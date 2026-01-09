Международный день хореографа и День игры в прятки с зимой отмечается 9 января

Tекст: Катерина Туманова

Ежегодно 9 января отмечают Международный день хореографа, посвященный мастерам постановки танцевальных композиций. Термин «хореография» изначально означал запись танца и был востребован в Древней Греции и Риме при сопровождении шествий в честь богов и во время религиозных торжеств. Искусству выразительного движения обучали римских гетер и куртизанок эпохи Возрождения.

На Руси танцы были важной частью праздников. В начале XII века появился термин «хореограф», обозначавший профессию постановщика танцев. Они сохраняли традиции, совершенствовали технику и обучали исполнителей пластике и чувству ритма. В их честь учрежден сегодняшний праздник.

День игры в прятки с зимой – славянский праздник, которым развлекались в деревнях на святках. Считалось, что в холода люди будто прячутся от зимы в одежду, поэтому 9 Января было принято бегать в гости в максимально легкой одежде, чтобы зима поскорее спряталась, увидев человека без шапки и тулупа. После таких игр наверняка все играющие отправлялись в баню и хорошенько парились, чтобы зима не наказала их простудой.

День путешествия на воздушном шаре 9 января отмечается в честь первого полета французского аэронавта Жана-Пьера Бланшара через Ла-Манш в 1793 году. За полетом, из которого француз сделал целое шоу, наблюдали знать и первый президент США Джордж Вашингтон.

При этом Бланшар не изобретал воздушный шар, это в 1783 году сделали братья Жозеф и Этьен Монгольфье, сконструировав круглую оболочку, которая поднималась горячим воздухом. Так что сегодняшний день – в память об изобретателях воздухоплавающих средств и отважных их испытателях.

Кроме того, в США в эту пятницу отмечают День абрикоса, в Панаме – День мучеников, в Японии – Праздник удачи и счастья.

С именинами 9 января поздравляем Иосифа, Давида, Степана, Иакова, Фёдора и Алису.