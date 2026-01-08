Авербух высказался о необходимости транслировать Олимпийские игры по ТВ

Tекст: Катерина Туманова

«Считаю, на федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Это будет достаточно странно, учитывая несправедливое отстранение наших спортсменов. Будет казаться, что нас не пустили на праздник спорта, а мы всё равно упорно хотим на него попасть», – сказал он Sport24.

Авербух подчеркнул, что специалисты и болельщики найдут возможность посмотреть все соревнования. Он сам намерен смотреть соревнования и болеть за Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Однако тратить огромные средства ради трансляции ОИ Авербух считает неправильным.

«Трансляция покупается сразу на все виды и стоит очень больших денег. Платить такую сумму, чтобы показывать соревнования, где нет россиян, неправильно», – добавил он.

Чемпион отметил, что желающие должны иметь возможность следить за ОИ, не должно быть блокировок или иных препятствий, но закупать права на трансляцию по ТВ необходимости нет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, двое российских фигуристов Аделия Петросян и Петр Гуменник получили разрешение выступать на Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Олимпийский огонь в начале декабря был передан организаторам зимних Игр-2026 в Италии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, вся страна будет болеть за российских фигуристов на грядущей Олимпиаде.