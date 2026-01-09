  • Новость часаПять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России
    9 января 2026, 03:45 • Новости дня

    Гастроэнтеролог рассказала о снижающим риск онкологии типе питания

    Гастроэнтеролог Дианова рассказала о снижающим риск онкологии типе питания

    Tекст: Катерина Туманова

    Включение в рацион растительных продуктов и уменьшение потребления обработанного мяса связано с меньшей заболеваемостью раком желудка и кишечника, сообщила диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

    Дианова рассказала, что в августе 2025 года было опубликовано исследование о влиянии вегетарианских диет на развитие разных видов рака.

    «В молодом возрасте веганы имели более низкие показатели рака молочной железы и предстательной железы. В пожилом возрасте у песко-вегетарианцев обнаружены более низкие уровни заболеваемости колоректальным раком и раком молочной железы. У веганов и лакто-ово-вегетарианцев реже встречались виды рака, связанные с лимфопролиферативными и лимфоидными лейкозами. У всех вегетарианцев, а особенно у лакто-ово-вегетарианцев, выявили более низкий уровень карциномы желудка», – сообщила она «Газете.Ru».

    По словам специалиста, обработанное мясо является фактором риска развития рака желудка и колоректального рака. Дианова объяснила, что канцерогенные соединения, образующиеся во время копчения, соления и добавления нитритов, могут повреждать ДНК клеток кишечника и способствовать развитию опухолей.

    Она добавила, что преобладание растительной пищи в рационе способно снижать риски развития рака молочной железы и колоректального рака. Поэтому врач  рекомендовала заменять мясо на рыбу, яйца и молочные продукты, а также обязательно включать в рацион овощи, зелень, фрукты и ягоды.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гепатолог Вялов назвал привычки, разрушающие печень без симптомов. Гастроэнтеролог Разаренова предупредила об опасности квашеной капусты. Гастроэнтеролог Гостроус рассказала об опасности есть лежа.

    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    Дипслужба ЕС не смогла подтвердить слова Каллас о 19 странах, атакованных Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    8 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину

    Мерц заявил о необходимости согласия России для военной миссии на Украине

    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что развертывание международных сил на Украине невозможно без одобрения России, указав на сложность получения такого согласия.

    Формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости». По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки». Это заявление было сделано по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон, трансляция велась на телеканале Phoenix.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта.

    Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января Британия и Франция подписали соглашение о намерениях создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Они могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.


    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    9 января 2026, 04:30 • Новости дня
    Пять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа европейских шахматных федераций из Украины, Англии, Эстонии, Германии и Норвегии требует Спортивный арбитражный суд (CAS) проверить законность процедуры снятия ограничений с российских сборных по решению Международной шахматной федерации (FIDE).

    Жалобу подали совместно следующие шахматные федерации: Украина, Англия, Норвегия, Эстония и Германия.

    «Заявители считают, что в процессе рассмотрения оспариваемых решений были допущены серьезные процессуальные нарушения, включая нарушения Устава ФИДЕ и основополагающих принципов открытого и справедливого принятия решений в международном управлении спортом. В жалобе содержится требование о проведении независимой юридической проверки Спортивным арбитражным судом (CAS) процесса, приведшего к решению Генеральной Ассамблеи», – сказано в заявлении на сайте норвежской шахматной федерации.

    Апеллянты из пяти стран требуют независимой юридической проверки специалистами CAS процедуры принятия решений генассамблеи, так как, по их мнению, решения о российских шахматистах были приняты без учета рекомендаций МОК о запрете участия сборных России и Белоруссии и использовании их национальных символов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заседание генассамблеи FIDE прошло 14 декабря 2025 года в видеоформате: 61 делегат поддержал отмену ограничений, 51 выступил против. После этого большинство проголосовало за участие российских шахматистов под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата юридически действительны и организация советуется с Международным олимпийским комитетом.

    9 января 2026, 00:47 • Новости дня
    Губернатор сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил население в Telegram-канале о ракетной опасности в полночь, после чего ВСУ ударили по Белгороду.

    «ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьёзные повреждения на объекте инфраструктуры», – написал он.

    Гладков уточнил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях удара уточняется.

    В 0.55 губернатор сообщил об отмене режима ракетной опасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поселке Октябрьский Белгородского округа 4 января автомобиль с семьей попал под атаку FPV-дрона. При атаке дронов ВСУ в Белгородской области 5 января пострадали два человека. Глава Грайворонского округа Белгородской области был ранен ударом дрона ВСУ.


    8 января 2026, 19:17 • Новости дня
    Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен ударом дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Головчино Белгородской области глава Грайворонского округа Дмитрий Панков был ранен в результате повторной атаки украинского беспилотника, сообщили власти региона.

    Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения при атаке дрона ВСУ.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что инцидент произошел в селе Головчино, где дрон ударил по коммерческому объекту.

    Панков прибыл на место происшествия для оценки последствий атаки. В этот момент произошла повторная атака второго беспилотника, во время которой глава округа помогал женщине, чья машина пострадала при первом ударе.

    Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Гладков подчеркнул, что это уже третье ранение Панкова и назвал его примером мужества и героизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в селе Грузское Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ погиб мирный житель. Еще два человека погибли в области в результате серии атак ВСУ в понедельник, сообщал Гладков.

    В тот же день в городе Грайворон дрон ударил по грузовику, из-за чего пострадал водитель. В селе Белянка Шебекинского округа после удара украинского беспилотника также пострадал водитель.


    8 января 2026, 07:30 • Новости дня
    Более 60 дронов сбили силы ПВО за ночь над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Telegram-канале доложило о ликвидации над семью регионами, а также акваториями Черного и Азовского моря 66 дронов ВСУ за ночь.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 7 января до 7.00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, 13 – над акваторией Азовского моря, 12 дронов уничтожены над акваторией Черного моря, 11 беспилотников ликвидированы над Краснодарским краем.

    Еще шесть БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, пять – над Орловской областью, по два дрона сбиты над Курской и Волгоградской областями и один беспилотник уничтожен над Брянской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. Минобороны доложило о девяти дронах ВСУ, сбитых за три вечерних часа среды. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.

    8 января 2026, 17:40 • Новости дня
    Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    Политолог Ткаченко оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине

    Политолог оценил шанс на появление многонациональных сил на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Российское военное и политическое руководство неоднократно заявляло, что для Москвы неприемлемо размещение иностранных контингентов на Украине. Это же касается и перемирия вместо долгосрочного мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил для Украины потребует согласия России.

    «Слово «перемирие» неприемлемо для России, об этом неоднократно заявлялось с нашей стороны. Никакого иностранного военного контингента также не может быть на Украине, ни во время проведения СВО, ни после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения. Сложно представить, в какой ситуации Москва могла бы изменить позицию по этим вопросам. Разве что в случае поражения, а его не будет», – сказал политолог Станислав Ткаченко.

    «Наша страна заинтересована в том, чтобы Украина имела минимальную армию и сохраняла нейтралитет. А он, в свою очередь, не предполагает размещение иностранных войск на территории страны», – продолжает аналитик.

    Более того, если ЕС решит каким-то образом отправить военных уже после окончания СВО, Россия будет рассматривать это как прямое нарушение соглашений. «Все нюансы должны быть тщательно прописаны в договоре. Чтобы у европейцев не было возможности найти какую-то лазейку», – подчеркивает собеседник.

    «При этом надо понимать, что чем больше успехов будет у российских войск в зоне СВО, тем шире могут быть требования Москвы при заключении мира», – обратил внимание эксперт. Европа это осознает, но продолжает продвигать один и тот же нарратив.

    «У ЕС нет «плана Б». В условиях, когда США потеряли интерес к прямому участию в конфликте, Евросоюз оказался на развилке: либо Украина продолжает войну, либо терпит поражение с серьезными имиджевыми, финансовыми, экономическими и военными последствиями для самой Европы», – заключил Ткаченко.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки».

    Отметим, что в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД Германия разделила с Британией первое место.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта. Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Напомним, во вторник британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ.

    Стармер также подчеркивал, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии. Позднее сообщалось, что Лондон и Париж могут в общей сложности отправить на Украину до 15 тыс. военных.

    8 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Аналитик Шашкин рассказал, где в России добывают самую чистую нефть

    Аналитик Шашкин сообщил о добыче самой чистой нефти в Сибири

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около 32% нефти РФ составляют низкосернистые сорта, значительная часть которых добывается в Западной и Восточной Сибири, где особенно выделяются ХМАО, ЯНАО, Красноярский край и Якутия, сообщил руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин.

    По его словам, около трети всей российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы. Шашкин отметил, что на конец 2024 года 32% добытой в России нефти составляет низкосернистая, 49% – сернистая, а 19% – высокосернистая, передает РИА «Новости».

    Шашкин отметил, что «в структуре добычи низкосернистой нефти преобладают традиционные регионы Западной Сибири: по 23% приходится на ХМАО и ЯНАО». Значительные объемы такой нефти добывают также в Восточной Сибири – 11% в Красноярском крае, 10% в Якутии и 8% в Иркутской области.

