    9 января 2026, 10:34 • Новости дня

    Сотни тысяч домов в Британии и Франции остались без света из-за циклона Горетти

    Циклон Горетти оставил сотни тысяч домов в Европе без света

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше 50 тыс. домов на юго-западе Британии и 380 тыс. во Франции остались без электричества после циклона Горетти, сопровождавшегося порывами ветра до 213 км/ч.

    Более 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. домов во Франции остались без электричества из-за циклона Горетти, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times и канал BFMTV.

    По данным National Grid, «около 57 тыс. объектов недвижимости остались без электричества» на юго-западе Англии, особенно в графстве Корнуолл, где был введён красный уровень погодной опасности.

    Во Франции стихия больше всего ударила по региону Нормандия, где без света остались 266,2 тыс. домов, сообщает BFMTV со ссылкой на компанию Enedis. Кроме того, отключения затронули 21 тыс. домов в Бретани, 18,5 тыс. в Пикардии и 13,5 тыс. в Иль-де-Франс.

    Как рассказал специалист по предотвращению стихийных бедствий Гаэль Мушкет, на устранение последствий непогоды уйдёт несколько дней.

    Порывы ветра во французском департаменте Манш достигали скорости 213 километров в час. В ряде регионов Франции введён оранжевый уровень погодной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, редкий снегопад прошел на острове Сицилия и вулкане Везувий впервые за 40 лет.

    Снегопад ранее парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    На этой неделе самолет президента Румынии застрял в Париже из-за снегопада.

    8 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне силовых действий США против судна «Маринера» МИД России обвинил власти Британии в готовности повторить подобные шаги, ссылаясь на их «хищные замыслы».

    Британские власти «преисполнены хищными замыслами» на фоне действий США против судна «Маринера», говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России.

    Российские дипломаты подчеркивают, что после силовой акции Вашингтона в отношении этого судна другие страны могут взять пример с американских властей и начать действовать аналогичными методами.

    «Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест по поводу вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».

    Британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания судна в районе между Британией, Исландией и Гренландией.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    6 января 2026, 23:18 • Новости дня
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    «Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на France 2.

    Макрон подчеркнул, что считает необходимым провести диалог с Путиным «как можно скорее». По его словам, стороны находятся на этапе «восстановления контакта». Он ожидается «в ближайшие недели», сказал французский лидер.

    «Цель – мир без капитуляции Украины», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Названа причина смерти Брижит Бардо

    Paris Match сообщил о причине смерти Брижит Бардо после двух операций

    Названа причина смерти Брижит Бардо
    @ Franco Vitale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием и перенесенных операций, сообщил журнал Paris Match.

    Французская актриса Брижит Бардо умерла от онкологического заболевания, передает ТАСС со ссылкой на журнал Paris Match. Причину смерти изданию сообщил супруг артистки, предприниматель Бернар д’Ормаль.

    По его словам, состояние Бардо ухудшилось после двух операций, проведенных для лечения рака, и постоянных болей в спине.

    Paris Match приводит слова д’Ормаля: «За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза – в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело». Журнал отмечает, что последние недели жизни актриса провела у себя дома в Сен-Тропе вместе с мужем и домашними животными.

    Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже и с детства занималась музыкой и танцами, обучаясь в классе русского хореографа Бориса Князева. В кино Бардо снялась в 48 фильмах, среди которых «Частная жизнь» Луи Маля и «Презрение» Жан-Люка Годара.

    После ухода из кинематографа в 38 лет она посвятила себя защите животных. Актриса скончалась 28 декабря на 92-м году жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Брижит Бардо не пригласила Эммануэля Макрона на прощальную мессу.

    Сообщалось, что Брижит Бардо обретет покой в саду своей виллы в Сен-Тропе по собственному желанию.

    Между тем Мирей Матье назвала Брижит Бардо сестрой и самой красивой женщиной Франции.

    6 января 2026, 22:22 • Новости дня
    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине

    Стармер: Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине

    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране, лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».

    Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.

    Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.

    «Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.

    Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.

    «Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.

    Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 08:29 • Новости дня
    Британская и французская военная авиация проследила за танкером «Маринера»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции осуществили слежение за российским танкером у северного побережья Британии, сообщают британские СМИ.

