США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»

С танкера «Маринера», который был захвачен американскими силами, уже начали разгружать нефть, передает РИА «Новости».
Президент США Дональд Трамп заявил каналу Fox News : «Нефть сейчас разгружают».
По его словам, решение о захвате судна не представляло для него сложности.
Трамп также уточнил, что не готов обсуждать детали своих возможных контактов с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с танкером. «Я не хочу говорить этого», – заявил глава Белого дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера». МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры».
При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «Маринера», ранее известный как Bella-1, пуст, но, по мнению США, относится к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.