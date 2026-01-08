  • Новость часаСенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле
    8 января 2026, 20:15 • Новости дня

    В Белоруссии начали отзывать партии смесей «Нестле» из-за токсина

    Минздрав Белоруссии отозвал партии детских смесей Nestle из-за токсина

    Tекст: Мария Иванова

    В Белоруссии начат добровольный отзыв нескольких партий детских смесей Nestle («Нестле») из-за потенциального риска содержания опасного для здоровья токсина цереулида в сырье.

    Министерство здравоохранения Белоруссии объявило о добровольном отзыве нескольких партий сухих смесей компании Nestle из-за возможного наличия в них токсина, передает ТАСС.

    Ведомство сообщает, что поставщик продукции компаний группы Nestle в Республике Беларусь – ИООО «АЛИДИ-Вест» – предупредил Минздрав о решении отозвать ограниченное количество партий детского питания.

    В министерстве пояснили, что эта мера принята в качестве предосторожности. Отзыв связан с глобальной кампанией Nestle по отзыву определённых партий детского питания в разных странах.

    Как уточнили в Минздраве, потенциальный риск связан с возможным присутствием токсина цереулида в сырье – арахидоновой кислоте, которую поставляет внешний производитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз и оборот детских молочных смесей Nestle из-за обнаружения опасного токсина в сырье.

    В прошлом году первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила о необходимости проверки состава продукции Nestle в России после сообщений о массовом отзыве детского питания этой марки во Франции из-за превышения уровня охратоксина А.

    8 января 2026, 13:28 • Новости дня
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    Депутат Колесник назвал варианты защиты российских танкеров от США

    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    8 января 2026, 09:46 • Новости дня
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина

    Baijiahao: Предложение о ненападении России поставило под сомнение основу НАТО

    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инициатива Москвы зафиксировать гарантии ненападения на страны НАТО вызвала замешательство в альянсе и поставила под вопрос его стратегические основы, пишет китайское издание Baijiahao.

    Президент России Владимир Путин предложил подписать договор, который юридически зафиксирует гарантии ненападения России на страны НАТО, передает Lenta.ru.

    Журналисты китайского издания Baijiahao подчеркнули, что такая инициатива поставила альянс в тупик и стала неожиданной для его руководства. По мнению авторов, если НАТО отвергнет предложение, это выставит альянс в невыгодном свете перед общественностью и покажет стремление сохранять нарратив о российской угрозе.

    В статье отмечается, что юридическое закрепление такого договора может подорвать основы существования НАТО, а согласие или отказ приведет к поражению блока в любом случае. Авторы материала описали инициативу как «зеркало, отражающее трещины в западном стратегическом нарративе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва выразила готовность юридически закрепить на взаимной основе гарантии ненападения на страны ЕС и членов НАТО.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, однако страна готова к любому развитию событий. Также Путин назвал заявления о возможном нападении России на НАТО «чушью».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 11:30 • Новости дня
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Девять мирных жителей погибли в Красноармейске в результате удара ВСУ по многоквартирному дому, сообщил спасенный из города Сергей Гуранич.

    По его словам, удар был нанесён по наводке украинского волонтёра Дениса Христова с позывным Голландец. Гуранич рассказал, что Христов сначала приехал к девятиэтажке, снял жильцов на телефон, после чего уехал, а вскоре по дому был нанесён ракетный удар, убивший девять человек, передает ТАСС.

    «Волонтер – этот рыжий с позывным Голландец – приехал к девятиэтажке. Из девятиэтажки этой наша знакомая бабушка 86 лет эвакуировалась с ним, больше никто не захотел. Он был с телефоном на палке, снимал соседей наших. Там человек 30 жили. После его отъезда в этот дом прилетает ракета, девять человек убило. Обрушились все девять этажей двух подъездов в подвал», – рассказал спасённый.

    По словам Гуранича, после трагедии Христов снова появился у дома, предлагая людям эвакуироваться, но мужчины, откапывавшие тела родных, пригрозили ему расправой, и волонтер поспешно уехал. Также Гуранич отметил, что на месте удара были обнаружены фрагменты ракет с иностранной маркировкой, а местные слышали запуск ракеты со стороны трассы в Днепропетровскую область, где находились украинские военные.

    Он подчеркнул, что такие действия со стороны волонтёра происходили не впервые. Ещё в декабре спасённые жители Красноармейска рассказали, что ВСУ наносили удары по отказавшимся эвакуироваться жителям по наводке Христова.

    Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о пострадавшей от БПЛА ВСУ мирной жительнице Красноармейска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовые подразделения и беспилотные системы уничтожили две диверсионные группы на территории Красноармейска, Димитрова и Родинского. Военные также сбили семь дронов с флагами Украины в этих населенных пунктах.

    8 января 2026, 11:25 • Новости дня
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости, считает министр обороны Бельгии Тео Франкен.

    Франкен высказал мнение о ситуации вокруг Гренландии, отмечает РИА «Новости». По словам Франкена, публичные споры между Европой и США по вопросу судьбы Гренландии являются неразумными и вредят единству Запада.

    Министр подчеркнул, что Гренландия обладает стратегическим значением, а Дания остается надежным союзником США, который на протяжении десятилетий подтверждает свою приверженность совместной политике. Франкен призвал к срочному урегулированию разногласий без публичных ссор.

    «Устраивать примитивную перепалку вокруг Гренландии – неразумно... Москва наблюдает и пьет шампанское, когда видит нашу разобщенность», – заявил он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений по Гренландии.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике.

    Британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией.

    8 января 2026, 10:40 • Новости дня
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дания будет действовать по принципу «сначала стрелять, а потом задавать вопросы» в случае угрозы Гренландии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Telegraph, такое правило закреплено в оборонной тактике королевства и, как сообщает издание, было подтверждено минобороны страны на фоне требований США по обеспечению безопасности арктического региона.

    Министерство обороны Дании напомнило о существовании с 1952 года нормы, обязывающей военнослужащих на Гренландии «немедленно» открывать ответный огонь в случае вторжения противника, без ожидания дополнительных приказов. Это правило действует для быстрого реагирования на любые возможные опасности.

    Ранее европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений по Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

    Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений о стратегической важности острова и угрозах Вашингтона.

    Британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией.

    8 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска

    «Ростех» начал поставки сверхтвердых антидроновых патронов в войска

    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    @ rostec.ru

    Tекст: Мария Иванова

    В войска России начали поступать новые патроны IGLA 100 cо сверхтвердой дробью на основе сплава вольфрама, никеля и железа, способные поражать мини-БПЛА на дистанции до 100 метров.

    Сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска, сообщает Ростех. Эти боеприпасы разработаны специально для борьбы с мини-БПЛА и показали лучшие результаты среди аналогов во время практических испытаний в Новороссии.

    В ходе обучения инструкторы госкорпорации «Ростех» продемонстрировали военнослужащим использование нового патрона против дронов, а также провели занятия по тактике стрельбы с различными типами боеприпасов.

    В компании отмечают: «Наилучшие результаты во время практической демонстрации показал патрон IGLA 100, выпускаемый предприятием Госкорпорации, cо снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. Он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон FPV».

    В «Ростехе» также подчеркивают, что сверхтвердая дробь патрона способна повреждать двигатели, блоки управления, перебивать провода и ломать прочные элементы конструкции дронов. Обычная свинцовая дробь такой эффективности не обеспечивает, добавили в госкорпорации.

    Учебная программа включала как теоретические лекции, так и практическую стрельбу по мишеням с использованием различных видов боеприпасов – от свинцовой дроби до картечи и патронов 5,45х39. Кроме того, инструкторы демонстрировали военнослужащим эффективные методы поражения быстро движущихся целей.

    Серийное производство патронов IGLA 100 калибра 12 миллиметров для нужд армии было запущено в 2024 году. Сейчас эти антидроновые боеприпасы уже начали поступать на вооружение российских подразделений.

    Ранее Ростех сообщил о боевом успехе антидроновых патронов IGLA.

    Между тем специалисты корпорации охарактеризовали танки будущего как полностью интегрированные в единую систему управления.

    В конце прошлого года работники концерна «Уралвагонзавод» добавили к отправленным в войска танкам Т-90М подарочные наборы для каждого члена экипажа, включая альбомы с детскими рисунками.

    8 января 2026, 10:29 • Новости дня
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Венецианская комиссия, которую решили покинуть США, превратилась в «политическое оружие» против тех или иных стран, заявил на пресс-конференции 8 января председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы давно говорим, что Венецианская комиссия превратилась в политическое оружие против тех или иных стран. Мы неоднократно видели, как по Грузии Венецианская комиссия вместо правовых оценок делает политические выводы», – сказал он.

