Инвестор Роджерс вышел с рынка США и вложился в Узбекистан

Инвестор Джим Роджерс продал все акции США и вложился в Узбекистан

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американский инвестор Джим Роджерс продал все свои акции в США, так как опасается завершения самого продолжительного периода роста в истории американского рынка, пишет РБК. По его словам, он вышел из американских активов ближе к концу 2025 года, хотя признает, что мог сделать это преждевременно. Роджерс отметил: «Я продал все в Америке, потому что это самый продолжительный период роста за всю историю. Я продал слишком рано, очевидно, но, на мой взгляд, цикл роста подходит к концу».

Инвестор сообщил, что вложился в акции Узбекистана, купив почти все ценные бумаги, которые доступны на бирже «Тошкент». Сейчас на этой площадке торгуются акции 85 компаний из разных секторов экономики, включая банковский и нефтегазовый.

Ранее, еще в 2021 году, Роджерс высказывал интерес к рынку Узбекистана, но тогда не владел активами в стране. Теперь он сообщил, что держит только акции узбекских эмитентов и верит в национальную валюту – сум, не страхуя валютные риски.

Помимо узбекских активов, Роджерс по-прежнему держит портфель китайских акций, в частности бумаги Air China и China Eastern. Однако он не исключает, что может вскоре выйти и из этих инвестиций, если рост рынка продолжится и появится риск перекупленности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роджерс заявил, что в мире формируется новый инвестиционный «пузырь» в секторе искусственного интеллекта.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша также выражал тревогу по поводу возможного формирования «пузыря» в сфере искусственного интеллекта. В МВФ подчеркивали, что чрезмерный оптимизм вокруг технологий на базе ИИ может привести к масштабному краху, аналогичному обвалу рынка в США в 2000-2001 годах.

Сейчас в Соединенных Штатах происходит обвал стоимости компаний техсектора, особенно работающих с искусственным интеллектом.



