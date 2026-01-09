  • Новость часаПремьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ради России Франция отказала США
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    Глава НАСА заявил о решении досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю
    США освободили двух россиян с танкера «Маринера»
    Посольство США в Киеве предупредило о «крупной воздушной атаке»
    Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город
    Сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной
    Появилось видео взрывов во Львовской области
    9 января 2026, 07:50 • Новости дня

    Минобороны сообщило о пяти сбитых за ночь над регионами России дронах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о пяти сбитых за ночь над четырьмя регионами России дронах ВСУ.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два – над территорией Брянской области, один – над территорией Белгородской области, один – над территорией Ростовской области, один – над территорией Орловской области», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о ликвидации над семью регионами, а также акваториями Черного и Азовского моря, 66 дронов ВСУ в ночь на четверг.

    Ростех сообщил, что антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска.

    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    Дипслужба ЕС не смогла подтвердить слова Каллас о 19 странах, атакованных Россией

    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Комментарии (15)
    9 января 2026, 12:58 • Новости дня
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВС России не выбирают цели для ударов, которые не принесут эффективного снижения боеспособности ВСУ. Поэтому лучшим ответом на обстрел резиденции президента России и стало уничтожение объектов ВПК и энергетической сферы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли «удар возмездия» «Орешником» по критически важным объектам инфраструктуры Украины.

    «Важно отметить, что Минобороны официально назвало прошедшее поражение целей на Украине «ударами возмездия» за атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина. Известно, что российская армия била по мощностям производства БПЛА и энергообъектам, обеспечивающим их работу», – сказал политолог Иван Лизан.

    «На первый взгляд, может показаться, что выбранные нами цели не соответствуют масштабу действий противника, направленных непосредственно против лидера РФ. Однако в этом случае необходимо понимать, что Украина не обладает суверенитетом в классическом понимании этого слова», – пояснил он.

    «Банальный пример: если все сервера «Госуслуг» находятся исключительно в России, то аналог «незалежной» «Дiя» активно пользуется мощностями США и ЕС. С властью в республике похожая ситуация: многие вещи решаются не на Банковой, а в Брюсселе, Лондоне или Вашингтоне. Соответственно, в ударе по резиденции Владимира Зеленского или по зданию Рады попросту нет смысла», – продолжает собеседник.

    «Конечно, подобные действия могли бы «порадовать» некоторую часть населения нашей страны, но кроме морального удовлетворения Москва ничего от поражения этих целей не получила бы. Мы же при определении объектов руководствуемся в первую очередь прагматизмом: что именно позволит нам снизить боеспособность противника», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что удар нанесен с целью «возмездия» ,подтверждает и выбранное вооружение, а именно – ракета «Орешник». Данный боеприпас давно заслужил репутацию грозного и разрушительного снаряда. Соответственно, сам факт его применения подчеркивает «внештатность» атаки. То есть речь идет не о рядовом обстреле, а о важном, практически символическом, действии», – акцентирует он.

    «Впрочем, необходимость применения именно «Орешника» может диктоваться и чисто прагматическими соображениями. По неподтвержденным Минобороны данным, одной из целей удара стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ). Данный объект находится на значительной глубине под землей», – добавляет собеседник.

    «Соответственно, если ВС РФ действительно били по нему, «Орешник» в силу своей мощности мог пробить защиту столь значимого объекта. Подобный удар рискует стать значительной проблемой для Киева. Речь идет о крупнейшем ПХГ в стране, соответственно, республике придется «доживать» на остатках газа, а затем полностью переключиться на поставки энергоресурсов из Европы. Таким образом, речь может идти о логичном завершении серии ударов по хранилищам, начавшейся еще в 2024 году», – резюмировал Лизан.

    Напомним, ВС РФ нанесли «удар возмездия» по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Как сообщает Минобороны, несколько целей были поражены «высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования» при помощи БПЛА и, примечательно, ракеты «Орешник».