    По его словам, аналогичная структура характерна для запасов: на ЯНАО и ХМАО приходится по 3,9 и 3,8 млрд тонн соответственно, а в Красноярском крае сосредоточено 3,4 млрд тонн низкосернистой нефти. Традиционные районы Западной Сибири сохранят решающую роль в нефтедобыче страны, однако истощение легких запасов приведет к увеличению добычи в новых восточных регионах.

    Эксперт указывает, что доля трудноизвлекаемых запасов в структуре добычи уже достигла 63% и продолжит расти. Среди традиционных районов также выделяется Урало-Поволжье, где добывается около 80% российской высокосернистой нефти, однако по мере истечения запасов эта доля будет снижаться.

    Ранее сообщалось, что в декабре объем поставок российских нефтепродуктов морем увеличился до 2,15 млн баррелей в сутки, показатель стал рекордным за последние четыре месяца.

    8 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о расширении кладбища ВСУ в Харькове

    В Харькове кладбище ВСУ разрастается «страшными темпами»

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове отмечен резкий рост числа похорон на кладбище, где преимущественно хоронят солдат ВСУ, в том числе штурмовых и нацистских подразделений, рассказали представители российских силовых структур.

    По словам силовиков, украинские СМИ показали одно из крупнейших кладбищ Харькова, отметив, что оно разрастается «страшными темпами».

    «Оно представляет собой три огромных поля, хотя совсем недавно было в разы меньше. За день на нем проходит по несколько похоронных процессий. Похорон столько, что работники кладбища заранее отрывают могилы», – сказал информатор ТАСС.

    Большинство могил принадлежит военнослужащим ВСУ, дислоцирующимся в Харькове, в частности, из состава 92-й отдельной штурмовой бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, добавил источник.

    Среди захороненных также часто встречаются боевики нацистских подразделений, таких как «Кракен» и «Азов» (признаны террористическими и запрещены в России).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. Нна кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times. Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте.В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев

    объединяет кладбище.


    8 января 2026, 16:14 • Новости дня
    В Великом Новгороде на улице нашли девочку без верхней одежды и завели дело

    Дело возбудили после обнаружения ребенка без одежды на улице в Великом Новгороде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пятилетнюю девочку нашли на улице Великого Новгорода без верхней одежды, после чего прокуратурой было возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей.

    Уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей возбуждено после того, как на одной из улиц Великого Новгорода была обнаружена пятилетняя девочка без верхней одежды, сообщает прокуратура Новгородской области. По данным следствия, 4 января ребенок остался один в незапертой квартире на улице Щусева. Девочка вышла на улицу без куртки, где ее заметила прохожая.

    Малышку доставили в детскую областную больницу, ей оказали необходимую помощь. Сотрудники полиции вскоре нашли родственницу девочки, которая, предположительно, отвечала за ее безопасность в момент происшествия.

    Прокуратура Великого Новгорода поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителями). Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее прокуратура Алтайского края начала проверку после сообщений о том, что воспитатели одного из барнаульских детсадов забыли ребенка и ушли, оставив его одного.

    А до этого Следственный комитет возбудил дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» после появления видео с ползающим по шоссе в Подмосковье ребенком. Водитель нашел на обочине 11-месячную девочку, которая получила серьезное переохлаждение и была госпитализирована.


    9 января 2026, 02:33 • Новости дня
    Десятки декоративных кроликов выбросил на мороз в Хабаровске съехавший зоопарк

    Tекст: Катерина Туманова

    Местные жители сообщили в паблик о событиях в Хабаровске о том, как десятки декоративных кроликов остались выброшенными на мороз после того, как контактный зоопарк съехал с места прежнего пребывания у колеса обозрения.

    «У колеса обозрения стоял контактный зоопарк, они выкинули декоративных кроликов на улицу и уехали дальше. Теперь эти кроли живут в –30 под конструкцией от аттракциона. Сейчас их там около двух десятков», – говорится в сообщении Telegram-канала «Хабарейро|Хабаровск новости»

    Там добавили, что неравнодушные люди подкидывают им немного корма, после того, как контактный зоопарк подкинул к местным бездомным кошкам и собакам ещё и декоративных кроликов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, зоолог Рыбалтовский рассказал о вреде животным от посетителей зоопарков. Обанкротившийся зоопарк финского города Эхтари продали за один евро, но его сотрудники продолжили ухаживать за животными.

    Гендиректор Московского зоопарка и член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству Светлана Акулова предложила запретить держать капибар, енотов, сурикатов, лемуров и других экзотических животных в антикафе.


    8 января 2026, 15:55 • Новости дня
    Раненного дроном ВСУ курского священника увезли в госпиталь Москвы

    Хинштейн: Раненного дроном ВСУ настоятелях рама в Судже транспортируют в Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Настоятель Свято-Троицкого храма в Курской области Евгений Шестопалов получил серьезные ранения после удара дрона ВСУ и будет проходить лечение в столичном медицинском учреждении, сообщают власти региона.

