    9 января 2026, 09:40 • Новости дня

    В Китае отметили безжалостную критику США со стороны Небензи в ООН

    Baijiahao сообщил о жесткой критике США Небензей в ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России в ООН Василий Небензя выступил с жесткой критикой США после их нападения на Венесуэлу, что удивило китайских журналистов.

    Журналисты китайского издания Baijiahao обратили внимание на позицию постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, который не стал проявлять милосердие к США и резко осудил их действия против Венесуэлы, передает Lenta.ru.

    В материале отмечается: «Российский представитель привлек внимание своими необычными формулировками. <…> Небензя не стал проявлять милосердия к США». Авторы статьи подчеркнули, что заявления постпреда России были не импульсивными, а отражали недовольство Москвы, которая поддерживает тесные связи с Венесуэлой.

    В отличие от российской стороны, Франция и Британия предпочли использовать осторожные выражения, чтобы не обидеть Вашингтон. Китайские журналисты выразили удивление резкостью позиции Москвы, учитывая позитивные изменения в российско-американских отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги из следственного изолятора в Нью-Йорке.

    Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации на территории Венесуэлы представители разных стран употребляли слово «шок».

    Венесуэла на заседании Совета Безопасности ООН одержала явную и законную победу – мировое сообщество признало атаку США нарушением международного права.

    7 января 2026, 17:17 • Новости дня
    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»

    Эксперт Кнутов оценил захват США судна «Маринера» под российским флагом

    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, – это пиратская акция, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    «Ранее США потребовали, чтобы Венесуэла разорвала любое сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. Это требование касается и вопроса нефти. При этом стоит напомнить, что Москва, равно как и Пекин немало инвестировали в экономику Каракаса. На этом фоне идти на поводу у Вашингтона, который реализует откровенную неоколониальную политику, было бы неразумно», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что западные СМИ сообщали о якобы направленной Россией подводной лодке. «Эта информация пока официально не подтверждалась. Но, как бы то ни было, надо понимать, что «Маринера» находится на большой дальности. И помочь ему, скажем, нашими самолетами мы не сможем», – рассуждает аналитик.

    В заключении Кнутов подчеркнул: «США проводят пиратскую акцию. Штаты захватывают танкер, идущий в нейтральных водах и под российским флагом. При этом корабль не совершал никаких нарушений. В целом Америка пытается взять под свой контроль все, что так или иначе связано с нефтью и, по сути, прибегает к грабежу».

    Ранее европейское военное командование ВС США сообщило, что американские власти задержали российский нефтяной танкер «Маринера» якобы за нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в заявлении. Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости».

    Напомним, в среду RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы это уже вторая попытка задержания судна с участием вооруженных сил США.

    При этом западная пресса писала, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (98)
    8 января 2026, 13:28 • Новости дня
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    Депутат Колесник назвал варианты защиты российских танкеров от США

    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Комментарии (65)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Глава ВЦИОМ назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле

    Глава ВЦИОМ Федоров назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле

    Глава ВЦИОМ назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле
    @ Kyle Mazza/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    События вокруг похищения венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги показали, что Вашингтон не достиг ключевых геополитических целей, несмотря на запугивание элит, заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    Глава ВЦИОМ в своем Telegram-канале напомнил, что были разоблачены фейки о нанесении ударов по мавзолею Уго Чавеса, который остался невредим, а также о роли жены Мадуро, являющейся не только первой леди, но и ключевым членом руководства страны.

    Он подчеркнул, что танец Мадуро был демонстративной насмешкой над неспособностью США реализовать свои угрозы.

    Эксперт отметил, что США временно сумели вызвать ужас, панику и страх среди руководителей и элит по всему миру, а также спровоцировать волну «ресентимента» у ревизионистских государств и разочарование у приверженцев глобального порядка. Вместе с тем, американской стороне, по его мнению, не удалось добиться изменения внешнеполитического курса Венесуэлы, смены власти или получения контроля над страной.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария

    Также не произошло изменения расстановки сил в мире в пользу США, отказа ревизионистских стран от собственного курса и роста популярности президента США Дональда Трампа внутри страны.

    Глава ВЦИОМ охарактеризовал произошедшее как очередную манипуляцию в рамках информационных и психологических операций, призвав сохранять критическое мышление и готовность к новым попыткам давления.

    Напомним, Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио ответственным за проведение реформ в Венесуэле после ареста Мадуро.

    Также американский лидер указал, что он остается ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и США не ведут войну с Венесуэлой.

