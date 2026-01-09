  • Новость часаПремьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нефть с танкера «Маринера», задержанного американскими военными, начали разгружать, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    С танкера «Маринера», который был захвачен американскими силами, уже начали разгружать нефть, передает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News : «Нефть сейчас разгружают».

    По его словам, решение о захвате судна не представляло для него сложности.

    Трамп также уточнил, что не готов обсуждать детали своих возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с танкером. «Я не хочу говорить этого», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера». МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры».

    При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст, но, по мнению США, относится к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    8 января 2026, 16:49 • Новости дня
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Баскетболист Даниил Касаткин, задержанный ранее во Франции по запросу США, вернулся в Россию в результате обмена, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Американские власти требовали его экстрадиции, однако 8 января 2026 года спортсмен был возвращен на родину, передает ТАСС.

    Обмен состоялся на француза Лорана Винатье, 1976 года рождения, признанного в России иноагентом. В ФСБ уточнили, что Винатье работал в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue) и в России был осужден за сбор сведений военного и военно-технического характера.

    После обмена Лоран Винатье был помилован указом президента России Владимира Путина, подтвердили в ФСБ.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что впервые слышит о деле французского журналиста Лорана Винатье, осужденного в Москве. Он пообещал разобраться в ситуации.

    Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по поручению Путина позвонил французскому журналисту LCI в ответ на вопрос о судьбе осужденного в России француза Лорана Винатье.

    8 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 21:09 • Новости дня
    Такер Карлсон призвал США прекратить прокси-войну с Россией
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский журналист Такер Карлсон отметил, что действия Москвы на востоке Украины нельзя игнорировать и предложил пересмотреть политику США в отношении России.

    Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х обратился к руководству США с призывом заключить союз с Россией, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Москва имеет вескую заинтересованность в происходящем на востоке Украины, а Россия как великая держава предпринимает действия для собственной безопасности.

    «Сложно упрекнуть Путина в том, что он «вмешивается в дела Киева». Америка уже четвертый год ведет фактическую прокси-войну с Россией. Только вот наши аргументы давно несостоятельны», – заявил он.

    Карлсон также отметил, что препятствием на пути к возможному союзу между США и Россией становятся отдельные американские сенаторы с неоконсервативными взглядами. По его мнению, эти политики считают, что управляют Россией или стремятся вернуть Москву под внешнее американское влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Карлсон в четверг предположил, что Дональд Трамп намерен увеличить оборонный бюджет США до 1,5 трлн долларов из-за того, что США готовятся к войне.

    Журналист ранее высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов. Также Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным и самым эффективным лидером современности.

    9 января 2026, 12:51 • Новости дня
    США освободили двух россиян с танкера «Маринера»
    @ Edgar Frias/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ответ на обращение российской стороны по решению президента США Дональда Трампа два россиянина из экипажа танкера «Маринера», задержанного в Северной Атлантике, будут освобождены, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан, входивших в экипаж танкера «Маринера», задержанного американскими властями в Северной Атлантике, сообщает МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила: «Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США».

    В МИД подчеркнули, что уже началась срочная практическая работа по обеспечению скорейшего возвращения россиян на Родину. Ведомство продолжает держать ситуацию на контроле и взаимодействовать с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера «Маринера» в США для разбирательства.

    Между тем США начали разгружать нефть с танкера «Маринера».

    Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского судна и потребовало вернуться к соблюдению принципов международного морского судоходства.

    9 января 2026, 08:01 • Новости дня
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    8 января 2026, 22:35 • Новости дня
    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times

    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ так, что издание отметило: «Казалось, его не беспокоило, что срок действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией истекал через четыре недели».

    «Если срок действия соглашения истекает, значит, он истекает. Мы просто заключим более совершенное соглашение», – сказал Трамп газете New York Times (NYT).

    Он добавил, что Китай, обладающий самым быстрорастущим арсеналом в мире, должен быть включен в любое будущее соглашение.

    «Вы же, вероятно, захотите привлечь к этому пару других игроков», – сказал глава Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ.

    МИД России в январе напомнил, что Москва ждет официальный ответ США на предложение по договору о СНВ.