    Раненого настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже протоирея Евгения Шестопалова транспортируют в госпиталь Москвы. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, у священника осколочные ранения лица, головы, груди, рук и ног, а также серьезная закрытая черепно-мозговая травма и повреждение левого глаза. Медики уже провели ему операцию и оценивают состояние как тяжелое, однако стабильное.

    Курские врачи будут поддерживать связь с коллегами из Москвы для дальнейшего лечения и восстановления отца Евгения. Губернатор в своем Телеграм-канале выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавшего и пожелал ему крепкого здоровья и сил.

    Кроме того, в областную больницу был госпитализирован и сын священника, 20-летний Лука, который также пострадал ранее в этом месяце из-за атаки дрона. У него диагностированы минно-взрывная и акубаротравмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов был ранен 5 января в Курской области в результате атаки дрона.

    В этот же день в селе Бегоща Рыльского района еще один мужчина получил ранение из-за удара украинского беспилотника. А за день до этого в том же Рыльском районе местный житель погиб после атаки дрона ВСУ

    9 января 2026, 00:10 • Новости дня
    Стармер обсудил с Трампом «сдерживание России» на Крайнем Севере

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер провел днем 8 января телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась защита союзников по Европе от «агрессивной России», сообщает канцелярия британского премьера.

    «Лидеры обсудили вопросы евроатлантической безопасности и согласились с необходимостью сдерживания всё более агрессивной России на Крайнем Севере. В последние месяцы европейские союзники активизировали усилия по защите евроатлантических интересов, но для защиты региона можно сделать больше, сказал премьер-министр», – сказано в сообщении Даунинг-стрит.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике. Лидеры семи стран Евросоюза призвали соблюдать устав ООН в Арктике.

    8 января 2026, 22:50 • Новости дня
    Авербух высказался о необходимости транслировать Олимпийские игры по ТВ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские спортсмены смогут участвовать в зимней Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе и без права участия в командных дисциплинах, на что специалисты найдут возможность посмотреть, а по ТВ показывать ОИ не нужно, считает серебряный призер ОИ-2002 года в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух.

    «Считаю, на федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Это будет достаточно странно, учитывая несправедливое отстранение наших спортсменов. Будет казаться, что нас не пустили на праздник спорта, а мы всё равно упорно хотим на него попасть», – сказал он Sport24.

    Авербух подчеркнул, что специалисты и болельщики найдут возможность посмотреть все соревнования. Он сам намерен смотреть соревнования и болеть за Аделию Петросян и Петра Гуменника.

    Однако тратить огромные средства ради трансляции ОИ Авербух считает неправильным.

    «Трансляция покупается сразу на все виды и стоит очень больших денег. Платить такую сумму, чтобы показывать соревнования, где нет россиян, неправильно», – добавил он.

    Чемпион отметил, что желающие должны иметь возможность следить за ОИ, не должно быть блокировок или иных препятствий, но закупать права на трансляцию по ТВ необходимости нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, двое российских фигуристов Аделия Петросян и Петр Гуменник получили разрешение выступать на Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Олимпийский огонь в начале декабря был передан организаторам зимних Игр-2026 в Италии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, вся страна будет болеть за российских фигуристов на грядущей Олимпиаде.

    8 января 2026, 23:45 • Новости дня
    Крупный взрыв на Солнце зафиксировали 8 января ученые

    Tекст: Катерина Туманова

    Астрономическое событие произошло в середине дня 8 января, ученые заметили разлетающееся в стороны вещество на звезде, при этом источник взрыва был на обратной стороне Солнца, сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Эксперты отмечают, что пока неизвестно, что именно стало причиной вспышки на Солнце.

    «Можно только гадать, что там произошло. Две недели назад, когда невидимая сейчас сторона Солнца была повернута к Земле, на ней как будто ничего особенного и не наблюдалось – пара активных областей среднего размера», – сообщили эксперты в Telegram-канале.

    По оценкам ученых, взрыв, вероятно, произошел в группе пятен 4321, которая находилась ниже экватора в правой части солнечного диска.

    Место произошедшего взрыва удастся увидеть только примерно через неделю, когда группа пятен выйдет на видимую с Земли сторону из-за восточного горизонта. До этого момента ученые могут лишь предполагать масштабы и последствия события.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первая магнитная буря 2026 года началась на Земле в ночь на 3 января. Телескопы зафиксировали рождественское соединение Венеры и Марса с Солнцем. Ученые предупредили о возможных слабых магнитных бурях 9 января.