    Комментарии (23)
    7 января 2026, 03:27 • Новости дня
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти

    Трамп заявил о согласии Венесуэлы передать США до 50 млн баррелей нефти

    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    Комментарии (25)
    8 января 2026, 17:14 • Новости дня
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично обратился к американцам, употребляющим кокаин, с извинениями и призывом пройти лечение, сообщили СМИ.

    Политик подчеркнул, что президент страны придерживается жесткой позиции в отношении наркотиков и намерен продолжать бороться с их распространением, передает телеканал 360 со ссылкой на Fox News.

    Вэнс добавил, что администрация США часто подвергается критике за жесткую антинаркотическую политику, особенно в отношении таких опасных веществ, как фентанил и кокаин. Несмотря на это, такие наркотики продолжают привлекать определённую часть граждан.

    «Так что прошу прощения у всех людей, которые любят кокаин. Президент США не любит кокаин. Мы призываем вас лечь в реабилитационный центр и мы продолжим отстаивать интересы Америки», – заявил вице-президент.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария


    В четверг министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Комментарии (10)
    7 января 2026, 21:20 • Новости дня
    ООН призвала не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    В ООН призвали не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с инцидентом вокруг танкера «Маринера» представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права и сдерживания от дальнейших шагов к обострению ситуации.

    Организация Объединенных Наций осведомлена о ситуации с захватом американскими силами танкера «Маринера», передает ТАСС. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что у организации недостаточно информации для более детального комментария, однако выразил обеспокоенность развитием событий.

    Дюжаррик заявил: «Мы, конечно, осведомлены о ситуации на данном этапе. У нас недостаточно информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции по этим вопросам». Он напомнил, что любые правоохранительные действия в океанах и морях должны осуществляться в соответствии с применимым международным правом для обеспечения безопасности на море в открытых водах.

    По словам представителя ООН, организация рассчитывает на предотвращение любой дальнейшей эскалации в связи с данным инцидентом.

    Напомним, Минтранс РФ сообщил, что 7 января около 15 часов по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно «Маринера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    Комментарии (28)
    8 января 2026, 01:20 • Новости дня
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа выйдет из десятков международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН, устанавливающий порядок проведения международных переговоров по климату, следует из подписанного Трампом указа.

    Большинство из организаций – это связанные с ООН агентства, комиссии и консультативные группы, занимающиеся вопросами климата, труда и другими проблемами, которые администрация Трампа отнесла к инициативам, направленным на обеспечение разнообразия и «прогрессивные» инициативы.

    «Администрация Трампа сочла эти институты избыточными по своему масштабу, неэффективными в управлении, ненужными, расточительными, плохо организованными, захваченными интересами субъектов, продвигающих свои собственные интересы, противоречащие нашим, или представляющими угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны», – приводит Associated Press (AP) выдержку из заявления Госдепартамента.

    Решение Трампа выйти из организаций, способствующих сотрудничеству между странами в решении глобальных проблем, принято на фоне военных действий или угроз его администрации, которые встревожили как союзников, так и противников  захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и заявлением о намерении захватить Гренландию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе 2025 года объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату. В марте 2025 года США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана.

    Комментарии (22)
    7 января 2026, 06:30 • Новости дня
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд требований в качестве условия для наращивания нефтедобычи, сообщил телеканал ABC News.

    Вашингтон, по данным ABC News, настаивает на разрыве Венесуэлы с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Указывается, что от Венесуэлы требуют «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи». Также власти США требуют от Каракаса согласия на эксклюзивное сотрудничество с Соединенными Штатами в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем Трампа.

    Комментарии (20)
    7 января 2026, 20:04 • Новости дня
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке

    Минэнерго США приступило к реализации сырой нефти из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров для проведения операций.

    О начале реализации венесуэльской сырой нефти на мировом рынке сообщило Министерство энергетики США, передает ТАСС. В официальном заявлении ведомства указано, что продажа осуществляется «в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и союзников» с привлечением ведущих мировых трейдеров и ключевых банков для проведения операций и поддержки.

    В документе подчеркивается, что все доходы от продажи нефти и нефтепродуктов будут поступать на счета в международных банках, которые находятся под полным контролем Вашингтона. Эти меры, как утверждается, приняты для обеспечения легитимности и честности распределения средств.

    Правительство США будет самостоятельно определять направления выплат из полученных средств, которые, как указано, будут расходоваться исключительно «в интересах американского и венесуэльского народов». Продажи нефти начнутся немедленно, на первом этапе планируется реализовать от тридцати до пятидесяти миллионов баррелей. В заявлении отмечается, что такая практика сохранится на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Однако до этого сообщалось, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество санкций против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений.

