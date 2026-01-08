  • Новость часаСенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле
    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    ФСБ показала видео обмена россиянина Касаткина и француза Винатье
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    Инвестор Роджерс вышел с рынка США и вложился в Узбекистан
    8 января 2026, 21:18

    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Сенат США одобрил запрет военных действий в Венесуэле без санкции Конгресса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    8 января 2026, 13:28
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    Депутат Колесник назвал варианты защиты российских танкеров от США

    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    8 января 2026, 01:20
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа выйдет из десятков международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН, устанавливающий порядок проведения международных переговоров по климату, следует из подписанного Трампом указа.

    Большинство из организаций – это связанные с ООН агентства, комиссии и консультативные группы, занимающиеся вопросами климата, труда и другими проблемами, которые администрация Трампа отнесла к инициативам, направленным на обеспечение разнообразия и «прогрессивные» инициативы.

    «Администрация Трампа сочла эти институты избыточными по своему масштабу, неэффективными в управлении, ненужными, расточительными, плохо организованными, захваченными интересами субъектов, продвигающих свои собственные интересы, противоречащие нашим, или представляющими угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны», – приводит Associated Press (AP) выдержку из заявления Госдепартамента.

    Решение Трампа выйти из организаций, способствующих сотрудничеству между странами в решении глобальных проблем, принято на фоне военных действий или угроз его администрации, которые встревожили как союзников, так и противников  захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и заявлением о намерении захватить Гренландию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе 2025 года объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату. В марте 2025 года США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 04:55
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    8 января 2026, 17:14
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично обратился к американцам, употребляющим кокаин, с извинениями и призывом пройти лечение, сообщили СМИ.

    Политик подчеркнул, что президент страны придерживается жесткой позиции в отношении наркотиков и намерен продолжать бороться с их распространением, передает телеканал 360 со ссылкой на Fox News.

    Вэнс добавил, что администрация США часто подвергается критике за жесткую антинаркотическую политику, особенно в отношении таких опасных веществ, как фентанил и кокаин. Несмотря на это, такие наркотики продолжают привлекать определённую часть граждан.

    «Так что прошу прощения у всех людей, которые любят кокаин. Президент США не любит кокаин. Мы призываем вас лечь в реабилитационный центр и мы продолжим отстаивать интересы Америки», – заявил вице-президент.

    В четверг министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    8 января 2026, 07:45
    Журналист Карлсон объяснил причину увеличения военного бюджета США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил о намерении увеличить оборонный бюджет до 1,5 трлн долларов, что может означать только то, что страна готовится к войне, считает американский журналист Такер Карлсон, о чем он говорит в своей новой программе.

    «Президент Трамп объявил об увеличении бюджета Пентагона с 1 трлн долларов до 1,5 трлн долларов. Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне», – сообщил он в соцсети Х, где разместил свою программу.

    Карлсон убежден в своей правоте, так как иных причин для увеличения военного бюджета нет. Он добавил, что все ждут этого и знают, но надеются, что «большой войны» удастся избежать.

    Напомним, США намерены увеличить военные расходы до 1,5 трлн долларов к 2027 году, сообщил Трамп в своей соцсети.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией ради безопасности страны. Американский лидер ранее сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений. А своим заявлением о запрете дивидендов он вызвал распродажу акций ВПК.

    8 января 2026, 00:25
    Трамп назвал себя тем, без кого Россия «уже владела бы всей Украиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только его действия подтолкнули других союзников по НАТО к увеличению расходов на оборону, и что без него Россия давно бы захватила всю территорию Украины.

    «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной. Помните также, что я в одиночку закончил восемь, а Норвегия, член НАТО, по глупости решила не присуждать мне [Нобелевскую] премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней», – написал Трамп в Truth Social.

    Он добавил, что всем очень повезло, так как Трамп восстановил «наши военные силы» во время своего первого срока и пообещал продолжать их укреплять.

    «Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, – вот это США, возрожденные Дональдом Трампом», – резюмировал глава Белого дома.

    7 января 2026, 23:07
    Трамп вызвал распродажу акций ВПК заявлением о запрете дивидендов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит оборонным компаниям выплачивать дивиденды или выкупать собственные акции, пока они не станут больше инвестировать в производство и исследования, после чего в отрасли началась активная распродажа акций.

