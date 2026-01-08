Синоптики сообщили о выпадения трети месячной нормы осадков за 12 часов в Москве

Гидрометцентр: В Москве за 12 часов может выпасть треть месячной нормы осадков

Tекст: Мария Иванова

Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за 12 часов, а в Подмосковье этот показатель достигнет примерно 40%, передает ТАСС.

В пятницу, 9 января, в московском регионе ожидается от 15 до 20 миллиметров осадков, что может стать рекордом не только для января, но и для всего осенне-зимнего периода. В Гидрометцентре отмечают, что подобные объемы осадков за короткий срок могут значительно осложнить ситуацию в городе и области.

Синоптики предупреждают, что в течение вечера и ночи снегопад усилится: с 18.00 до 21.00 снежный покров может увеличиться на 2,1 сантиметра, а с 21.00 до полуночи – еще на 3 сантиметра. В общей сложности за сутки с вечера 8 января до вечера 9 января выпадет до 25 мм осадков, прирост снега составит от 25 до 35 сантиметров.

Причиной интенсивных осадков специалисты называют влияние средиземноморского циклона.

На востоке и юго-востоке московского региона снегопад уже начался, затронув Воскресенск, Электросталь, Раменское, Жуковский и Лыткарино. В столичных районах Выхино, Жулебино и Новогиреево снег пока не такой плотный, а на северо-западе и северо-востоке осадки еще не наблюдаются.

Из-за сложной метеообстановки в Москве и области объявлен оранжевый погодный уровень, означающий опасные погодные условия с высокой вероятностью чрезвычайных ситуаций и ущерба. Синоптики выпустили экстренное предупреждение: до конца суток 8 января и весь следующий день ожидаются сильные снегопады, метель, ветер до 18 метров в секунду, снежные заносы и гололедица.

Коммунальные службы московского региона переведены в режим повышенной готовности. Глава Химок Елена Землякова сообщила, что на улицы города выведут более 90 единиц техники и 410 дворников, приоритет в уборке – основные дороги, подъезды к социальным объектам и остановкам.

В Жуковском, по словам главы города Андроника Пака, предполагается обеспечить свободный проезд общественного транспорта и экстренных служб, а в Раменском действует круглосуточное дежурство аварийных бригад. Главы Домодедово и Лыткарино призвали жителей не парковать автомобили во дворах и по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы не мешать работе коммунальщиков и повысить безопасность на дорогах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в ближайшие дни ожидается прирост снежного покрова на 10–20 см.

Накануне власти объявили в Москве и области желтый уровень опасности из-за снега.