    Сообщается, что объектами для удара стали места производства беспилотников на Украине, которые «использовались в ходе террористической атаки» на резиденцию Владимира Путина. Кроме того, были поражены и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу ВПК противника. Подчеркивается, что все цели атаки были достигнуты.

    Как отмечает военкор Александр Коц, одной из целью удара могло стать Бильче-Волыцко-Угерское ПГХ. Данное хранилище имеет проектную емкость в размере 17 млрд куб. метров, что занимает около 50% от общей мощности всех хранилищ на Украине. Тем не менее, Минобороны на данный момент не подтвердило корректность данной информации.

    Комментарии (20)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 04:30 • Новости дня
    Пять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России
    Пять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России
    @ Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа европейских шахматных федераций из Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии требует Спортивный арбитражный суд (CAS) проверить законность процедуры снятия ограничений с российских сборных по решению Международной шахматной федерации (FIDE).

    Жалобу подали совместно следующие шахматные федерации: Украина, Англия, Норвегия, Эстония и Германия.

    «Заявители считают, что в процессе рассмотрения оспариваемых решений были допущены серьезные процессуальные нарушения, включая нарушения Устава ФИДЕ и основополагающих принципов открытого и справедливого принятия решений в международном управлении спортом. В жалобе содержится требование о проведении независимой юридической проверки Спортивным арбитражным судом (CAS) процесса, приведшего к решению Генеральной Ассамблеи», – сказано в заявлении на сайте норвежской шахматной федерации.

    Апеллянты из пяти стран требуют независимой юридической проверки специалистами CAS процедуры принятия решений генассамблеи, так как, по их мнению, решения о российских шахматистах были приняты без учета рекомендаций МОК о запрете участия сборных России и Белоруссии и использовании их национальных символов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заседание генассамблеи FIDE прошло 14 декабря 2025 года в видеоформате: 61 делегат поддержал отмену ограничений, 51 выступил против. После этого большинство проголосовало за участие российских шахматистов под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата юридически действительны и организация советуется с Международным олимпийским комитетом.

    Комментарии (5)
    8 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину

    Мерц заявил о необходимости согласия России для военной миссии на Украине

    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что развертывание международных сил на Украине невозможно без одобрения России, указав на сложность получения такого согласия.

    Формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости». По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки». Это заявление было сделано по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон, трансляция велась на телеканале Phoenix.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта.

    Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января Британия и Франция подписали соглашение о намерениях создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Они могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.


    Комментарии (20)
    9 января 2026, 07:10 • Новости дня
    Атака ВСУ оставила без света и тепла более 550 тыс. жителей Белгородской области
    Атака ВСУ оставила без света и тепла более 550 тыс. жителей Белгородской области
    @ Telegram-канал Вячеслава Гладкова

    Tекст: Катерина Туманова

    После ночной атаки ВСУ на Белгородскую область около 556 тыс. жителей остались без электричества и отопления, почти 200 тыс. – без воды, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «На 06.00 у нас без электроэнергии 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество, в первую очередь это 1 920 многоквартирных домов. Почти 200 тыс. человек без воды и водоотведения», – рассказал он.

    Гладков уточнил, что аварийные бригады на местах, идет подключение резервных мощностей, которые устанавливались в регионе последние несколько месяцев.

    «Идут восстановительные работы там, где возможно восстановить. Сейчас рассветет, и мы сможем в полном объеме оценить ущерб и сроки восстановления. Ситуация крайне непростая. Но надеюсь, что мы сможем её пройти», – сказал он.

    Губернатор пообещал к 13 часам предоставить подробную информацию после  повторного заседания оперативного штаба.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке дронов ВСУ в Белгородской области 5 января пострадали два человека. Глава Грайворонского округа Белгородской области был ранен 8 января ударом дрона ВСУ.

    Губернатор Гладков сообщил в ночь на пятницу о ракетном ударе ВСУ по Белгородской области и предупредил о повреждениях инфраструктуры.

    Комментарии (14)
    9 января 2026, 00:47 • Новости дня
    Губернатор сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил население в Telegram-канале о ракетной опасности в полночь, после чего ВСУ ударили по Белгороду.