    Патрульная авиация Британии, Ирландии и Франции следила за российским танкером «Маринера» на его пути к северу Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Отмечается, что союзники по НАТО и ирландские ВВС совершили перелет над судном, чтобы наблюдать за его маршрутами.

    По данным издания, в направлении «Маринеры» был поднят самолет ирландской авиации и патрульный самолет ВМС Франции. Также в воздух поднимался британский истребитель Eurofighter Typhoon, который позже исчез с радаров общедоступных систем слежения.

    Действия координировались между странами НАТО.

    Ранее МИД России сообщал, что танкер «Маринера» преследуют военные США и НАТО.

    В конце декабря американские СМИ указывали, что экипаж нефтяного танкера, уходившего от военных США в Атлантическом океане, якобы нарисовал российский флаг на борту судна, чтобы получить защиту со стороны России.

    7 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Times: США перебросили военные самолеты и вертолеты в Британию
    Times: США перебросили военные самолеты и вертолеты в Британию
    @ Olivier Rachon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские транспортные самолеты и тяжеловооруженные вертолеты транспортировали на три военных базы в Британии, в британском минобороны информацию комментировать не стали, сообщают британские СМИ.

    Всего было переброшено 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и два тяжелых вертолета AC-130J Ghostrider, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    По данным издания, самолеты прибыли на три базы королевских ВВС, расположенные в Саффолке и Глостершире. С субботы на этих базах приземлился флот из не менее чем 14 транспортных самолетов и двух тяжеловооруженных вертолетов.

    Отмечается, что на борту некоторых Globemaster могли находиться как минимум пять вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook, которые используются в спецоперациях. Указанные авиабазы эксплуатируются как британскими ВВС, так и ВВС США.

    В конце декабря США разместили значительное количество самолетов спецназначения, военный контингент и снаряжение в районе Карибского бассейна. Уже в январе США провели операцию по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в ходе операции, по данным прессы, погибли свыше 70 человек.

    7 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Синоптик предсказал рекордный за 70 лет снегопад в Москве

    Синоптик Тишковец сообщил о рекордных за 70 лет снегопадах и метели в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Москву в ближайшие дни ждет сильнейший снегопад с порывистым ветром и снежными заносами, при этом высота сугробов может побить многолетние рекорды, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В ближайшие дни Москву и Центральную Россию ждет сильнейший снегопад за последние 70 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

    По его словам, новый год начался спокойно, но в конце недели климат резко изменится, и над регионом разразится мощная снежная буря.

    Тишковец отметил, что уже в четверг на Подмосковье придет холодный фронт, а в пятницу, 9 января, Центральную Россию накроет чрезвычайно активный балканский циклон «Фрэнсис». В Москве ожидаются аномальные снегопады – до 33 миллиметров осадков за сутки, что составляет 63% всей январской нормы. Таким образом, будет побит рекорд осадков 1976 года.

    Высота снежного покрова в столице может вырасти до 40-45 см, а в Московской области местами появятся сугробы до полуметра. По словам метеоролога, такие показатели близки к рекордным значениям 9 января, которые держались с 1920 и 1956 годов. «То есть подобных сугробов в этот день не было как минимум 70 лет!» – подчеркнул Тишковец.

    Метель, снежные заносы и штормовой ветер до 15 м/с значительно осложнят дорожную ситуацию и снизят видимость до нескольких сотен метров. Ожидается резкое падение атмосферного давления до 733 мм рт. ст., а из-за ветра мороз будет ощущаться как минус 19 градусов.

    По прогнозу, в субботу снегопады ослабеют, сохранится умеренный мороз, а в воскресенье снова похолодает. В начале следующей недели температура повысится, но затем вернутся двадцатиградусные ночные морозы. Январь, по словам синоптика, подтвердит свою славу самого сурового зимнего месяца.

