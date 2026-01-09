  • Новость часаПять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    ФСБ показала видео обмена россиянина Касаткина и француза Винатье
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    Инвестор Роджерс вышел с рынка США и вложился в Узбекистан
    9 января 2026, 06:30 • Новости дня

    Трамп поддержал идею законопроекта о новых санкциях против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что поддерживает идею о новых санкциях против России, но надеется, что из не придется вводить, так как США и так ввели в отношении Москвы достаточно жесткие рестрикции.

    «Я это поддерживаю это. Надеюсь, не придется это применять», – цитирует Трампа ТАСС.

    По его словам, «очень серьезные санкции в отношении России» уже действуют, из-за чего экономика в России якобы «очень плоха». При этом добавил, что Россия крупнее и сильнее Украины.

    Законопроект о санкциях, которому Дональд Трамп дал «зеленый свет», известен с апреля 2025 года как плод творчества сенаторов Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя.

    Он  ориентирован на Китай, Индию и Бразилию, которых США намерены наказать за покупку российской нефти.

    Двухпартийный законопроект нацелен на страны, которые продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на санкции США, и предусматривает введение 500-процентных пошлин для покупателей российской сырой нефти или урана, пишет Independent.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Американский сенатор Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, похвастался 7 января разрешением Трампа на санкции против России.

    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    Дипслужба ЕС не смогла подтвердить слова Каллас о 19 странах, атакованных Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Комментарии (10)
    8 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину

    Мерц заявил о необходимости согласия России для военной миссии на Украине

    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что развертывание международных сил на Украине невозможно без одобрения России, указав на сложность получения такого согласия.

    Формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости». По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки». Это заявление было сделано по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон, трансляция велась на телеканале Phoenix.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта.

    Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января Британия и Франция подписали соглашение о намерениях создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Они могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.


    Комментарии (17)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Сенат США одобрил запрет военных действий в Венесуэле без санкции Конгресса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    22 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 04:30 • Новости дня
    Пять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа европейских шахматных федераций из Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии требует Спортивный арбитражный суд (CAS) проверить законность процедуры снятия ограничений с российских сборных по решению Международной шахматной федерации (FIDE).

    Жалобу подали совместно следующие шахматные федерации: Украина, Англия, Норвегия, Эстония и Германия.

    «Заявители считают, что в процессе рассмотрения оспариваемых решений были допущены серьезные процессуальные нарушения, включая нарушения Устава ФИДЕ и основополагающих принципов открытого и справедливого принятия решений в международном управлении спортом. В жалобе содержится требование о проведении независимой юридической проверки Спортивным арбитражным судом (CAS) процесса, приведшего к решению Генеральной Ассамблеи», – сказано в заявлении на сайте норвежской шахматной федерации.

    Апеллянты из пяти стран требуют независимой юридической проверки специалистами CAS процедуры принятия решений генассамблеи, так как, по их мнению, решения о российских шахматистах были приняты без учета рекомендаций МОК о запрете участия сборных России и Белоруссии и использовании их национальных символов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заседание генассамблеи FIDE прошло 14 декабря 2025 года в видеоформате: 61 делегат поддержал отмену ограничений, 51 выступил против. После этого большинство проголосовало за участие российских шахматистов под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата юридически действительны и организация советуется с Международным олимпийским комитетом.

    Комментарии (5)
    9 января 2026, 00:47 • Новости дня
    Губернатор сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил население в Telegram-канале о ракетной опасности в полночь, после чего ВСУ ударили по Белгороду.

    «ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьёзные повреждения на объекте инфраструктуры», – написал он.

    Гладков уточнил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях удара уточняется.

    В 0.55 губернатор сообщил об отмене режима ракетной опасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поселке Октябрьский Белгородского округа 4 января автомобиль с семьей попал под атаку FPV-дрона. При атаке дронов ВСУ в Белгородской области 5 января пострадали два человека. Глава Грайворонского округа Белгородской области был ранен ударом дрона ВСУ.