    «ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьёзные повреждения на объекте инфраструктуры», – написал он.

    Гладков уточнил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях удара уточняется.

    В 0.55 губернатор сообщил об отмене режима ракетной опасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поселке Октябрьский Белгородского округа 4 января автомобиль с семьей попал под атаку FPV-дрона. При атаке дронов ВСУ в Белгородской области 5 января пострадали два человека. Глава Грайворонского округа Белгородской области был ранен ударом дрона ВСУ.


    Комментарии (3)
    9 января 2026, 08:01 • Новости дня
    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира

    Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному плану мира на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После достижения соглашения с Украиной практически по всем аспектам мирного плана американского лидера Дональда Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение.

    Переговоры российского спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоялись в Париже. До этого американские представители два дня вели переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, включая Владимира Зеленского.

    «В ходе этих переговоров основное внимание было уделено двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам Украины в восточном регионе Донбасса. Зеленский заявил в четверг, что соглашение о гарантиях безопасности Украины с Трампом «в принципе готово к окончательному согласованию на самом высоком уровне», – пишет портал Axios.

    По словам Зеленского, Украина была проинформирована, что текущий документ будет обсуждаться с Россией.

    «Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность поездки Зеленского в США. На следующей неделе состоится встреча с Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Другой вариант – их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе», – резюмирует портал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже  подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Le Monde сообщила о визите Дмитриева в Париж 7 января.

    Комментарии (5)
    8 января 2026, 19:17 • Новости дня
    Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен ударом дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Головчино Белгородской области глава Грайворонского округа Дмитрий Панков был ранен в результате повторной атаки украинского беспилотника, сообщили власти региона.

    Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения при атаке дрона ВСУ.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что инцидент произошел в селе Головчино, где дрон ударил по коммерческому объекту.

    Панков прибыл на место происшествия для оценки последствий атаки. В этот момент произошла повторная атака второго беспилотника, во время которой глава округа помогал женщине, чья машина пострадала при первом ударе.

    Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Гладков подчеркнул, что это уже третье ранение Панкова и назвал его примером мужества и героизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в селе Грузское Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ погиб мирный житель. Еще два человека погибли в области в результате серии атак ВСУ в понедельник, сообщал Гладков.

    В тот же день в городе Грайворон дрон ударил по грузовику, из-за чего пострадал водитель. В селе Белянка Шебекинского округа после удара украинского беспилотника также пострадал водитель.


    Комментарии (3)
    8 января 2026, 17:40 • Новости дня
    Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    Политолог Ткаченко оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Российское военное и политическое руководство неоднократно заявляло, что для Москвы неприемлемо размещение иностранных контингентов на Украине. Это же касается и перемирия вместо долгосрочного мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил для Украины потребует согласия России.

    «Слово «перемирие» неприемлемо для России, об этом неоднократно заявлялось с нашей стороны. Никакого иностранного военного контингента также не может быть на Украине, ни во время проведения СВО, ни после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения. Сложно представить, в какой ситуации Москва могла бы изменить позицию по этим вопросам. Разве что в случае поражения, а его не будет», – сказал политолог Станислав Ткаченко.

    «Наша страна заинтересована в том, чтобы Украина имела минимальную армию и сохраняла нейтралитет. А он, в свою очередь, не предполагает размещение иностранных войск на территории страны», – продолжает аналитик.

    Более того, если ЕС решит каким-то образом отправить военных уже после окончания СВО, Россия будет рассматривать это как прямое нарушение соглашений. «Все нюансы должны быть тщательно прописаны в договоре. Чтобы у европейцев не было возможности найти какую-то лазейку», – подчеркивает собеседник.

    «При этом надо понимать, что чем больше успехов будет у российских войск в зоне СВО, тем шире могут быть требования Москвы при заключении мира», – обратил внимание эксперт. Европа это осознает, но продолжает продвигать один и тот же нарратив.

