    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    8 января 2026, 17:32 • Новости дня

    Каллас: ЕС обсуждает возможный ответ на угрозы Трампа в адрес Гренландии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз обсуждает возможный ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии.

    По словам Каллас, сигналы, поступающие по поводу Гренландии, вызывают «глубокую озабоченность» в Европе, передает ТАСС.

    Она отметила, что в ЕС ведутся дискуссии о степени реальности угрозы и о том, каким может быть ответ европейских стран, если опасения подтвердятся. Каллас подчеркнула, что эти обсуждения проходят между государствами Евросоюза.

    Ранее Politico сообщало, что европейские дипломаты предложили рассмотреть вариант развертывания союзных войск в Гренландии для предотвращения возможного захвата острова Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом из-за его заявлений по Гренландии.

    Международная стратегия Дональда Трампа провоцирует личные страхи и заставляет Данию и Норвегию задуматься об объединении ради сохранения контроля над Гренландией. Как сообщил The Telegraph, Дания будет действовать по принципу «сначала стрелять, а потом задавать вопросы» в случае угрозы Гренландии.

    8 января 2026, 01:20 • Новости дня
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа выйдет из десятков международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН, устанавливающий порядок проведения международных переговоров по климату, следует из подписанного Трампом указа.

    Большинство из организаций – это связанные с ООН агентства, комиссии и консультативные группы, занимающиеся вопросами климата, труда и другими проблемами, которые администрация Трампа отнесла к инициативам, направленным на обеспечение разнообразия и «прогрессивные» инициативы.

    «Администрация Трампа сочла эти институты избыточными по своему масштабу, неэффективными в управлении, ненужными, расточительными, плохо организованными, захваченными интересами субъектов, продвигающих свои собственные интересы, противоречащие нашим, или представляющими угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны», – приводит Associated Press (AP) выдержку из заявления Госдепартамента.

    Решение Трампа выйти из организаций, способствующих сотрудничеству между странами в решении глобальных проблем, принято на фоне военных действий или угроз его администрации, которые встревожили как союзников, так и противников  захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и заявлением о намерении захватить Гренландию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе 2025 года объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату. В марте 2025 года США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана.

    Комментарии (22)
    8 января 2026, 15:52 • Новости дня
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

    Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе: «Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», передает ТАСС.

    Она отметила, что задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции отдельных государств Евросоюза, а не Еврокомиссии. Хиппер не дала прямого ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержание российских судов.

    Вопрос о том, будут ли страны Евросоюза задерживать российские танкеры по примеру американских властей, остается на усмотрение каждого государства-члена ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    В Госдуме обсудили возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы сменили свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    Комментарии (9)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    22 комментария

    Комментарии (18)
    8 января 2026, 07:45 • Новости дня
    Журналист Карлсон объяснил причину увеличения военного бюджета США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети заявил о намерении увеличить оборонный бюджет до 1,5 трлн долларов, что может означать только то, что страна готовится к войне, считает американский журналист Такер Карлсон, о чем он говорит в своей новой программе.

    «Президент Трамп объявил об увеличении бюджета Пентагона с 1 трлн долларов до 1,5 трлн долларов. Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне», – сообщил он в соцсети Х, где разместил свою программу.

    Карлсон убежден в своей правоте, так как иных причин для увеличения военного бюджета нет. Он добавил, что все ждут этого и знают, но надеются, что «большой войны» удастся избежать.

    Напомним, США намерены увеличить военные расходы до 1,5 трлн долларов к 2027 году, сообщил Трамп в своей соцсети.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией ради безопасности страны. Американский лидер ранее сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений. А своим заявлением о запрете дивидендов он вызвал распродажу акций ВПК.

    Комментарии (2)
    8 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп назвал себя тем, без кого Россия «уже владела бы всей Украиной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только его действия подтолкнули других союзников по НАТО к увеличению расходов на оборону, и что без него Россия давно бы захватила всю территорию Украины.

    «Без моего участия Россия сейчас владела бы всей Украиной. Помните также, что я в одиночку закончил восемь, а Норвегия, член НАТО, по глупости решила не присуждать мне [Нобелевскую] премию мира. Но это не имеет значения! Важно то, что я спас миллионы жизней», – написал Трамп в Truth Social.

    Он добавил, что всем очень повезло, так как Трамп восстановил «наши военные силы» во время своего первого срока и пообещал продолжать их укреплять.

    «Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, – вот это США, возрожденные Дональдом Трампом», – резюмировал глава Белого дома.

    Комментарии (3)
    7 января 2026, 23:07 • Новости дня
    Трамп вызвал распродажу акций ВПК заявлением о запрете дивидендов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит оборонным компаниям выплачивать дивиденды или выкупать собственные акции, пока они не станут больше инвестировать в производство и исследования, после чего в отрасли началась активная распродажа акций.

    Трамп заявил в соцсети Truth, что зарплаты руководителей оборонных компаний должны быть ограничены 5 млн. долларов до тех пор, пока они не построят, как он выразился, «новые и современные производственные заводы», передает Bloomberg.

    Он сказал, что компании пока производят военную технику недостаточно быстро и не обеспечивают её надлежащее техническое обслуживание.

    «В настоящее время выплачивают огромные дивиденды своим акционерам и проводят масштабные выкупы акций за счет и в ущерб инвестициям в заводы и оборудование. Такая ситуация больше не будет допускаться и терпеться!» – написал Трам в соцсети.

    Акции крупных американских оборонных подрядчиков упали после комментариев Трампа: акции Northrop Grumman Corp. упали на 3% к 14:19 по нью-йоркскому времени. Акции Lockheed Martin Corp., RTX Corp. и General Dynamics Corp. также снизились, отмечает агентство.

    «В 2024 году общая компенсация генерального директора Northrop Кэти Уорден составила 24 млн долларов, а годовая зарплата – 1,79 млн долларов. Общая компенсация генерального директора Lockheed Джима Тайклета составила 23,75 млн долларов, а зарплата – 1,75 миллиона долларов», – приводит данные Bloomberg.

    Трамп не уточнил, как он планирует добиться выполнения своего требования, хотя источники, знакомые с ситуацией, ранее заявляли, что он рассматривает возможность издания исполнительного указа по этому вопросу.

    В ноябре 2025 года министр обороны Пит Хегсет обрушился с критикой на то, что он охарактеризовал как мучительно медленный процесс закупок вооружений, в котором производство оружия выходит за рамки бюджета, задерживается на годы и иногда устаревает к моменту его появления на рынке.

    Он потребовал, чтобы крупнейшие американские оборонные компании инвестировали собственные средства в ускорение и увеличение объемов поставок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что военная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала мощной демонстрацией возможностей армии США. Кроме того, американский лидер сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений.

    Комментарии (2)
    8 января 2026, 02:35 • Новости дня
    Американский сенатор похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Сенатор США похвастался разрешением Трампа на санкции против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект об усилении санкций в отношении России, заявил член сената конгресса США и представитель Республиканской партии Линдси Грэм.

    В соцсети Х внесенный в России в список террористов и экстремистов сенатор США Линдси Грэм похвастался, что продуктивная встреча с президентом Трампом принесла ему одобрение на принятие двухпартийного законопроекта по санкциям против России, над которым он работал в течение нескольких месяцев с сенатором Блюменталем и другими.

    «Это будет своевременным, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а [президент России Владимир] Путин только и делает, что продолжает убивать невинных. Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть», – написал Грэм в Х.

    Он заверил, что этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать российскую нефть.

    «С нетерпением жду решительного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе», – резюмировал Грэм.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью. Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 23:57 • Новости дня
    Евродепутат Де Мази передал спор с фон дер Ляйен в Европейский суд

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Ассоциации вооруженных сил Германии (BSW) Фабио Де Мази передал свой спор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Европейский суд из-за сокрытия последней контактов с оружейниками.

    Де Мази считает, что Урсула фон дер Ляйен не предоставила необходимой информации о своих взаимодействиях с оружейными компаниями, а это препятствует демократическому контролю со стороны Европарламента, передает Tagesspiegel.

    Де Мази ссылается на свое право как депутата Европарламента получать исчерпывающие ответы на запросы о деятельности Еврокомиссии. Жалоба касается якобы нарушения фон дер Ляйен обязательств по договорам ЕС о предоставлении информации парламенту.

    В марте 2025 года Де Мази направил запрос о всех контактах фон дер Ляйен с представителями оборонной промышленности с середины 2024 года, включая встречи, звонки, видеоконференции и переписку. Ответ, полученный в октябре 2025 года, он назвал слишком поздним и недостаточно конкретным.

    В предоставленном Еврокомиссией ответе упоминались стратегический диалог с оборонной отраслью 12 мая 2025 года, рабочий обед, приглашения, от которых пришлось отказаться, поздравительные сообщения, а также ссылки на официальный сайт, реестр прозрачности и коммуникационные каналы в социальных сетях.

    Де Мази резко высказался о позиции главы Еврокомиссии, заявив: «Фрау фон дер Ляйен думает, что она Людовик XIV», намекая на абсолютистский стиль руководства.

    Представитель Еврокомиссии отметил, что ведомство не согласно с юридической оценкой Де Мази, но признает его право обжаловать административное решение в суде.

    Иск формально направлен не против фон дер Лейен лично, а против Еврокомиссии. Представитель базирующегося в Брюсселе ведомства заявил: «Комиссия категорически не разделяет юридическое заключение Де Мази. Однако он имеет право на обжалование в суде административного решения».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривал в отношении нее сразу два вотума недоверия. Газета Politico присудила антипремии-2025 Саркози, Трампу и фон дер Ляйен.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Минздрав США назвал ультрапереработанные продукты прямой угрозой населению

    Tекст: Катерина Туманова

    Новые советы Минздрава США призывают ограничить сахар и ультрапереработанные продукты в рационе, так как их преобладание становится настоящим оружием против населения, заявил глава ведомства Роберт Ф. Кеннеди-младший.

    Новые рекомендации по питанию в США, опубликованные Министерством здравоохранения и социальных служб, повторили прежние советы, но добавили акценты движения министра Роберта Ф. Кеннеди-младшего «Сделаем Америку снова здоровой».

    В документе американцев призывают отдавать предпочтение белкам и «здоровым жирам», ограничивать употребление ультрапереработанных продуктов и добавленного сахара, передает CNN.

    «Мой посыл ясен: ешьте настоящую еду», – заявил Кеннеди на брифинге в Белом доме.

    Ключевым изменением стала перевернутая пирамида питания, где мясо, сыр и овощи находятся в самой широкой части наверху, что кардинально отличается от прежней концепции.

    Власти считают, что следование этим советам поможет предотвратить или замедлить развитие хронических заболеваний. Помимо ограничения сахара и переработанных продуктов, рекомендуется отдавать предпочтение маслам с незаменимыми жирными кислотами, например, оливковому, а также допускается сливочное или говяжий жир.

    Американская медицинская ассоциация поддержала акцент на борьбе с высоко переработанными продуктами, натрием и сахаром, отмечая, что рекомендации дают ясные советы для пациентов и врачей.

    Американская кардиологическая ассоциация одобрила усиление роли овощей, фруктов и цельнозерновых, но выразила обеспокоенность из-за возможного превышения норм по натрию и насыщенным жирам при большом потреблении красного мяса и молочных продуктов. Врачи призвали потребителей отдавать приоритет растительным белкам, морепродуктам и нежирному мясу.

    Обновленные рекомендации повлияют и на школьное питание, а также станут руководством для местных департаментов здравоохранения. По словам Лори Треммел Фриман, главы Национальной ассоциации должностных лиц здравоохранения, рекомендации должны стать инструментом борьбы с эпидемией ожирения и хроническими заболеваниями.

    В числе основных правил на 2025-2030 годы: увеличение белка до 1,2–1,6 грамма на килограмм массы тела, предпочтение цельномолочным продуктам без сахара (три порции в день при рационе в 2 тыс. калорий), две-четыре порции цельнозерновых в день и значительное сокращение рафинированных углеводов.

    Также рекомендуются три порции овощей и две порции фруктов ежедневно, при этом допускается замороженная, сушеная или консервированная продукция без добавленного сахара.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в США борьбу с ожирением начали с детей и военных. США подтвердили ограничения на визы для больных диабетом и ожирением. При этом глава Пентагона Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 03:20 • Новости дня
    Премьер Норвегии Йонас Стёре призвал Данию к объединению

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная стратегия американского президента Дональда Трампа провоцирует личные страхи и обнажает проблемы отдельных стран, как это случилось с Данией и Норвегией, которые задумались об объединении ради сохранения Гренландии.

    Гренландия снова стала предметом общественного обсуждения, когда журналисты начали задавать вопросы Дональду Трампу, а он подтвердил несколько раз, насколько важна Гренландия для американской безопасности.

    « Сейчас настало время объединиться с Данией», – приводит телеканал RNK слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен была среди тех, с кем Стёре встречался во вторник в Париже, где союзники Украины достигли соглашения о гарантиях безопасности после возможного прекращения огня.

    «Последнее, что сказала мне Фредериксен, было: «Теперь все серьезно, Йонас», – сказал Стёре на ежегодном собрании Конфедерация норвежских предприятий в среду.

    Напомним, в среду генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Гренландии Нильсен заявил, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого потребуется серьезная подготовка. Премьер Дании Метте Фредериксен была вынуждена высказаться и призвать США прекратить подобные угрозы в адрес «исторически близкого союзника». Глава Евросовета Кошта заявил о принадлежности Гренландии ее народу.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 05:11 • Новости дня
    МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил поздно вечером в среду, что в результате атаки США в субботу, 3 января, погибли 100 человек.

    Ранее Каракас не называл точное число погибших, пока армия не опубликовала список из 23 имен солдат. Венесуэльские официальные лица заявили, что большая часть контингента безопасности Мадуро была «хладнокровно убита», а Куба заявила о гибели своих военных и сотрудников разведывательных служб в Венесуэле.

    Жена Мадуро, Силия Флорес, задержанная вместе с ним, получила травму головы во время рейда США, сказал Кабельо, а Мадуро – травму ноги.