    Трамп заявил в соцсети Truth, что зарплаты руководителей оборонных компаний должны быть ограничены 5 млн. долларов до тех пор, пока они не построят, как он выразился, «новые и современные производственные заводы», передает Bloomberg.

    Он сказал, что компании пока производят военную технику недостаточно быстро и не обеспечивают её надлежащее техническое обслуживание.

    «В настоящее время выплачивают огромные дивиденды своим акционерам и проводят масштабные выкупы акций за счет и в ущерб инвестициям в заводы и оборудование. Такая ситуация больше не будет допускаться и терпеться!» – написал Трам в соцсети.

    Акции крупных американских оборонных подрядчиков упали после комментариев Трампа: акции Northrop Grumman Corp. упали на 3% к 14:19 по нью-йоркскому времени. Акции Lockheed Martin Corp., RTX Corp. и General Dynamics Corp. также снизились, отмечает агентство.

    «В 2024 году общая компенсация генерального директора Northrop Кэти Уорден составила 24 млн долларов, а годовая зарплата – 1,79 млн долларов. Общая компенсация генерального директора Lockheed Джима Тайклета составила 23,75 млн долларов, а зарплата – 1,75 миллиона долларов», – приводит данные Bloomberg.

    Трамп не уточнил, как он планирует добиться выполнения своего требования, хотя источники, знакомые с ситуацией, ранее заявляли, что он рассматривает возможность издания исполнительного указа по этому вопросу.

    В ноябре 2025 года министр обороны Пит Хегсет обрушился с критикой на то, что он охарактеризовал как мучительно медленный процесс закупок вооружений, в котором производство оружия выходит за рамки бюджета, задерживается на годы и иногда устаревает к моменту его появления на рынке.

    Он потребовал, чтобы крупнейшие американские оборонные компании инвестировали собственные средства в ускорение и увеличение объемов поставок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что военная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала мощной демонстрацией возможностей армии США. Кроме того, американский лидер сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений.

    8 января 2026, 02:35
    Американский сенатор похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Сенатор США похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект об усилении санкций в отношении России, заявил член сената конгресса США и представитель Республиканской партии Линдси Грэм.

    В соцсети Х внесенный в России в список террористов и экстремистов сенатор США Линдси Грэм похвастался, что продуктивная встреча с президентом Трампом принесла ему одобрение на принятие двухпартийного законопроекта по санкциям против России, над которым он работал в течение нескольких месяцев с сенатором Блюменталем и другими.

    «Это будет своевременным, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а [президент России Владимир] Путин только и делает, что продолжает убивать невинных. Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть», – написал Грэм в Х.

    Он заверил, что этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать российскую нефть.

    «С нетерпением жду решительного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе», – резюмировал Грэм.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью. Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    8 января 2026, 04:40
    Минздрав США назвал ультрапереработанные продукты прямой угрозой населению

    Tекст: Катерина Туманова

    Новые советы Минздрава США призывают ограничить сахар и ультрапереработанные продукты в рационе, так как их преобладание становится настоящим оружием против населения, заявил глава ведомства Роберт Ф. Кеннеди-младший.

    Новые рекомендации по питанию в США, опубликованные Министерством здравоохранения и социальных служб, повторили прежние советы, но добавили акценты движения министра Роберта Ф. Кеннеди-младшего «Сделаем Америку снова здоровой».

    В документе американцев призывают отдавать предпочтение белкам и «здоровым жирам», ограничивать употребление ультрапереработанных продуктов и добавленного сахара, передает CNN.

    «Мой посыл ясен: ешьте настоящую еду», – заявил Кеннеди на брифинге в Белом доме.

    Ключевым изменением стала перевернутая пирамида питания, где мясо, сыр и овощи находятся в самой широкой части наверху, что кардинально отличается от прежней концепции.

    Власти считают, что следование этим советам поможет предотвратить или замедлить развитие хронических заболеваний. Помимо ограничения сахара и переработанных продуктов, рекомендуется отдавать предпочтение маслам с незаменимыми жирными кислотами, например, оливковому, а также допускается сливочное или говяжий жир.

    Американская медицинская ассоциация поддержала акцент на борьбе с высоко переработанными продуктами, натрием и сахаром, отмечая, что рекомендации дают ясные советы для пациентов и врачей.

