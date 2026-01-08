  • Новость часаСенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле
    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    ФСБ показала видео обмена россиянина Касаткина и француза Винатье
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    Инвестор Роджерс вышел с рынка США и вложился в Узбекистан
    8 января 2026, 20:48 • Новости дня

    Дмитриев призвал ЕС раскрыть доли в оборонных компаниях

    Дмитриев призвал раскрыть доли и прибыль ЕС в оборонных предприятиях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предложил европейским странам опубликовать данные о своих долях и доходах в оборонном секторе.

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что странам Евросоюза стоит обнародовать информацию о размере своих долей в европейских оборонных подрядчиках и прибыли, которую они получают от этих компаний. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя публикацию европейского издания Politico, пишет ТАСС.

    Дмитриев отметил: «Европейские поджигатели войны вдруг захотели размещать войска направо и налево. Возможно, им следует раскрыть информацию о своих долях в европейских оборонных подрядчиках и о том, какую прибыль они получают от них».

    Он связал инициативы по расширенному размещению войск с финансовыми интересами европейских государств в сфере обороны.

    Напомним, Politico пишет, что в Евросоюзе на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией призывают быть готовыми к прямой конфронтации с главой американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии. А госсекретарь США Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация Штатов рассматривает покупку Гренландии у Дании как основной вариант и не планирует военное вторжение на остров.

    8 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска

    «Ростех» начал поставки сверхтвердых антидроновых патронов в войска

    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    @ rostec.ru

    Tекст: Мария Иванова

    В войска России начали поступать новые патроны IGLA 100 cо сверхтвердой дробью на основе сплава вольфрама, никеля и железа, способные поражать мини-БПЛА на дистанции до 100 метров.

    Сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска, сообщает Ростех. Эти боеприпасы разработаны специально для борьбы с мини-БПЛА и показали лучшие результаты среди аналогов во время практических испытаний в Новороссии.

    В ходе обучения инструкторы госкорпорации «Ростех» продемонстрировали военнослужащим использование нового патрона против дронов, а также провели занятия по тактике стрельбы с различными типами боеприпасов.

    В компании отмечают: «Наилучшие результаты во время практической демонстрации показал патрон IGLA 100, выпускаемый предприятием Госкорпорации, cо снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. Он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон FPV».

    В «Ростехе» также подчеркивают, что сверхтвердая дробь патрона способна повреждать двигатели, блоки управления, перебивать провода и ломать прочные элементы конструкции дронов. Обычная свинцовая дробь такой эффективности не обеспечивает, добавили в госкорпорации.

    Учебная программа включала как теоретические лекции, так и практическую стрельбу по мишеням с использованием различных видов боеприпасов – от свинцовой дроби до картечи и патронов 5,45х39. Кроме того, инструкторы демонстрировали военнослужащим эффективные методы поражения быстро движущихся целей.

    Серийное производство патронов IGLA 100 калибра 12 миллиметров для нужд армии было запущено в 2024 году. Сейчас эти антидроновые боеприпасы уже начали поступать на вооружение российских подразделений.

    Ранее Ростех сообщил о боевом успехе антидроновых патронов IGLA.

    Между тем специалисты корпорации охарактеризовали танки будущего как полностью интегрированные в единую систему управления.

    В конце прошлого года работники концерна «Уралвагонзавод» добавили к отправленным в войска танкам Т-90М подарочные наборы для каждого члена экипажа, включая альбомы с детскими рисунками.

    Комментарии (28)
    8 января 2026, 15:52 • Новости дня
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

    Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе: «Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», передает ТАСС.

    Она отметила, что задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции отдельных государств Евросоюза, а не Еврокомиссии. Хиппер не дала прямого ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержание российских судов.