    Комментарии (3)
    8 января 2026, 07:45 • Новости дня
    Журналист Карлсон объяснил причину увеличения военного бюджета США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил о намерении увеличить оборонный бюджет до 1,5 трлн долларов, что может означать только то, что страна готовится к войне, считает американский журналист Такер Карлсон, о чем он говорит в своей новой программе.

    «Президент Трамп объявил об увеличении бюджета Пентагона с 1 трлн долларов до 1,5 трлн долларов. Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне», – сообщил он в соцсети Х, где разместил свою программу.

    Карлсон убежден в своей правоте, так как иных причин для увеличения военного бюджета нет. Он добавил, что все ждут этого и знают, но надеются, что «большой войны» удастся избежать.

    Напомним, США намерены увеличить военные расходы до 1,5 трлн долларов к 2027 году, сообщил Трамп в своей соцсети.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией ради безопасности страны. Американский лидер ранее сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений. А своим заявлением о запрете дивидендов он вызвал распродажу акций ВПК.

    Комментарии (2)
    8 января 2026, 19:17 • Новости дня
    Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен ударом дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Головчино Белгородской области глава Грайворонского округа Дмитрий Панков был ранен в результате повторной атаки украинского беспилотника, сообщили власти региона.

    Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения при атаке дрона ВСУ.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что инцидент произошел в селе Головчино, где дрон ударил по коммерческому объекту.

    Панков прибыл на место происшествия для оценки последствий атаки. В этот момент произошла повторная атака второго беспилотника, во время которой глава округа помогал женщине, чья машина пострадала при первом ударе.

    Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Гладков подчеркнул, что это уже третье ранение Панкова и назвал его примером мужества и героизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в селе Грузское Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ погиб мирный житель. Еще два человека погибли в области в результате серии атак ВСУ в понедельник, сообщал Гладков.

    В тот же день в городе Грайворон дрон ударил по грузовику, из-за чего пострадал водитель. В селе Белянка Шебекинского округа после удара украинского беспилотника также пострадал водитель.


    Комментарии (3)
    8 января 2026, 22:35 • Новости дня
    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times

    Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ

    Трамп высказался о договоре ДСНВ в интервью New York Times
    @ IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп высказался в интервью New York Times о договоре ДСНВ так, что издание отметило: «Казалось, его не беспокоило, что срок действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией истекал через четыре недели».

    «Если срок действия соглашения истекает, значит, он истекает. Мы просто заключим более совершенное соглашение», – сказал Трамп газете New York Times (NYT).

    Он добавил, что Китай, обладающий самым быстрорастущим арсеналом в мире, должен быть включен в любое будущее соглашение.

    «Вы же, вероятно, захотите привлечь к этому пару других игроков», – сказал глава Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Рябков предупредил о росте напряженности при отказе США от ограничений по ДСНВ.

    МИД России в январе напомнил, что Москва ждет официальный ответ США на предложение по договору о СНВ.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 07:30 • Новости дня
    Более 60 дронов сбили силы ПВО за ночь над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Telegram-канале доложило о ликвидации над семью регионами, а также акваториями Черного и Азовского моря 66 дронов ВСУ за ночь.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 7 января до 7.00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, 13 – над акваторией Азовского моря, 12 дронов уничтожены над акваторией Черного моря, 11 беспилотников ликвидированы над Краснодарским краем.

    Еще шесть БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, пять – над Орловской областью, по два дрона сбиты над Курской и Волгоградской областями и один беспилотник уничтожен над Брянской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. Минобороны доложило о девяти дронах ВСУ, сбитых за три вечерних часа среды. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 17:40 • Новости дня
    Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    Политолог Ткаченко оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Российское военное и политическое руководство неоднократно заявляло, что для Москвы неприемлемо размещение иностранных контингентов на Украине. Это же касается и перемирия вместо долгосрочного мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил для Украины потребует согласия России.

    «Слово «перемирие» неприемлемо для России, об этом неоднократно заявлялось с нашей стороны. Никакого иностранного военного контингента также не может быть на Украине, ни во время проведения СВО, ни после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения. Сложно представить, в какой ситуации Москва могла бы изменить позицию по этим вопросам. Разве что в случае поражения, а его не будет», – сказал политолог Станислав Ткаченко.

