Президент США заявил о скором крахе Кубы, которая «висит на волоске»

Tекст: Катерина Туманова

По словам Трампа, не возможно оказывать большее давление без того, чтобы «не ворваться и не разнести все на куски», передает портал Cibercuba.

Эти слова американский президент сказал в тот момент, когда описал Кубу как страну, «находящуюся в большой беде» и близкую к тому, чтобы опуститься на самое дно.

Трамп напрямую связал хрупкость кубинской системы с потерей внешней поддержки, настаивая на том, что «жизнь» режима зависит от Венесуэлы. В своем ответе он изобразил Кубу как игрока, который в течение многих лет поддерживал себя благодаря нефти и деньгам, поступающим из Каракаса, и предположил, что эта поддержка, видимо, ослабла.

Когда Хьюитт спросил, может ли Мигель Диас-Канель «пасть», как это может произойти с лидерами в других кризисных ситуациях, например, с Али Хаменеи, верховным лидером Ирана, Трамп ответил утвердительно.

«Да... У Кубы действительно большие проблемы», – сказал он, признав, что на протяжении десятилетий Кубе предсказывался крах, которого не произошло.

В заключение он высказал мысль, которую многие кубинцы слышали в разных вариациях и которая уязвляет своей привычностью о том, что «у них были проблемы в течение 25 лет... но я думаю, что они довольно близки».