    Вопрос о том, будут ли страны Евросоюза задерживать российские танкеры по примеру американских властей, остается на усмотрение каждого государства-члена ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    В Госдуме обсудили возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы сменили свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    Комментарии (16)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 20:27 • Новости дня
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину

    Мерц заявил о необходимости согласия России для военной миссии на Украине

    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что развертывание международных сил на Украине невозможно без одобрения России, указав на сложность получения такого согласия.

    Формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости». По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки». Это заявление было сделано по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон, трансляция велась на телеканале Phoenix.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта.

    Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января Британия и Франция подписали соглашение о намерениях создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Они могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.


    Комментарии (10)
    7 января 2026, 23:57 • Новости дня
    Евродепутат Де Мази передал спор с фон дер Ляйен в Европейский суд

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Ассоциации вооруженных сил Германии (BSW) Фабио Де Мази передал свой спор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Европейский суд из-за сокрытия последней контактов с оружейниками.

    Де Мази считает, что Урсула фон дер Ляйен не предоставила необходимой информации о своих взаимодействиях с оружейными компаниями, а это препятствует демократическому контролю со стороны Европарламента, передает Tagesspiegel.

    Де Мази ссылается на свое право как депутата Европарламента получать исчерпывающие ответы на запросы о деятельности Еврокомиссии. Жалоба касается якобы нарушения фон дер Ляйен обязательств по договорам ЕС о предоставлении информации парламенту.

    В марте 2025 года Де Мази направил запрос о всех контактах фон дер Ляйен с представителями оборонной промышленности с середины 2024 года, включая встречи, звонки, видеоконференции и переписку. Ответ, полученный в октябре 2025 года, он назвал слишком поздним и недостаточно конкретным.

    В предоставленном Еврокомиссией ответе упоминались стратегический диалог с оборонной отраслью 12 мая 2025 года, рабочий обед, приглашения, от которых пришлось отказаться, поздравительные сообщения, а также ссылки на официальный сайт, реестр прозрачности и коммуникационные каналы в социальных сетях.

    Де Мази резко высказался о позиции главы Еврокомиссии, заявив: «Фрау фон дер Ляйен думает, что она Людовик XIV», намекая на абсолютистский стиль руководства.

    Представитель Еврокомиссии отметил, что ведомство не согласно с юридической оценкой Де Мази, но признает его право обжаловать административное решение в суде.

    Иск формально направлен не против фон дер Лейен лично, а против Еврокомиссии. Представитель базирующегося в Брюсселе ведомства заявил: «Комиссия категорически не разделяет юридическое заключение Де Мази. Однако он имеет право на обжалование в суде административного решения».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривал в отношении нее сразу два вотума недоверия. Газета Politico присудила антипремии-2025 Саркози, Трампу и фон дер Ляйен.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    Дипслужба ЕС не смогла подтвердить слова Каллас о 19 странах, атакованных Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 22:50 • Новости дня
    Российские силовики назвали число дезертиров на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    На территории Украины количество военнослужащих, покинувших свои части без разрешения, приблизилось к отметке в 300 тыс. человек, сообщили представители российских силовых структур.

    «По различным данным, на Украине в настоящий момент числятся в самовольном оставлении части около 300 тысяч человек», – приводит РИА «Новости» данные источника.

    По данным на конец декабря, с начала 2025 года более 200 тыс. военнослужащих ВСУ были отмечены как дезертиры или самовольно покинувшие части.

    Согласно информации украинских правоохранительных органов, с января по октябрь 2025 года было зафиксировано свыше 176 тыс. подобных случаев, после чего публикация официальной статистики прекратилась.

    Оценки указывают, что общее число дезертиров за 2025 год составило не менее 214 тыс. человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ, а также о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 08:35 • Новости дня
    В ЕС призвали готовиться к конфронтации с Трампом

    Politico сообщил о планах ЕС готовиться к конфронтации с Трампом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений по Гренландии.

    Издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС сообщает, что Евросоюз призвали готовиться к прямой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его интереса к Гренландии. Дипломат заявил: «Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом... Он настроен агрессивно, и нам нужно быть в режиме полной готовности», передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что ранее европейские правительства не придавали серьезного значения угрозам Трампа по поводу Гренландии. Сейчас, по данным издания, в ЕС осознали всю серьезность ситуации.

    Европейские чиновники, как пишет Politico, больше не игнорируют резкую риторику Трампа и «отчаянно ищут план», чтобы противодействовать возможным действиям США по Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

    Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений о стратегической важности острова и угрозах Вашингтона.

    Британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 15:44 • Новости дня
    В Германии после взрыва газа рухнул жилой дом

    В Германии жилой дом разрушился из-за взрыва газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате взрыва на юго-западе Германии полностью разрушился жилой дом, а поиски возможных пострадавших все еще продолжаются, пишут местные СМИ.

    В городе Альбштадт-Тайльфинген на юго-западе Германии ранним утром произошел взрыв, приведший к полному обрушению жилого дома. По словам полиции, поисковые работы продолжаются, так как под завалами могут находиться люди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WDR.

    Бургомистр Альбштадта Роланд Тральмер сообщил, что причиной произошедшего, вероятнее всего, стал бытовой газ. В момент взрыва в здании могли находиться, как минимум, три зарегистрированных жильца, с которыми спасатели пока не смогли установить связь.

    Взрыв также сильно повредил около десяти соседних домов. Все их жильцы также были эвакуированы в целях безопасности. На месте происшествия работают 150 сотрудников экстренных служб, которые продолжают разбор завалов и поиски людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители британского Суиндона покинули свои дома после мощного взрыва в промышленной зоне.

    До этого немало людей пострадало в результате взрыва в общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ.

    Также значительное число раненых по аналогичной причине зафиксировали в марте прошлого года. Тогда взрыв случился на территории завода шин Continental в немецком Ганновере.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» узнали о пополнениях в рядах ВСУ экс-заключенными у Старицы

    «Северяне» ожидают контратак ВСУ у Старицы после пополнения экс-заключенными

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении фронта военнослужащие группировки войск «Север» продавливают оборону ВСУ в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска, пока противник отсиживается в обороне, собираясь с силами для контратак.

    В районе Старицы Харьковской области российские бойцы продвигаются на шести участках фронта, за сутки продвижение составило до 750 м.

    «Украинское командование доукомплектовало штурмовые батальоны «Шквал» 72 омбр и 127 отмбр новой партией бывших заключенных. Ожидается, что они будут задействованы в контратаках для захвата утраченных позиций в районе Старицы», –  рассказали они в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    По словам бойцов, в лесу юго-восточнее Лимана они захватили позицию 57 омпбр ВСУ, овладели участком леса и закрепились, общее продвижение составило до 350 м. В Волчанских Хуторах штурмовики продвинулись на 300 м в южном направлении и захватили один опорный пункт ВСУ. В районе Меловое-Хатнее штурм-группы «Северян» продвинулись на трех участках, овладев двумя лесополосами.

    На Сумском направлении фронта российские военнослужащие продолжают активное продвижение. При этом противник продолжает перегруппировку и доукомплектовывает штурмовые и механизированные бригады.

    «Северяне» продвинулись на девяти участках фронта, в Краснопольском – на четырех

    «В плен взято трое военнослужащих ВСУ, в том числе один из 253 ошп «Арей». Общее продвижение составило до 700 м», – доложили бойцы.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия и расчеты БПЛА «Севера» били по выявленным позициям ВСУ в районе Искрисковщины и Павловки.

    «За сутки потери противника составили свыше 90 человек (из них более 60 в Сумской области и свыше 30 в Харьковской), трое взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Грабовское в Сумской области. «Северяне» нарастили темпы продвижения на Харьковском направлении. Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Европа побила рекорд отбора газа из хранилищ из-за холода

    «Газпром»: Европа рекордно отбирает газ из хранилищ из-за похолодания

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне устойчивого похолодания в Европе суточный отбор газа из подземных хранилищ достиг новых исторических максимумов, а запасы снизились до 58,9 млрд куб. метров.