    «У ЕС нет «плана Б». В условиях, когда США потеряли интерес к прямому участию в конфликте, Евросоюз оказался на развилке: либо Украина продолжает войну, либо терпит поражение с серьезными имиджевыми, финансовыми, экономическими и военными последствиями для самой Европы», – заключил Ткаченко.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки».

    Отметим, что в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД Германия разделила с Британией первое место.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта. Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Напомним, во вторник британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ.

    Стармер также подчеркивал, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии. Позднее сообщалось, что Лондон и Париж могут в общей сложности отправить на Украину до 15 тыс. военных.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о расширении кладбища ВСУ в Харькове

    В Харькове кладбище ВСУ разрастается «страшными темпами»

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове отмечен резкий рост числа похорон на кладбище, где преимущественно хоронят солдат ВСУ, в том числе штурмовых и нацистских подразделений, рассказали представители российских силовых структур.

    По словам силовиков, украинские СМИ показали одно из крупнейших кладбищ Харькова, отметив, что оно разрастается «страшными темпами».

    «Оно представляет собой три огромных поля, хотя совсем недавно было в разы меньше. За день на нем проходит по несколько похоронных процессий. Похорон столько, что работники кладбища заранее отрывают могилы», – сказал информатор ТАСС.

    Большинство могил принадлежит военнослужащим ВСУ, дислоцирующимся в Харькове, в частности, из состава 92-й отдельной штурмовой бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, добавил источник.

    Среди захороненных также часто встречаются боевики нацистских подразделений, таких как «Кракен» и «Азов» (признаны террористическими и запрещены в России).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. Нна кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times. Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте.В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев

    объединяет кладбище.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 16:14 • Новости дня
    В Великом Новгороде на улице нашли девочку без верхней одежды и завели дело

    Дело возбудили после обнаружения ребенка без одежды на улице в Великом Новгороде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пятилетнюю девочку нашли на улице Великого Новгорода без верхней одежды, после чего прокуратурой было возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей.

    Уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей возбуждено после того, как на одной из улиц Великого Новгорода была обнаружена пятилетняя девочка без верхней одежды, сообщает прокуратура Новгородской области. По данным следствия, 4 января ребенок остался один в незапертой квартире на улице Щусева. Девочка вышла на улицу без куртки, где ее заметила прохожая.

    Малышку доставили в детскую областную больницу, ей оказали необходимую помощь. Сотрудники полиции вскоре нашли родственницу девочки, которая, предположительно, отвечала за ее безопасность в момент происшествия.

    Прокуратура Великого Новгорода поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителями). Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее прокуратура Алтайского края начала проверку после сообщений о том, что воспитатели одного из барнаульских детсадов забыли ребенка и ушли, оставив его одного.

    А до этого Следственный комитет возбудил дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» после появления видео с ползающим по шоссе в Подмосковье ребенком. Водитель нашел на обочине 11-месячную девочку, которая получила серьезное переохлаждение и была госпитализирована.


    Комментарии (0)
    9 января 2026, 02:33 • Новости дня
    Десятки декоративных кроликов выбросил на мороз в Хабаровске съехавший зоопарк

    Tекст: Катерина Туманова

    Местные жители сообщили в паблик о событиях в Хабаровске о том, как десятки декоративных кроликов остались выброшенными на мороз после того, как контактный зоопарк съехал с места прежнего пребывания у колеса обозрения.

    «У колеса обозрения стоял контактный зоопарк, они выкинули декоративных кроликов на улицу и уехали дальше. Теперь эти кроли живут в –30 под конструкцией от аттракциона. Сейчас их там около двух десятков», – говорится в сообщении Telegram-канала «Хабарейро|Хабаровск новости»

    Там добавили, что неравнодушные люди подкидывают им немного корма, после того, как контактный зоопарк подкинул к местным бездомным кошкам и собакам ещё и декоративных кроликов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, зоолог Рыбалтовский рассказал о вреде животным от посетителей зоопарков. Обанкротившийся зоопарк финского города Эхтари продали за один евро, но его сотрудники продолжили ухаживать за животными.