    9 января 2026, 10:31 • Новости дня
    Климов рассказал о «хоккейной» дипломатии России и США
    @ er.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Общественная дипломатия между Россией и США продолжает развиваться благодаря спортивным и культурным инициативам, включая «хоккейную» дипломатию, рассказал член бюро высшего совета «Единой России» и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

    Контакты между Россией и США на уровне общественной дипломатии продолжаются, несмотря на сложные отношения между странами, сообщает ТАСС. Член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов рассказал, что такие взаимодействия включают спортивные и культурные проекты. В числе примеров он выделил так называемую «хоккейную» дипломатию, которую развивал совместно с олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым.

    Климов отметил, что встречи в спортивной сфере часто начинались с формального интереса, но быстро перерастали в содержательные беседы. «Хорошо проходило. Начиналось все с того, что у Фетисова просили люди из северного полушария автографы. А через 15 минут разговора они, видимо, забывали, что общаются с представителями какой-то злой силы», – поделился он. По его словам, впоследствии обсуждались темы, выходящие за рамки спорта, и стороны находили общие интересы.

    В качестве еще одного удачного примера Климов назвал «джазовую» дипломатию, в которой активное участие принимает музыкант Игорь Бутман. Этот формат сотрудничества, по словам Климова, существует уже давно и включает взаимодействие не только с американскими музыкантами, но и с представителями других стран.

    Климов подчеркнул, что, несмотря на трудности в отношениях РФ и США, общественная дипломатия может приносить неожиданные положительные результаты. Он отметил, что при профессиональном и последовательном подходе такие проекты способны быстро давать плоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США изменила тон общения с Москвой, проявляя большую сдержанность в оценках и заявлениях. Белый дом начал выстраивать диалог с учетом интересов России.

    8 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Баскетболист Касаткин освобожден из французской тюрьмы

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный летом во Франции, покинул местную тюрьму и прибыл в Москву, сообщил его адвокат.

    Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции в июне 2025 года, был освобожден из французской тюрьмы и уже вернулся в Москву. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Фредерик Бело.

    Адвокат пояснил, что суд Франции одобрил экстрадицию Касаткина в США, однако премьер-министр страны не подписал соответствующее распоряжение. В итоге спортсмен был освобожден из-под стражи в ночь на четверг.

    Касаткина практически сразу посадили на самолет, и он уже находится в Москве. Другие детали дела адвокат не уточнил.

    Даниил Касаткин родился 25 января 1999 года в городе Вичуга Ивановской области. Он является воспитанником СШОР ЦСКА. Некоторое время Касаткин играл в США, выступая за команду Университета штата Пенсильвания (NCAA). Привлекался в состав сборной России по баскетболу среди спортсменов до 16 и до 18 лет, принимал участие в международных турнирах.

    В 2019 году вернулся в Россию, став игроком «Химок», два года выступал за фарм-клуб «Химки-Подмосковье». В 2021 году перешёл в МБА и дебютировал в Единой лиге ВТБ. В 2023 и 2025 годах дважды выигрывал бронзовые медали Кубка России. Летом 2025 года покинул клуб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Касаткина задержали в аэропорту «Шарль-де-Голль» в Париже по запросу США 21 июня 2025 года. Позже спортсмен рассказал о деталях содержания под стражей и заявил о своей невиновности.

    27 августа суд в Париже отказал Касаткину в освобождении под судебный надзор. А 29 октября суд постановил удовлетворить запрос США о выдаче спортсмена, где ему грозило до 25 лет лишения свободы по статьям о компьютерном мошенничестве.

    8 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Журналист Херш назвал целью США в Венесуэле лишение КНР дешевой нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    По мнению американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, президент Дональд Трамп, помимо прочего, ослабил крупного экономического соперника США, лишив Китай дешевой тяжелой нефти из Венесуэлы.

    «Их [американских чиновников] бравада и грубые выражения приковали внимание мировых СМИ, но они также отвлекли внимание от оппортунистического плана Трампа, целью которого было не только свергнуть коррумпированного президента Николаса Мадуро, но и, что особенно важно, лишить Китай, экономического соперника Америки, возможности закупать дешевую тяжелую нефть из Венесуэлы», – написал журналист в блоге.

