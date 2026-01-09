ГосТВ Ирана назвало протестующих «террористами»

ГосТВ Ирана назвало участников протестов в Тегеране «террористами»

Tекст: Мария Иванова

Иранская государственная телерадиокомпания IRIB назвала участников протестов в Тегеране и других городах «террористами», передает РИА «Новости».

В сообщении, опубликованном в Telegram спустя более восьми часов после начала волнений, заявляется: «Террористические сторонники монархии вчера вечером в различных частях Тегерана собрались на митинги, носившие рассеянный характер».

По данным IRIB, в ходе протестов были зафиксированы поджоги автомобилей, мотоциклов, общественных объектов, включая станции метро, пожарные машины и автобусы. Также сообщается, что в ряде других городов «террористические элементы при поддержке США и сионистского режима нанесли ущерб общественной и частной собственности», а их действия привели к гибели и ранениям людей, однако подробности о жертвах не приводятся.

Протесты вспыхнули восьмого января после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка шаха, свергнутого в 1979 году. Несмотря на многочисленные видео с массовых акций, иранское агентство Fars сообщало, что митинги были «ограниченными». В этот же день в стране была зафиксирована блокировка интернета.

Массовые выступления начались в конце декабря 2025 года на фоне девальвации риала и резких изменений курса валюты, что привело к росту цен. Первоначально протесты были связаны с экономическими требованиями, но впоследствии приобрели политический характер и сопровождались столкновениями с полицией. Сообщалось о жертвах среди как силовиков, так и протестующих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране.

За предыдущие десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана. Ране сообщалось что повстанцы в Иране захватили два города.