    «Наша страна заинтересована в том, чтобы Украина имела минимальную армию и сохраняла нейтралитет. А он, в свою очередь, не предполагает размещение иностранных войск на территории страны», – продолжает аналитик.

    Более того, если ЕС решит каким-то образом отправить военных уже после окончания СВО, Россия будет рассматривать это как прямое нарушение соглашений. «Все нюансы должны быть тщательно прописаны в договоре. Чтобы у европейцев не было возможности найти какую-то лазейку», – подчеркивает собеседник.

    «При этом надо понимать, что чем больше успехов будет у российских войск в зоне СВО, тем шире могут быть требования Москвы при заключении мира», – обратил внимание эксперт. Европа это осознает, но продолжает продвигать один и тот же нарратив.

    «У ЕС нет «плана Б». В условиях, когда США потеряли интерес к прямому участию в конфликте, Евросоюз оказался на развилке: либо Украина продолжает войну, либо терпит поражение с серьезными имиджевыми, финансовыми, экономическими и военными последствиями для самой Европы», – заключил Ткаченко.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки».

    Отметим, что в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД Германия разделила с Британией первое место.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта. Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Напомним, во вторник британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ.

    Стармер также подчеркивал, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии. Позднее сообщалось, что Лондон и Париж могут в общей сложности отправить на Украину до 15 тыс. военных.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Аналитик Шашкин рассказал, где в России добывают самую чистую нефть

    Аналитик Шашкин сообщил о добыче самой чистой нефти в Сибири

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 32% нефти РФ составляют низкосернистые сорта, значительная часть которых добывается в Западной и Восточной Сибири, где особенно выделяются ХМАО, ЯНАО, Красноярский край и Якутия, сообщил руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин.

    По его словам, около трети всей российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы. Шашкин отметил, что на конец 2024 года 32% добытой в России нефти составляет низкосернистая, 49% – сернистая, а 19% – высокосернистая, передает РИА «Новости».

    Шашкин отметил, что «в структуре добычи низкосернистой нефти преобладают традиционные регионы Западной Сибири: по 23% приходится на ХМАО и ЯНАО». Значительные объемы такой нефти добывают также в Восточной Сибири – 11% в Красноярском крае, 10% в Якутии и 8% в Иркутской области.

    По его словам, аналогичная структура характерна для запасов: на ЯНАО и ХМАО приходится по 3,9 и 3,8 млрд тонн соответственно, а в Красноярском крае сосредоточено 3,4 млрд тонн низкосернистой нефти. Традиционные районы Западной Сибири сохранят решающую роль в нефтедобыче страны, однако истощение легких запасов приведет к увеличению добычи в новых восточных регионах.

    Эксперт указывает, что доля трудноизвлекаемых запасов в структуре добычи уже достигла 63% и продолжит расти. Среди традиционных районов также выделяется Урало-Поволжье, где добывается около 80% российской высокосернистой нефти, однако по мере истечения запасов эта доля будет снижаться.

    Ранее сообщалось, что в декабре объем поставок российских нефтепродуктов морем увеличился до 2,15 млн баррелей в сутки, показатель стал рекордным за последние четыре месяца.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о расширении кладбища ВСУ в Харькове

    В Харькове кладбище ВСУ разрастается «страшными темпами»

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове отмечен резкий рост числа похорон на кладбище, где преимущественно хоронят солдат ВСУ, в том числе штурмовых и нацистских подразделений, рассказали представители российских силовых структур.

    По словам силовиков, украинские СМИ показали одно из крупнейших кладбищ Харькова, отметив, что оно разрастается «страшными темпами».

    «Оно представляет собой три огромных поля, хотя совсем недавно было в разы меньше. За день на нем проходит по несколько похоронных процессий. Похорон столько, что работники кладбища заранее отрывают могилы», – сказал информатор ТАСС.

    Большинство могил принадлежит военнослужащим ВСУ, дислоцирующимся в Харькове, в частности, из состава 92-й отдельной штурмовой бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, добавил источник.