    Херш отметил, что следующей целью, как ему рассказывали, станет Иран, еще один поставщик нефти в Китай, чьи запасы нефти занимают четвертое место в мире. По замечаниям автора статьи, в Иране очень совпали массовые протесты с вышеописанной задачей США.

    «Недавно один из ключевых игроков международного нефтяного сообщества напомнил мне, что первоочередные задачи нынешнего американского вмешательства в Венесуэлу были впервые сформулированы секретной целевой группой, созданной вскоре после выборов Джорджа Буша-младшего в 2000 году», – написал Херш, подчеркнув стремление США к независимости в нефтегазовой отрасли еще в начале XXI века.

    Напомним, Трамп сообщил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой вывезли из страны на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, востоковед Маслов объяснил, зачем Китаю венесуэльская нефть в задержанных США танкерах. США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы. Китай обвинил США в подрыве стабильности в мире после событий с Мадуро.

    8 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Каллас: ЕС обсуждает возможный ответ на угрозы Трампа в адрес Гренландии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз обсуждает возможный ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии.

    По словам Каллас, сигналы, поступающие по поводу Гренландии, вызывают «глубокую озабоченность» в Европе, передает ТАСС.

    Она отметила, что в ЕС ведутся дискуссии о степени реальности угрозы и о том, каким может быть ответ европейских стран, если опасения подтвердятся. Каллас подчеркнула, что эти обсуждения проходят между государствами Евросоюза.

    Ранее Politico сообщало, что европейские дипломаты предложили рассмотреть вариант развертывания союзных войск в Гренландии для предотвращения возможного захвата острова Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом из-за его заявлений по Гренландии.

    Международная стратегия Дональда Трампа провоцирует личные страхи и заставляет Данию и Норвегию задуматься об объединении ради сохранения контроля над Гренландией. Как сообщил The Telegraph, Дания будет действовать по принципу «сначала стрелять, а потом задавать вопросы» в случае угрозы Гренландии.

    9 января 2026, 03:01 • Новости дня
    Президент США заявил о скором крахе Кубы, которая «висит на волоске»

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время разговора с ведущим Хью Хьюиттом в шоу The Hugh Hewitt Show президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, не пора ли усилить давление на Гавану, заявив, что остров «висит на волоске» и режим переживает критический момент.

    По словам Трампа, не возможно оказывать большее давление без того, чтобы «не ворваться и не разнести все на куски», передает портал Cibercuba.

    Эти слова американский президент сказал в тот момент, когда описал Кубу как страну, «находящуюся в большой беде» и близкую к тому, чтобы опуститься на самое дно.

    Трамп напрямую связал хрупкость кубинской системы с потерей внешней поддержки, настаивая на том, что «жизнь» режима зависит от Венесуэлы. В своем ответе он изобразил Кубу как игрока, который в течение многих лет поддерживал себя благодаря нефти и деньгам, поступающим из Каракаса, и предположил, что эта поддержка, видимо, ослабла.

    Когда Хьюитт спросил, может ли Мигель Диас-Канель «пасть», как это может произойти с лидерами в других кризисных ситуациях, например, с Али Хаменеи, верховным лидером Ирана, Трамп ответил утвердительно.

    «Да... У Кубы действительно большие проблемы», – сказал он, признав, что на протяжении десятилетий Кубе предсказывался крах, которого не произошло.

    В заключение он высказал мысль, которую многие кубинцы слышали в разных вариациях и которая уязвляет своей привычностью о том, что «у них были проблемы в течение 25 лет... но я думаю, что они довольно близки».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп пригрозил главе Колумбии таким же захватом, как и Мадуро. Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой.

    Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.

    8 января 2026, 22:20 • Новости дня
    Джей Ди Вэнс заявил о поддержке со стороны США мирно протестующих в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-брифинге высказался о ситуации в Иране, отметив, что Вашингтон поддерживает мирно протестующих в этой стране.

    На вопрос журналиста о ситуации в Иране вице-президент США оговорился, что представит президенту Трампу рассказать о планах Вашингтона на действия в отношении этой страны.

    «Однако, мы, естественно, поддерживаем всех в мире, включая народ Ирана, кто мирно отстаивает свои права на голос, который должен быть услышан», –ответил Вэнс на брифинге в Белом доме.