    Европа вновь фиксирует рекордное потребление газа из подземных хранилищ на фоне похолодания, сообщает «Газпром».

    По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 5 и 6 января были отобраны максимальные для этих дат суточные объемы газа за всю историю наблюдений. Основная причина этого – резкое снижение температуры в европейских странах.

    Ранее этой зимой максимальные суточные отборы газа уже отмечались 24, 25, 26 и 31 декабря. Специалисты отмечают, что текущие погодные условия требуют больших объемов топлива для обеспечения отопления и энергоснабжения.

    Согласно статистике GIE, к 6 января в европейских ПХГ оставалось 58,9 млрд куб. м газа, что составляет 58,1% от полной вместимости. Это на 11,8 млрд куб. метров меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Объем запасов уже опустился ниже 60 млрд куб. метров, что вызывает обеспокоенность экспертов по поводу энергобезопасности Европы в случае продолжительного похолодания.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что рекордно быстрый отбор газа из подземных хранилищ Европы может привести к энергетическому дефициту к концу зимы.

    Цена газа в Европе выросла на 9% в 2025 году на фоне увеличения спроса и опасений по поводу запасов.

    С начала отопительного сезона Европа уже выбрала более 10 млрд кубометров газа из подземных хранилищ.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 13:34 • Новости дня
    В Венгрии отвергли «мирный план» Украины из 20 пунктов

    Венгрия назвала несостоятельным «мирный план» Украины из 20 пунктов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не поддерживает так называемый мирный план Украины из 20 пунктов, который предусматривает вступление страны в Евросоюз и получение западной финансовой помощи в объёме 800 млрд долларов, заявил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    По его словам, венгерское правительство детально обсудило план, подготовленный Киевом и опубликованный украинскими СМИ. Гуйяш подчеркнул: «В этом плане говорится о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году. Мы считаем это невозможным, и мы в этом не одиноки», напомнив, что многие страны Евросоюза также выступают против такого шага.

    Он обратил внимание, что Украина рассчитывает получить на восстановление в течение 10 лет 800 млрд долларов, и сравнил эту сумму с выплатами пенсий в Венгрии за 40 лет. С 2004 года Будапешт получил от Евросоюза только 73 млрд евро, добавил Гуйяш.

    Он подчеркнул, что Венгрия не собирается участвовать в реализации инициатив, которые согласованы между Киевом и Брюсселем, если они не отвечают интересам страны.

    В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на планы по выделению на Украину финансовой помощи в 800 млрд долларов за 10 лет, подчеркнув риски для венгерской социальной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан назвал украинское руководство «гомункулом», комментируя просьбу Киева о 800 млрд долларов. Орбан заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго передал президенту России Владимиру Путину сведения о содержании переговоров через своих советников.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 13:09 • Новости дня
    Кнайсль заявила об отличии прагматичных отношений России и США от подхода ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом продолжается диалог, и это важно.

    По ее словам, Москва и Вашингтон демонстрируют взрослый и прагматичный подход, в отличие от Европейского союза, который, по мнению Кнайсль, погряз в морализме и идеологизированности, передает РИА «Новости».

    Кнайсль отметила: «Я полностью согласна, что сейчас они (Путин и Трамп) хотя бы говорят. Это взрослый подход. Вы можете не соглашаться во всем, но есть то, где вы можете идти на компромисс». Она подчеркнула, что нынешние отношения России и США основаны на прагматизме, тогда как Евросоюз предпочитает избегать диалога с Москвой.

    По словам Кнайсль, позиция Евросоюза оторвана от реальности и не способствует конструктивному взаимодействию. Она добавила, что стремление Соединенных Штатов к нормализации отношений с Россией проявляется на разных уровнях – не только в Белом доме, но и в науке, образовании и юридической сфере.