    Американская кардиологическая ассоциация одобрила усиление роли овощей, фруктов и цельнозерновых, но выразила обеспокоенность из-за возможного превышения норм по натрию и насыщенным жирам при большом потреблении красного мяса и молочных продуктов. Врачи призвали потребителей отдавать приоритет растительным белкам, морепродуктам и нежирному мясу.

    Обновленные рекомендации повлияют и на школьное питание, а также станут руководством для местных департаментов здравоохранения. По словам Лори Треммел Фриман, главы Национальной ассоциации должностных лиц здравоохранения, рекомендации должны стать инструментом борьбы с эпидемией ожирения и хроническими заболеваниями.

    В числе основных правил на 2025-2030 годы: увеличение белка до 1,2–1,6 грамма на килограмм массы тела, предпочтение цельномолочным продуктам без сахара (три порции в день при рационе в 2 тыс. калорий), две-четыре порции цельнозерновых в день и значительное сокращение рафинированных углеводов.

    Также рекомендуются три порции овощей и две порции фруктов ежедневно, при этом допускается замороженная, сушеная или консервированная продукция без добавленного сахара.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в США борьбу с ожирением начали с детей и военных. США подтвердили ограничения на визы для больных диабетом и ожирением. При этом глава Пентагона Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США.


    8 января 2026, 03:20
    Премьер Норвегии Йонас Стёре призвал Данию к объединению

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная стратегия американского президента Дональда Трампа провоцирует личные страхи и обнажает проблемы отдельных стран, как это случилось с Данией и Норвегией, которые задумались об объединении ради сохранения Гренландии.

    Гренландия снова стала предметом общественного обсуждения, когда журналисты начали задавать вопросы Дональду Трампу, а он подтвердил несколько раз, насколько важна Гренландия для американской безопасности.

    « Сейчас настало время объединиться с Данией», – приводит телеканал RNK слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен была среди тех, с кем Стёре встречался во вторник в Париже, где союзники Украины достигли соглашения о гарантиях безопасности после возможного прекращения огня.

    «Последнее, что сказала мне Фредериксен, было: «Теперь все серьезно, Йонас», – сказал Стёре на ежегодном собрании Конфедерация норвежских предприятий в среду.

    Напомним, в среду генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Гренландии Нильсен заявил, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого потребуется серьезная подготовка. Премьер Дании Метте Фредериксен была вынуждена высказаться и призвать США прекратить подобные угрозы в адрес «исторически близкого союзника». Глава Евросовета Кошта заявил о принадлежности Гренландии ее народу.

    8 января 2026, 05:11
    МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил поздно вечером в среду, что в результате атаки США в субботу, 3 января, погибли 100 человек.

    Ранее Каракас не называл точное число погибших, пока армия не опубликовала список из 23 имен солдат. Венесуэльские официальные лица заявили, что большая часть контингента безопасности Мадуро была «хладнокровно убита», а Куба заявила о гибели своих военных и сотрудников разведывательных служб в Венесуэле.

    Жена Мадуро, Силия Флорес, задержанная вместе с ним, получила травму головы во время рейда США, сказал Кабельо, а Мадуро – травму ноги.

    Венесуэльский лидер, которого Кабельо в своей еженедельной программе на государственном телевидении назвал «мужественным», во вторник объявил неделю траура по военнослужащим, погибшим при нападении США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке США на Венесуэлу погибли более 70 человек. В среду и.о. президента страны Дельси Родригес объявила о введении семидневного национального траура по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро. При атаке США в Венесуэле погибли 32 кубинца, выполнявшие там боевые задачи. WP сообщала, что в ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек.

    8 января 2026, 01:05
    Генеральный секретарь ООН осудил агрессию США против Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН осудил агрессию США против Венесуэлы и похищение президента Николаса Мадуро во время встречи с постоянным представителем Венесуэлы при всемирной организации Самуэлем Монкадой.

    В ходе встречи с постоянным представителем Венесуэлы при ООН Самуэлем Монкадой 7 января Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш осудил агрессию США против Венесуэлы.