    Напомним, ранее американский президент Трамп заявлял о готовности США прийти на помощь, если иранские власти будут «убивать мирно протестующих граждан». В свою очередь, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал «отсечь руку» любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием. Британская Times заявила, что Хаменеи готовится бежать в Москву из-за роста числа беспорядков. Агентство HRANA сообщило, что за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как протесты в Иране

    способны погасить США.


    9 января 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поддержал законопроект о новых санкциях против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что поддерживает идею о новых санкциях против России, но надеется, что их не придется вводить, так как США и так в отношении Москвы применяют достаточно жесткие рестрикции.

    «Я это поддерживаю это. Надеюсь, не придется это применять», – цитирует Трампа ТАСС.

    По его словам, «очень серьезные санкции в отношении России» уже действуют, из-за чего экономика в России якобы «очень плоха». При этом он добавил, что Россия крупнее и сильнее Украины.

    Законопроект о санкциях, которому Дональд Трамп дал «зеленый свет», известен с апреля 2025 года как плод творчества сенаторов Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя.

    Он ориентирован на Китай, Индию и Бразилию, которых США намерены наказать за покупку российской нефти.

    Двухпартийный законопроект нацелен на страны, которые продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на санкции США, и предусматривает введение 500-процентных пошлин для покупателей российской сырой нефти или урана, пишет Independent.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Американский сенатор Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, похвастался 7 января разрешением Трампа на санкции против России.

    9 января 2026, 00:10 • Новости дня
    Стармер обсудил с Трампом «сдерживание России» на Крайнем Севере

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер провел днем 8 января телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась защита союзников по Европе от «агрессивной России», сообщает канцелярия британского премьера.

    «Лидеры обсудили вопросы евроатлантической безопасности и согласились с необходимостью сдерживания всё более агрессивной России на Крайнем Севере. В последние месяцы европейские союзники активизировали усилия по защите евроатлантических интересов, но для защиты региона можно сделать больше, сказал премьер-министр», – сказано в сообщении Даунинг-стрит.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике. Лидеры семи стран Евросоюза призвали соблюдать устав ООН в Арктике.

    9 января 2026, 01:25 • Новости дня
    Послы Дании и Гренландии встретились с официальными лицами Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Дании Йеспер Меллер Серенсен и главный представитель Гренландии Джейкоб Исбосетсен встретились в четверг в Вашингтоне с представителями Совета нацбезопасности Белого дома, чтобы обсудить попытки президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию.

    Серенсен и Исбосетсен пытаются разубедить американских чиновников в необходимости действий Трампа в отношении Гренландии и намерены транслировать свою точку зрения в конгрессе.

    США являются участниками международного договора 1951 года, который дает им широкие права на создание там военных баз с согласия Дании и Гренландии. Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что европейские лидеры должны «серьезно отнестись к президенту США и его словам», поскольку он сформулировал проблему как оборонительную, передает Associated Press (AP).

    «Мы просим наших европейских друзей серьезнее отнестись к безопасности этого региона, потому что, если они этого не сделают, Соединенным Штатам придется что-то с этим делать», – сказал Вэнс.

    Ожидается, что на следующей неделе госсекретарь Марко Рубио встретится с официальными лицами Дании, которые возлагают на эту встречу большие надежды.

    «Это тот диалог, который необходим, как того требует правительство совместно с правительством Гренландии», – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен датской телекомпании DR.

    Один из двух гренландских политиков в датском парламенте Айя Хемниц заявила AP о том, что высказанные американцами замечания неуважительны.

    «Многие также считают, что эти разговоры обсуждаются через их головы. У нас в Гренландии есть поговорка: «Ничего о Гренландии без Гренландии», – сказала она

    Хемниц к тому же опровергла заявление Трампа о том, что Гренландия «повсюду покрыта российскими и китайскими кораблями».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Дании Метте Фредериксен была вынуждена высказаться и призвать США прекратить подобные угрозы в адрес «исторически близкого союзника». Глава Евросовета Кошта заявил о принадлежности Гренландии ее народу. Reuters сообщило о планах команды Трампа купить жителей Гренландии выплатами.

    Публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии в России воспринимаются как повод для радости, по мнению министра обороны Бельгии Тео Франкена.