    «Сегодня и США заявили, что этот институт стал бесполезным и расточительным», – заявил председатель парламента Грузии.

    По словам Шалвы Папуашвили, «Грузия как член Совета Европы встревожена тем, что Венецианская комиссия, являющаяся институтом СЕ, изменила свой первоначальный профиль и вместо правовых выводов делает обычные политические комментарии».

    «Венецианская комиссия выносит свои вердикты из политической конъюктуры», – заявил он.

    Венецианская комиссия в последние годы критикует Грузию за различные законы. В Тбилиси заявляют, что принимают их, исходя из интересов национальной безопасности.

    8 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне силовых действий США против судна «Маринера» МИД России обвинил власти Британии в готовности повторить подобные шаги, ссылаясь на их «хищные замыслы».

    Британские власти «преисполнены хищными замыслами» на фоне действий США против судна «Маринера», говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России.

    Российские дипломаты подчеркивают, что после силовой акции Вашингтона в отношении этого судна другие страны могут взять пример с американских властей и начать действовать аналогичными методами.

    «Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест по поводу вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».

    Британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания судна в районе между Британией, Исландией и Гренландией.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    8 января 2026, 01:20 • Новости дня
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа выйдет из десятков международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН, устанавливающий порядок проведения международных переговоров по климату, следует из подписанного Трампом указа.

    Большинство из организаций – это связанные с ООН агентства, комиссии и консультативные группы, занимающиеся вопросами климата, труда и другими проблемами, которые администрация Трампа отнесла к инициативам, направленным на обеспечение разнообразия и «прогрессивные» инициативы.

    «Администрация Трампа сочла эти институты избыточными по своему масштабу, неэффективными в управлении, ненужными, расточительными, плохо организованными, захваченными интересами субъектов, продвигающих свои собственные интересы, противоречащие нашим, или представляющими угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны», – приводит Associated Press (AP) выдержку из заявления Госдепартамента.

    Решение Трампа выйти из организаций, способствующих сотрудничеству между странами в решении глобальных проблем, принято на фоне военных действий или угроз его администрации, которые встревожили как союзников, так и противников  захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и заявлением о намерении захватить Гренландию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе 2025 года объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату. В марте 2025 года США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана.

    8 января 2026, 14:15 • Новости дня
    В США начались акции после убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд
    В США начались акции после убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд
    @ ODU English Department

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Соединенных Штатах прошли масштабные протесты из-за убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд, поддерживавшей ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал Mash, инцидент произошел во время рейда иммиграционной службы ICE в Миннеаполисе, когда женщина находилась в своем автомобиле. По данным источника, Гуд попыталась скрыться, после чего была застрелена, а ее шестилетний ребенок остался сиротой, передает телеканал 360.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гуд была террористкой и совершила наезд на сотрудников ICE, а также поддержал ее ликвидацию как необходимую меру самообороны, отмечают авторы публикации. Эта оценка вызвала новую волну негодования среди радикальных и левых движений по всей стране.

    В городах США участники акций сжигают флаги, обвиняют полицию в жестокости и требуют независимого расследования гибели активистки. Эксперты предупреждают, что страна может столкнуться с новыми протестами, похожими на волну массовых беспорядков 2020 года после убийства Джорджа Флойда, которые существенно повлияли на политическую ситуацию в США.

    Ранее сообщалось, что в центре Нью-Йорка прошла масштабная антиправительственная акция под лозунгом «Нет королям».

    8 января 2026, 16:49 • Новости дня
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Баскетболист Даниил Касаткин, задержанный ранее во Франции по запросу США, вернулся в Россию в результате обмена, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Американские власти требовали его экстрадиции, однако 8 января 2026 года спортсмен был возвращен на родину, передает ТАСС.

    Обмен состоялся на француза Лорана Винатье, 1976 года рождения, признанного в России иноагентом. В ФСБ уточнили, что Винатье работал в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue) и в России был осужден за сбор сведений военного и военно-технического характера.

    После обмена Лоран Винатье был помилован указом президента России Владимира Путина, подтвердили в ФСБ.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что впервые слышит о деле французского журналиста Лорана Винатье, осужденного в Москве. Он пообещал разобраться в ситуации.

    Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по поручению Путина позвонил французскому журналисту LCI в ответ на вопрос о судьбе осужденного в России француза Лорана Винатье.