    Ранее в среду в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за сильного снегопада. Между тем в тот же день снегопад парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    7 января 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон: Войска Франции в случае отправки на Украину не будут вовлечены в бои

    Tекст: Антон Антонов

    Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину по завершении конфликта, но они не будут вовлечены в боевые действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    По словам Макрона, речь идет о потенциальном развертывании, которое не состоится «немедленно» и будет тщательно спланировано. Макрон уточнил, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях. «Я хочу это четко прояснить», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на France 2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция в случае прекращения огня создадут военные базы на Украине и лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о размещении войск. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что численность вооруженных сил Украины после окончания конфликта должна составлять 800 тыс. человек.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 01:19 • Новости дня
    Макрон: После завершения конфликта ВСУ должны насчитывать 800 тыс. военных

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» полагает, что численность вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. человек, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Планируя подготовку и поддержку украинской профессиональной армии, мы исходим из того, что она должна насчитывать 800 тыс. человек, чтобы быть в состоянии сдержать любую новую агрессию», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что в ходе встречи в Париже, которая стала 15-й по счету с момента создания «коалиции желающих», была достигнута договоренность о формировании координационной группы. В нее войдут представители США, стран-участниц коалиции и сама Украина. Эта структура займется поддержкой и координацией усилий с основным штабом коалиции, который расположен в Париже.

    По словам французского лидера, участники совещания смогли «укрепить архитектуру, планирование, средства и правила гарантий безопасности Украине». Макрон добавил, что эти гарантии касаются не только самой Украины, но и безопасности всего европейского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что Британия и Франция в случае прекращения огня на Украине создадут военные базы по всей стране. Лидеры «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию о намерении разместить на Украине войска. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия в случае перемирия на Украине могла бы разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    8 января 2026, 21:49 • Новости дня
    Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева заметили 7 января на улице Фобур-Сент-Оноре в Париже рядом с Елисейским дворцом и посольством США, когда там проходило совещание «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине, пишет французская газета Le Monde.

    Французская газета Le Monde заявила, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев находился в Париже 7 января. В этот день проходило совещание «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине.

    По данным издания, Дмитриева заметили на улице Фобур-Сент-Оноре, где расположены Елисейский дворец и американское посольство, пишет ТАСС.

    Газета отмечает, что представители Елисейского дворца опровергли визит Дмитриева во дворец. В материале отмечается, что на следующий день после заседания «коалиции» проходили обсуждения со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Le Monde предполагает, что Дмитриев мог быть принят в посольстве США, находящемся рядом с президентской резиденцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дмитриев предложил европейским странам раскрыть информацию о своих долях и доходах в оборонном секторе.

    Спецпредставитель президента также заявил, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Напомним, что лидеры «коалиции желающих» в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

    7 января 2026, 05:56 • Новости дня
    Стармер заявил о намерении Лондона продолжить давление на Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания в 2026 году собирается продолжить оказывать давление на Россию, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Стармер отметил, что Лондон продолжит поддерживать Украину, предоставляя ей необходимое оборудование и помощь «для продолжения борьбы», передает РИА «Новости».

    «Мы продолжим оказывать давление на Россию, включая дальнейшие меры в отношении нефтетрейдеров и операторов теневого флота», – заявил Стармер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия в декабре расширила антироссийский санкционный список.

    Британия делит с Германией первое место в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    8 января 2026, 13:47 • Новости дня
    Стало известно, сколько военных Франция и Британия решили отправить на Украину

    The Times: Франция и Британия решили отправить на Украину до 15 тыс. военных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тысяч военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прошлых планов, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

    Британия и Франция планируют отправить на Украину до 15 тыс. военных, если будет достигнуто мирное соглашение с Россией, сообщает The Times.

    Изначально Британия рассматривала возможность развертывания 10 тыс. военнослужащих в рамках коалиции общей численностью 64 тыс. человек, однако эти планы были признаны нереалистичными из-за ограниченного размера армии, передает Газета.ru.

    Источники издания отмечает, что итоговая численность британского контингента составит менее 7,5 тыс. человек. Кроме Британии, только Франция официально подтвердила готовность направить свои войска, пишет газета. По мнению источников, даже суммарная численность военных обеих стран в 15 тыс. человек представляется завышенной.

    Согласно предварительным планам, британские и французские военные будут заниматься подготовкой бойцов ВСУ и контролем за строительством специальных объектов для хранения военной техники и оборудования, необходимого для поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и Брюссель планируют использовать положения парижской декларации для отправки европейских военных на Украину после перемирия.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что вопрос отправки войск на Украину после прекращения огня будет отдельно рассматривать парламент.

    Британия и Франция договорились создать военные базы по всей стране при прекращении огня, а лидеры коалиции подписали в Париже декларацию о размещении войск на Украине.