    Власти Венесуэлы ранее согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи останутся под контролем президента США Дональда Трампа.


    Комментарии (15)
    8 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Сенат США одобрил запрет военных действий в Венесуэле без санкции Конгресса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария

    Комментарии (18)
    6 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Москва поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы
    Москва поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы
    @ Tian Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона поддержала действия официального Каракаса и выразила солидарность с венесуэльским народом на фоне политической нестабильности, сообщили в МИД России.

    Принесение присяги Делси Родригес на пост уполномоченного президента Боливарианской Республики демонстрирует стремление властей сохранить единство и стабильность страны, сообщается на сайте МИД.

    Этот шаг позволит избежать конституционного кризиса и создать условия для мирного развития Венесуэлы, отмечается в сообщении.

    МИД России приветствовал усилия венесуэльских властей по защите государственного суверенитета и выразил неизменную солидарность с народом и правительством страны.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария

    «Желаем успехов уполномоченному президенту Родригес в решении стоящих перед Боливарианской Республикой задач», – говорится в заявлении.

    Россия готова и дальше оказывать Венесуэле необходимую поддержку, сообщается в тексте.

    В заявлении также указывается, что Венесуэле должно быть гарантировано право самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства. Российская сторона подчеркнула важность деэскалации ситуации и решения проблем исключительно посредством диалога и уважения международного права, а также напомнила, что Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира.

    Напомним, Родригес возглавила Венесуэлу в качестве исполняющей обязанности президента. В ЕС решили не признавать ее на посту главы государства.

    По данным прессы, Родригес пользуется поддержкой крупных игроков на мировом нефтяном рынке.

    Комментарии (6)
    7 января 2026, 17:47 • Новости дня
    Хегсет связал задержание «Маринера» с блокадой нефти Венесуэлы

    Хегсет заявил о блокаде венесуэльской нефти после задержания «Маринеры»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский военный министр Пит Хегсет, комментируя заявление Европейского командования ВС США о задержании российского нефтяного танкера «Маринера», заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение венесуэльской нефти, находящейся под санкциями, передает ТАСС. Его заявление прозвучало на фоне публикации Европейского командования ВС США о задержании российского танкера «Маринера».

    Хегсет в своем сообщении в соцсети X (заблокирована в РФ) подчеркнул, что задержание «Маринеры» связано с действующими ограничениями на торговлю венесуэльской нефтью, которые остаются в силе в любой точке мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват российского судна в нейтральных водах пиратской акцией.

    США ранее подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    Канал RT сообщил о попытке высадки десанта на этот танкер.

    Комментарии (3)
    9 января 2026, 09:25 • Новости дня
    Трамп назвал операцию в Венесуэле возможным актом мести Рубио

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп отметил возможную заинтересованность госсекретаря Марко Рубио в действиях против Венесуэлы из-за его кубинского происхождения.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, передает ТАСС. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News, комментируя связь Рубио с Кубой и его роль в американской политике по отношению к латиноамериканским странам.

    Трамп подчеркнул, что Рубио, выросший в семье кубинских эмигрантов, «хорошо знает Кубу». По его словам, Куба «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти».

    В ходе беседы ведущий Fox News высказал предположение, что операция в Венесуэле могла быть «местью со стороны Марко». Трамп прямо ответил: «Может быть, была», не исключая личных мотивов Рубио при принятии решений по этому направлению.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    23 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Дональд Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    Комментарии (5)
    6 января 2026, 15:46 • Новости дня
    ЕС отказался признать легитимность и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес
    ЕС отказался признать легитимность и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес
    @ Tian Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз не собирается признавать исполняющую обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как ранее не признавал Николаса Мадуро. Об этом заявила представитель Еврокомиссия Анита Хиппер.

    Евросоюз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как ранее не признавал и Николаса Мадуро, сообщает ТАСС.

    «Делси Родригес принесла присягу, как и. о. президента Венесуэлы, но нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен», – подчеркнула Хиппер. По её словам, Евросоюз не считает легитимным президентом ни Николаса Мадуро, ни Делси Родригес.

    В то же время Еврокомиссия намерена сохранять ограниченные контакты с Родригес и властями Венесуэлы. Такой шаг объясняется необходимостью поддерживать рабочие каналы связи для решения текущих вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Делси Родригес вступила в должность временного президента Венесуэлы и пользуется поддержкой крупных игроков на мировом нефтяном рынке.

    Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио ответственным за проведение реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Трамп заявил, что он остается ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и США не ведут войну с Венесуэлой.

    Комментарии (0)
