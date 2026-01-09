Снег впервые за 40 лет засыпал Сицилию и Везувий

Обильный снегопад впервые с 1985 года зафиксировали в Мессине на Сицилии

Tекст: Мария Иванова

На Сицилии выпал обильный снег, что стало редким явлением для этого южного региона Италии, передает ТАСС.

Арктический циклон, накрывший Италию и большую часть Европы, принес холод и снегопады в город Мессина, где последний подобный снег наблюдался почти 40 лет назад, в 1985 году. В 2017 году снег затрагивал лишь окрестные возвышенности, а теперь он покрыл и городские улицы.

Из-за непогоды местные власти объявили оранжевый уровень погодной опасности в южных областях страны, включая Кампанию, где снег оказался даже на склонах знаменитого Везувия. В центральной части Италии действует желтый уровень предупреждения. В северных и центральных районах Апеннин также отмечены температуры ниже нормы, хотя не везде выпал снег.

Синоптики считают нынешнюю зиму в целом обычной, но отмечают, что в прошлом подобные снегопады случались даже на юге страны. Они подчеркивают, что в последние годы зимы становятся теплее из-за общемирового потепления климата, а экстремальные погодные явления могут быть проявлениями этих изменений.