    «Самуэль Монкада провел двустороннюю встречу с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, чтобы осудить одностороннюю и неоправданную вооруженную агрессию, совершенную правительством США ранним утром 3 января 2026 года против суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы», – сообщил в Telegram-канале глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

    Напомним, ранее стало известно, что при исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем. Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.

    Госсекретарь США Марко Рубио 7 января заявил, что в рамках американского плана для Венесуэлы предусмотрена передача власти с одновременной амнистией оппозиционных сил и запуском национального примирения.

    8 января 2026, 01:35
    Венесуэле предложат закупать продукцию США на доходы от нефтяной сделки

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду в сообщении соцсети Truth Social, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    Трамп перечислил сельскохозяйственную продукцию, лекарства, медицинские приборы и оборудование для улучшения энергосистемы и энергетических объектов Венесуэлы в качестве потенциальных закупок, которые страна сможет сделать у США на доходы от нефтепродажи.

    Заявление Трампа прозвучало через день после того, как он сказал, что Венесуэла передаст от 30 до 50 млн баррелей нефти, находящейся под санкциями, для продажи по рыночным ценам.

    «Мне только что сообщили, что Венесуэла будет закупать только продукцию американского производства на деньги, полученные в рамках нашей новой нефтяной сделки», – приводит CNBC сообщение Трампа.

    Министр энергетики Крис Райт заявил в среду, что США будут контролировать продажу венесуэльской нефти бессрочно.

    «Мы будем продавать нефть, добываемую в Венесуэле – сначала эту накопленную нефть, а затем бессрочно, в дальнейшем, мы будем продавать добываемую в Венесуэле нефть рынку», – сказал Райт на ежегодной энергетической конференции Goldman Sachs в Майами.

    Он добавил, что США необходимо иметь влияние и контроль над продажей нефти, чтобы добиться изменений, которые неизбежны в Венесуэле. По словам Райта, средства от продаж будут депонированы на счета, контролируемые США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. США в январе начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке.

    8 января 2026, 19:58
    Лукашенко рассказал о предложении супруге Мадуро остаться в Венесуэле

    Лукашенко сообщил, что Флорес отказалась покидать Мадуро ради безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что супруга Николаса Мадуро Силия Флорес предпочла быть с мужем, несмотря на возможность остаться в Венесуэле и угрозы со стороны США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что супруге президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться в Венесуэле без последствий, передает РИА «Новости». По словам Лукашенко, Флорес ответила отказом и заявила: «Я со своим возлюбленным».

    Она проявила мужество, решив быть вместе с мужем, несмотря на опасность, подчеркнул белорусский лидер и отметил, что после захвата Мадуро ее вывезли в Америку, где против нее выдвинули обвинения в наркобизнесе.

    Глава государства добавил, что в ситуации с похищением Мадуро имели место сговор и предательство, пишет БелТА. Лукашенко заявил: «Там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство».

    Президент Белоруссии также связал действия США в Венесуэле с попыткой Дональда Трампа продемонстрировать силу после вывода войск из Афганистана. Лукашенко подчеркнул, что американская операция была уступкой военным и назвал позором  бегство из Афганистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лукашенко осудил вооруженные действия США против Венесуэлы, назвав их угрозой международной безопасности и сравнив возможные последствия с событиями во Вьетнаме.

    Еще в декабре Лукашенко пригласил в гости президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против которого США ввели санкции. В ноябре Лукашенко также приглашал Мадуро в Минск на фоне напряженности в отношениях Венесуэлы с США.

    8 января 2026, 05:43
    США намерены увеличить военные расходы до 1,5 трлн долларов к 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп предложил установить военные расходы США на уровне 1,5 трлн долларов к 2027 году, сославшись на «трудные и опасные времена».

    Трамп призвал к резкому увеличению расходов спустя несколько дней после того, как отдал приказ о проведении военной операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его вывозу из страны для предъявления обвинений в торговле наркотиками в США.

    «Это позволит нам создать «армию мечты», на которую мы давно имели право, и, что более важно, которая обеспечит нам безопасность и защиту, независимо от противника», – приводит слова Трампа в соцсети Truth Social агентство Associated Press (AP).

    Военный бюджет на 2026 год установлен на уровне 901 млрд долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией ради безопасности страны. Американский лидер ранее сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений. А своим заявлением о запрете дивидендов он вызвал распродажу акций ВПК.

