю введением пошлин, если Пекин не ликвидирует торговый дефицит с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время декабрьского визита в Китай президент Франции решил добиваться повышения статуса Евросоюза до стратегического партнера Китая с акцентом на экономическое сотрудничество и технологический обмен.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Фицо заявил о намеренном затягивании переговоров по Украине

    Фицо заявил о намеренном затягивании переговоров по конфликту на Украине

    Фицо заявил о намеренном затягивании переговоров по Украине
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что переговоры о мире по ситуации на Украине намеренно затягиваются, а конфликт может продолжиться.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил на пресс-конференции, что переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине старательно мешают, передает РИА «Новости». По его словам, отсутствует искренний интерес к скорейшему завершению конфликта мирным путем. Фицо отметил: «Я убежден, что переговорам о мире старательно мешают. Старательно. Нет искреннего интереса завершить этот конфликт мирным путем как можно скорее».

    Он подчеркнул, что предпринимаемые шаги свидетельствуют скорее о намерении продлить конфликт на Украине на долгие месяцы. Такое заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, который 8 января находится с официальным визитом в Братиславе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо предупредил, что преобладание ненависти к России во внешней политике Евросоюза может привести ЕС к пропасти.

    Премьер-министр Словакии также заявил, что страна не будет участвовать в «безумных» планах Евросоюза по финансированию Украины.

    До этого Роберт Фицо объявил о прекращении поддержки военных нужд украинской стороны из-за отсутствия веры в военный исход конфликта.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 16:41 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать соглашение между ЕС и МЕРКОСУР

    Венгрия отказалась поддержать соглашение между ЕС и МЕРКОСУР из-за фермеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о намерении голосовать против соглашения с МЕРКОСУР, чтобы защитить интересы европейских фермеров накануне голосования в ЕС.

    Венгрия не поддержит торговое соглашение между Евросоюзом и МЕРКОСУР. Министр иностранных дел Петер Сийярто пояснил, что Будапешт выступает против, поскольку Еврокомиссия проигнорировала интересы фермеров, передает ТАСС.

    «Завтра Венгрия проголосует против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Еврокомиссия настаивает на принятии и реализации соглашения, которое открыло бы Европу для неограниченного ввоза сельскохозяйственной продукции из Южной Америки за счет средств венгерских фермеров. Мы выступаем против этого решения, поскольку Брюссель в очередной раз проигнорировал интересы наших фермеров», – заявил Сийярто.

    Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР было предварительно заключено 6 декабря 2024 года, несмотря на протесты европейских фермеров. Для его вступления в силу требуется одобрение всех членов Евросоюза, а чтобы заблокировать – отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС.

    Против заключения соглашения активно выступают аграрное лобби Евросоюза, а также правительства Франции, Польши и ряда других стран. МЕРКОСУР объединяет Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай, контролирует более 70% территории Южной Америки и насчитывает 295 млн человек.

    Документ готовился 25 лет и должен создать общий рынок на 780 млн потребителей, устранить пошлины на ряд товаров, включая автомобили, и обеспечить доступ европейских компаний к сельскому хозяйству стран МЕРКОСУР. Эксперты Bloomberg считают, что соглашение может увеличить ВВП МЕРКОСУР на 0,7%, а экономику ЕС – на 0,1%. Также оно усилит позиции ЕС в регионе, где растет влияние Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий также заявил, что договор о свободной торговле между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР может уничтожить польское аграрное производство.

    Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию пришлось отложить из-за протестов Франции.

    В итоге подписание масштабного торгового соглашения перенесли на 12 января из-за требований ряда стран усилить защиту европейских фермеров.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать диалог с Россией.

    Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года ответила на вопрос о позиции вице-премьера Маттео Сальвини, который известен своей поддержкой диалога с Россией, передает ТАСС.

    По словам Мелони, вице-премьер Сальвини, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, высказал свои мысли о важности отношений между Россией и Италией. Премьер-министр заявила: «Я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией». Она отметила, что главная сложность – определить, кто именно должен представлять Европу в этом вопросе, поскольку «голосов слишком много».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Италия занимает десятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (4)