    8 января 2026, 15:52 • Новости дня
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

    Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе: «Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», передает ТАСС.

    Она отметила, что задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции отдельных государств Евросоюза, а не Еврокомиссии. Хиппер не дала прямого ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержание российских судов.

    Вопрос о том, будут ли страны Евросоюза задерживать российские танкеры по примеру американских властей, остается на усмотрение каждого государства-члена ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    В Госдуме обсудили возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы сменили свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    8 января 2026, 12:15 • Новости дня
    Орбан назвал ужасающим запрос Украины на 800 млрд долларов
    Орбан назвал ужасающим запрос Украины на 800 млрд долларов
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на планы по выделению на Украину финансовой помощи в 800 млрд долларов за 10 лет, подчеркнув риски для венгерской социальной системы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запрос Киева на выделение странами Запада 800 млрд долларов в течение 10 лет вызывает у него ужас, передает ТАСС. По словам Орбана, эта сумма эквивалентна выплатам пенсий в Венгрии за 40 лет или семейных пособий за 60 лет. «Это те 800 млрд долларов, которые украинский премьер-министр хочет получить от Брюсселя. А Брюссель – от нас», – написал Орбан в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признана экстремистской).

    Глава венгерского правительства также отметил, что Будапешт не намерен участвовать в этой инициативе, согласованной Киевом и Брюсселем. Он прокомментировал заявление вице-премьера Украины Тараса Качки, который сообщил о договоренности с ЕС по финансовой поддержке Киева в размере 800 млрд долларов в течение 10 лет. Эти средства украинские власти включили в так называемый мирный план, представленный на переговорах в США 24 декабря.

    Орбан добавил, что 7 января министр по делам ЕС Янош Бока представил на заседании правительства доклад о том, как планируется распределять эти средства. По словам премьера, реализация инициативы приведет к отмене в Венгрии 13-й и 14-й пенсий, семейных пособий и введению прогрессивного подоходного налога. Орбан подчеркнул, что венгерские налогоплательщики не должны платить за коммунальные услуги на Украине, отметив: «Мы, венгры, этого не хотим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан назвал украинское руководство «гомункулом», комментируя просьбу Киева о 800 млрд долларов. Орбан заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.

    В 2025 году Украина получила рекордную западную помощь на сумму более 45 млрд долларов.

    8 января 2026, 17:29 • Новости дня
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство

    Полный блэкаут стал причиной остановки производства на «Запорожстали»

    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    @ gmk.center

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупнейший украинский металлургический завод «Запорожсталь» приостановил работу после отключения внешнего электроснабжения, причиной стала масштабная авария в энергосистеме региона.

    Металлургический комбинат «Запорожсталь» полностью приостановил производственные процессы из-за потери внешнего энергоснабжения, передает ТАСС.

    Согласно заявлению предприятия, отключение произошло в результате масштабного блэкаута в регионе, затронувшего основные производственные мощности.

    В официальном сообщении завода говорится: «Комбинат «Запорожсталь» потерял внешнее энергопитание. В связи с этим остановлены все производственные процессы. Команда предприятия оперативно и слаженно отреагировала на нештатную ситуацию, приняв антикризисные меры для безопасной остановки оборудования».

    Сейчас на территории предприятия продолжаются регламентные работы на основных агрегатах, которые обеспечиваются посредством ограниченного энергоснабжения.

    Стоит отметить, что «Запорожсталь» остановила работу из-за обесточивания уже второй раз за три недели. А в сентябре 2025 года ракетный удар по заводу «Запорожсталь», принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову, уничтожил западную военную технику, включая танки и артиллерию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с Ахметовым.

    8 января 2026, 10:35 • Новости дня
    МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»
    МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»
    @ U.S. European Command/X

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайское внешнеполитическое ведомство осудило действия США после захвата российского судна в Атлантике, указав на несоблюдение международных норм.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты захватом российского нефтяного танкера в Атлантическом океане серьезно нарушили международное право, передает ТАСС.

    На брифинге она подчеркнула: «Это серьезное нарушение международного права. Китай неизменно выступает против <…> любых действий, нарушающих Устав и принципы ООН».

    Комментарий последовал после инцидента с российским судном «Маринера», захваченным американскими силами.

    Китай также выступил против новых антироссийских санкций, предложенных президентом США Дональдом Трампом. Мао Нин отметила, что Китай последовательно осуждает любые незаконные односторонние рестрикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    МИД России отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на российское судно.