    Среди захороненных также часто встречаются боевики нацистских подразделений, таких как «Кракен» и «Азов» (признаны террористическими и запрещены в России).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. Нна кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times. Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте.В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев

    объединяет кладбище.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 16:14 • Новости дня
    В Великом Новгороде на улице нашли девочку без верхней одежды и завели дело

    Дело возбудили после обнаружения ребенка без одежды на улице в Великом Новгороде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пятилетнюю девочку нашли на улице Великого Новгорода без верхней одежды, после чего прокуратурой было возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей.

    Уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей возбуждено после того, как на одной из улиц Великого Новгорода была обнаружена пятилетняя девочка без верхней одежды, сообщает прокуратура Новгородской области. По данным следствия, 4 января ребенок остался один в незапертой квартире на улице Щусева. Девочка вышла на улицу без куртки, где ее заметила прохожая.

    Малышку доставили в детскую областную больницу, ей оказали необходимую помощь. Сотрудники полиции вскоре нашли родственницу девочки, которая, предположительно, отвечала за ее безопасность в момент происшествия.

    Прокуратура Великого Новгорода поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителями). Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее прокуратура Алтайского края начала проверку после сообщений о том, что воспитатели одного из барнаульских детсадов забыли ребенка и ушли, оставив его одного.

    А до этого Следственный комитет возбудил дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» после появления видео с ползающим по шоссе в Подмосковье ребенком. Водитель нашел на обочине 11-месячную девочку, которая получила серьезное переохлаждение и была госпитализирована.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Каллас: ЕС обсуждает возможный ответ на угрозы Трампа в адрес Гренландии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз обсуждает возможный ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии.

    По словам Каллас, сигналы, поступающие по поводу Гренландии, вызывают «глубокую озабоченность» в Европе, передает ТАСС.

    Она отметила, что в ЕС ведутся дискуссии о степени реальности угрозы и о том, каким может быть ответ европейских стран, если опасения подтвердятся. Каллас подчеркнула, что эти обсуждения проходят между государствами Евросоюза.

    Ранее Politico сообщало, что европейские дипломаты предложили рассмотреть вариант развертывания союзных войск в Гренландии для предотвращения возможного захвата острова Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом из-за его заявлений по Гренландии.

    Международная стратегия Дональда Трампа провоцирует личные страхи и заставляет Данию и Норвегию задуматься об объединении ради сохранения контроля над Гренландией. Как сообщил The Telegraph, Дания будет действовать по принципу «сначала стрелять, а потом задавать вопросы» в случае угрозы Гренландии.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Журналист Херш назвал целью США в Венесуэле лишение КНР дешевой нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    По мнению американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, президент Дональд Трамп, помимо прочего, ослабил крупного экономического соперника США, лишив Китай дешевой тяжелой нефти из Венесуэлы.

    «Их [американских чиновников] бравада и грубые выражения приковали внимание мировых СМИ, но они также отвлекли внимание от оппортунистического плана Трампа, целью которого было не только свергнуть коррумпированного президента Николаса Мадуро, но и, что особенно важно, лишить Китай, экономического соперника Америки, возможности закупать дешевую тяжелую нефть из Венесуэлы», – написал журналист в блоге.

    Херш отметил, что следующей целью, как ему рассказывали, станет Иран, еще один поставщик нефти в Китай, чьи запасы нефти занимают четвертое место в мире. По замечаниям автора статьи, в Иране очень совпали массовые протесты с вышеописанной задачей США.

    «Недавно один из ключевых игроков международного нефтяного сообщества напомнил мне, что первоочередные задачи нынешнего американского вмешательства в Венесуэлу были впервые сформулированы секретной целевой группой, созданной вскоре после выборов Джорджа Буша-младшего в 2000 году», – написал Херш, подчеркнув стремление США к независимости в нефтегазовой отрасли еще в начале XXI века.

    Напомним, Трамп сообщил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой вывезли из страны на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, востоковед Маслов объяснил, зачем Китаю венесуэльская нефть в задержанных США танкерах. США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы. Китай обвинил США в подрыве стабильности в мире после событий с Мадуро.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    Такер Карлсон призвал США прекратить прокси-войну с Россией
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    Девушка из Москвы едва не погибла из-за необычного поедания мандарина
    В США начались акции после убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд