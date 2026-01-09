В Танзании заявили о финальном этапе обсуждения прямого авиасообщения с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Он рассказал, что сейчас речь идет о технических нюансах, таких как сборы за посадку, стоимость топлива и другие организационные вопросы, передает РИА «Новости».

Мафуру подчеркнул: «На данный момент на заключительном этапе дискуссии о сборах за посадку, топливе и других вопросах. Но правительства в контакте, и скоро у нас будет обратная связь». Он напомнил, что у двух стран уже был опыт прямых чартерных рейсов.

Ранее Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, которое предусматривает запуск прямых рейсов из Москвы в Дар-эс-Салам, Килиманджаро и на Занзибар. Документ был заключен летом 2024 года и подразумевает сотрудничество по безопасности полетов в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации.

В министерстве транспорта России уточняли, что стороны договорились применять национальные законодательства в отношении перевозчиков. В мае 2025 года глава Минэкономразвития России Максим Решетников призвал ускорить все необходимые процедуры для вступления в силу российско-танзанийского соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Танзании Табит Комбо заявил о намерении значительно увеличить сотрудничество с Россией. Москва намерена работать над запуском прямого авиасообщения с максимальным количеством африканских государств.