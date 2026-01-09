Росавиация сообщила о плановой работе столичных аэропортов в непогоду

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорты столичного региона – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в плановом режиме, несмотря на ливневый снег в Москве и области. В период с 18:00 до 00:00 МСК указанные воздушные гавани обслужили суммарно на прилет и вылет 354 рейса», – сказано в сообщении.

Представитель ведомства уточнил, что аэропортовые службы переведены на усиленный режим работы, оснащены необходимыми средствами и техникой для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды.

Проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос (с 7.00 до 19.00 часов – более 15 раз).

«Это связанная с обеспечением безопасности полетов, необходимость в зимний период. В связи с этим возможны корректировки в расписании полетов. Отмен рейсов по метеоусловиям не зафиксировано», – добавил он.

Для отслеживания актуальной информации о рейсах следует воспользоваться онлайн-табло аэропортов или чат-ботами: Шереметьево @svoaerobot, Домодедово @DME_fs_bot, Внуково и Жуковский.