    Гендиректор Московского зоопарка и член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству Светлана Акулова предложила запретить держать капибар, енотов, сурикатов, лемуров и других экзотических животных в антикафе.


    Комментарии (0)
    9 января 2026, 03:45 • Новости дня
    Гастроэнтеролог рассказала о снижающим риск онкологии типе питания

    Гастроэнтеролог Дианова рассказала о снижающим риск онкологии типе питания

    Tекст: Катерина Туманова

    Включение в рацион растительных продуктов и уменьшение потребления обработанного мяса связано с меньшей заболеваемостью раком желудка и кишечника, сообщила диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

    Дианова рассказала, что в августе 2025 года было опубликовано исследование о влиянии вегетарианских диет на развитие разных видов рака.

    «В молодом возрасте веганы имели более низкие показатели рака молочной железы и предстательной железы. В пожилом возрасте у песко-вегетарианцев обнаружены более низкие уровни заболеваемости колоректальным раком и раком молочной железы. У веганов и лакто-ово-вегетарианцев реже встречались виды рака, связанные с лимфопролиферативными и лимфоидными лейкозами. У всех вегетарианцев, а особенно у лакто-ово-вегетарианцев, выявили более низкий уровень карциномы желудка», – сообщила она «Газете.Ru».

    По словам специалиста, обработанное мясо является фактором риска развития рака желудка и колоректального рака. Дианова объяснила, что канцерогенные соединения, образующиеся во время копчения, соления и добавления нитритов, могут повреждать ДНК клеток кишечника и способствовать развитию опухолей.

    Она добавила, что преобладание растительной пищи в рационе способно снижать риски развития рака молочной железы и колоректального рака. Поэтому врач  рекомендовала заменять мясо на рыбу, яйца и молочные продукты, а также обязательно включать в рацион овощи, зелень, фрукты и ягоды.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гепатолог Вялов назвал привычки, разрушающие печень без симптомов. Гастроэнтеролог Разаренова предупредила об опасности квашеной капусты. Гастроэнтеролог Гостроус рассказала об опасности есть лежа.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поддержал законопроект о новых санкциях против России

    Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что поддерживает идею о новых санкциях против России, но надеется, что их не придется вводить, так как США и так в отношении Москвы применяют достаточно жесткие рестрикции.

    «Я это поддерживаю это. Надеюсь, не придется это применять», – цитирует Трампа ТАСС.

    По его словам, «очень серьезные санкции в отношении России» уже действуют, из-за чего экономика в России якобы «очень плоха». При этом он добавил, что Россия крупнее и сильнее Украины.

    Законопроект о санкциях, которому Дональд Трамп дал «зеленый свет», известен с апреля 2025 года как плод творчества сенаторов Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя.

    Он ориентирован на Китай, Индию и Бразилию, которых США намерены наказать за покупку российской нефти.

    Двухпартийный законопроект нацелен на страны, которые продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на санкции США, и предусматривает введение 500-процентных пошлин для покупателей российской сырой нефти или урана, пишет Independent.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Американский сенатор Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, похвастался 7 января разрешением Трампа на санкции против России.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать диалог с Россией.

    Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года ответила на вопрос о позиции вице-премьера Маттео Сальвини, который известен своей поддержкой диалога с Россией, передает ТАСС.

    По словам Мелони, вице-премьер Сальвини, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, высказал свои мысли о важности отношений между Россией и Италией. Премьер-министр заявила: «Я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией». Она отметила, что главная сложность – определить, кто именно должен представлять Европу в этом вопросе, поскольку «голосов слишком много».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Италия занимает десятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (3)
    Главное
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    Мэр Львова объяснил отсутствие газа после удара ночью
    В Тбилиси заявили об обмане европейцев обещанием победы Украины
    Ту-142МК впервые в истории ВМФ выполнили дозаправку у Северного полюса
    Володин сообщил о новом порядке расчета стажа для родителей
    Адвокат объяснила неявку Долиной на передачу квартиры
    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сказал, кто обладает реальной властью на Украине