    29 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что во время состоявшегося телефонного разговора между Путиным и Трампом вопрос о рождественском перемирии на Украине не поднимался.

    Напомним, Путин и Трамп провели переговоры, которые длились 1 час 15 минут, и обсудили возможные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

    Президент России и президент США договорились продолжить консультации в рамках рабочих групп.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Макрон указал на риск превращения G7 в анти-БРИКС

    Макрон подчеркнул необходимость сближения G7 и БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон указал на риск превращения G7 в антикитайский клуб и отметил важность сотрудничества с БРИКС, выделив совпадение приоритетов объединений.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости не допустить превращения Группы семи (G7) в антикитайский клуб. На совещании послов Франции в Елисейском дворце в Париже он подчеркнул: «Семерка не должна превратиться в антикитайский клуб». Макрон также отметил, что важно избежать превращения G7 в клуб анти-БРИКС, а БРИКС – в клуб анти-G7, передает ТАСС.

    Французский лидер высказал мнение о важности сближения между G7 и БРИКС, заявив, что задачи, стоящие перед БРИКС, по сути соответствуют приоритетам семерки. На встрече присутствовал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, приглашенный в качестве гостя.

    Макрон напомнил, что саммит Группы семи пройдет под французским председательством в Эвиане на юго-востоке Франции в июне 2026 года.

    При этом, еще в декабре Макрон заявил, что тарифы и квоты на китайский импорт не решают проблему торгового дисбаланса между Евросоюзом и Китаем.

    А двумя неделями ранее Макрон вообще пригрозил Китаю введением пошлин, если Пекин не ликвидирует торговый дефицит с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время декабрьского визита в Китай президент Франции решил добиваться повышения статуса Евросоюза до стратегического партнера Китая с акцентом на экономическое сотрудничество и технологический обмен.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 16:41 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать соглашение между ЕС и МЕРКОСУР

    Венгрия отказалась поддержать соглашение между ЕС и МЕРКОСУР из-за фермеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о намерении голосовать против соглашения с МЕРКОСУР, чтобы защитить интересы европейских фермеров накануне голосования в ЕС.

    Венгрия не поддержит торговое соглашение между Евросоюзом и МЕРКОСУР. Министр иностранных дел Петер Сийярто пояснил, что Будапешт выступает против, поскольку Еврокомиссия проигнорировала интересы фермеров, передает ТАСС.

    «Завтра Венгрия проголосует против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. Еврокомиссия настаивает на принятии и реализации соглашения, которое открыло бы Европу для неограниченного ввоза сельскохозяйственной продукции из Южной Америки за счет средств венгерских фермеров. Мы выступаем против этого решения, поскольку Брюссель в очередной раз проигнорировал интересы наших фермеров», – заявил Сийярто.

    Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР было предварительно заключено 6 декабря 2024 года, несмотря на протесты европейских фермеров. Для его вступления в силу требуется одобрение всех членов Евросоюза, а чтобы заблокировать – отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС.

    Против заключения соглашения активно выступают аграрное лобби Евросоюза, а также правительства Франции, Польши и ряда других стран. МЕРКОСУР объединяет Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай, контролирует более 70% территории Южной Америки и насчитывает 295 млн человек.

    Документ готовился 25 лет и должен создать общий рынок на 780 млн потребителей, устранить пошлины на ряд товаров, включая автомобили, и обеспечить доступ европейских компаний к сельскому хозяйству стран МЕРКОСУР. Эксперты Bloomberg считают, что соглашение может увеличить ВВП МЕРКОСУР на 0,7%, а экономику ЕС – на 0,1%. Также оно усилит позиции ЕС в регионе, где растет влияние Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий также заявил, что договор о свободной торговле между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР может уничтожить польское аграрное производство.

    Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию пришлось отложить из-за протестов Франции.

    В итоге подписание масштабного торгового соглашения перенесли на 12 января из-за требований ряда стран усилить защиту европейских фермеров.

    Комментарии (0)