    8 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Баскетболист Касаткин освобожден из французской тюрьмы

    Баскетболист Касаткин вернулся в Москву после освобождения во Франции

    Баскетболист Касаткин освобожден из французской тюрьмы
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный летом во Франции, покинул местную тюрьму и прибыл в Москву, сообщил его адвокат.

    Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции в июне 2025 года, был освобожден из французской тюрьмы и уже вернулся в Москву. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Фредерик Бело.

    Адвокат пояснил, что суд Франции одобрил экстрадицию Касаткина в США, однако премьер-министр страны не подписал соответствующее распоряжение. В итоге спортсмен был освобожден из-под стражи в ночь на четверг.

    Касаткина практически сразу посадили на самолет, и он уже находится в Москве. Другие детали дела адвокат не уточнил.

    Даниил Касаткин родился 25 января 1999 года в городе Вичуга Ивановской области. Он является воспитанником СШОР ЦСКА. Некоторое время Касаткин играл в США, выступая за команду Университета штата Пенсильвания (NCAA). Привлекался в состав сборной России по баскетболу среди спортсменов до 16 и до 18 лет, принимал участие в международных турнирах.

    В 2019 году вернулся в Россию, став игроком «Химок», два года выступал за фарм-клуб «Химки-Подмосковье». В 2021 году перешёл в МБА и дебютировал в Единой лиге ВТБ. В 2023 и 2025 годах дважды выигрывал бронзовые медали Кубка России. Летом 2025 года покинул клуб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Касаткина задержали в аэропорту «Шарль-де-Голль» в Париже по запросу США 21 июня 2025 года. Позже спортсмен рассказал о деталях содержания под стражей и заявил о своей невиновности.

    27 августа суд в Париже отказал Касаткину в освобождении под судебный надзор. А 29 октября суд постановил удовлетворить запрос США о выдаче спортсмена, где ему грозило до 25 лет лишения свободы по статьям о компьютерном мошенничестве.

    8 января 2026, 23:15 • Новости дня
    На Украине из-за морозов отменили очное обучение

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о проработке вопроса по прекращению очного обучения из-за ухудшения погодных условий и существенного понижения температуры.

    Она поручила центральным и областным органам власти проработать вопрос временного прекращения образовательного процесса в очном формате и разработать план перехода на дистанционное обучение или продления зимних каникул минимум до 19 января 2026 года.

    «Речь идет об учреждениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования», – передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Свириденко.

    Для предприятий также предлагается выработать стратегию перевода сотрудников на дистанционный формат работы, за исключением объектов критической инфраструктуры.

    По сообщению синоптиков, на Украину с севера наступает арктический воздух. Циклон 9 января направится на северо-восток. Ожидается также усиление снега и морозы до –23 градусов ночью. В зоне сильных морозов окажутся запад и север страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на большей части территории Украины продолжают действовать графики почасовых отключений электричества. По словам эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, сохранение блэкаута на Украине может продлиться до весны.

    7 января 2026, 11:03 • Новости дня
    Снег и гололед парализовали транспорт во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Перевозки грузов и школьников остановлены в 38 департаментах Франции, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных снегопадов.

    Движение грузовых автомобилей и школьного транспорта было отменено на территории более трети Франции, передает BFMTV. Ограничения введены в 38 из 96 департаментов, включая весь Парижский регион, из-за обильных снегопадов и гололеда. Сообщается, что такие меры затронули север, запад и центральную часть страны.

    В материале подчеркивается: «В 38 департаментах, где введен оранжевый уровень погодной опасности, не будут сегодня ходить грузовые автомобили и школьный транспорт». Это решение принято министерством транспорта Франции для обеспечения безопасности.

    Накануне министр транспорта Филипп Табаро сообщил, что аэропорт «Шарль-де-Голль» в Париже отменит около 40% рейсов в среду из-за необходимости расчистки взлетно-посадочных полос. Кроме того, часть рейсов будет отменена и в аэропорту «Орли».

    Ранее стало известно, что не менее пяти человек погибли на территории Франции в результате происшествий, связанных с непогодой. По данным телеканала, пробки на дорогах Парижского региона в понедельник достигли длины 1 тысячи километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе Франции из-за сильного снегопада образовались заторы протяженностью более 900 км.

    Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал горожан оставаться дома из-за снегопада и предложил в это время заняться повышением демографии.