    Венесуэльский лидер, которого Кабельо в своей еженедельной программе на государственном телевидении назвал «мужественным», во вторник объявил неделю траура по военнослужащим, погибшим при нападении США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке США на Венесуэлу погибли более 70 человек. В среду и.о. президента страны Дельси Родригес объявила о введении семидневного национального траура по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро. При атаке США в Венесуэле погибли 32 кубинца, выполнявшие там боевые задачи. WP сообщала, что в ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 08:35 • Новости дня
    В ЕС призвали готовиться к конфронтации с Трампом

    Politico сообщил о планах ЕС готовиться к конфронтации с Трампом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений по Гренландии.

    Издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС сообщает, что Евросоюз призвали готовиться к прямой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его интереса к Гренландии. Дипломат заявил: «Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом... Он настроен агрессивно, и нам нужно быть в режиме полной готовности», передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что ранее европейские правительства не придавали серьезного значения угрозам Трампа по поводу Гренландии. Сейчас, по данным издания, в ЕС осознали всю серьезность ситуации.

    Европейские чиновники, как пишет Politico, больше не игнорируют резкую риторику Трампа и «отчаянно ищут план», чтобы противодействовать возможным действиям США по Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

    Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений о стратегической важности острова и угрозах Вашингтона.

    Британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 01:35 • Новости дня
    Венесуэле предложат закупать продукцию США на доходы от нефтяной сделки

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду в сообщении соцсети Truth Social, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    Трамп перечислил сельскохозяйственную продукцию, лекарства, медицинские приборы и оборудование для улучшения энергосистемы и энергетических объектов Венесуэлы в качестве потенциальных закупок, которые страна сможет сделать у США на доходы от нефтепродажи.

    Заявление Трампа прозвучало через день после того, как он сказал, что Венесуэла передаст от 30 до 50 млн баррелей нефти, находящейся под санкциями, для продажи по рыночным ценам.

    «Мне только что сообщили, что Венесуэла будет закупать только продукцию американского производства на деньги, полученные в рамках нашей новой нефтяной сделки», – приводит CNBC сообщение Трампа.

    Министр энергетики Крис Райт заявил в среду, что США будут контролировать продажу венесуэльской нефти бессрочно.

    «Мы будем продавать нефть, добываемую в Венесуэле – сначала эту накопленную нефть, а затем бессрочно, в дальнейшем, мы будем продавать добываемую в Венесуэле нефть рынку», – сказал Райт на ежегодной энергетической конференции Goldman Sachs в Майами.

    Он добавил, что США необходимо иметь влияние и контроль над продажей нефти, чтобы добиться изменений, которые неизбежны в Венесуэле. По словам Райта, средства от продаж будут депонированы на счета, контролируемые США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. США в январе начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 05:43 • Новости дня
    США намерены увеличить военные расходы до 1,5 трлн долларов к 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп предложил установить военные расходы США на уровне 1,5 трлн долларов к 2027 году, сославшись на «трудные и опасные времена».

    Трамп призвал к резкому увеличению расходов спустя несколько дней после того, как отдал приказ о проведении военной операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его вывозу из страны для предъявления обвинений в торговле наркотиками в США.

    «Это позволит нам создать «армию мечты», на которую мы давно имели право, и, что более важно, которая обеспечит нам безопасность и защиту, независимо от противника», – приводит слова Трампа в соцсети Truth Social агентство Associated Press (AP).

    Военный бюджет на 2026 год установлен на уровне 901 млрд долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией ради безопасности страны. Американский лидер ранее сообщал, что США нарастят темпы производства вооружений. А своим заявлением о запрете дивидендов он вызвал распродажу акций ВПК.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 15:44 • Новости дня
    В Германии после взрыва газа рухнул жилой дом

    В Германии жилой дом разрушился из-за взрыва газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате взрыва на юго-западе Германии полностью разрушился жилой дом, а поиски возможных пострадавших все еще продолжаются, пишут местные СМИ.

    В городе Альбштадт-Тайльфинген на юго-западе Германии ранним утром произошел взрыв, приведший к полному обрушению жилого дома. По словам полиции, поисковые работы продолжаются, так как под завалами могут находиться люди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WDR.

    Бургомистр Альбштадта Роланд Тральмер сообщил, что причиной произошедшего, вероятнее всего, стал бытовой газ. В момент взрыва в здании могли находиться, как минимум, три зарегистрированных жильца, с которыми спасатели пока не смогли установить связь.

    Взрыв также сильно повредил около десяти соседних домов. Все их жильцы также были эвакуированы в целях безопасности. На месте происшествия работают 150 сотрудников экстренных служб, которые продолжают разбор завалов и поиски людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители британского Суиндона покинули свои дома после мощного взрыва в промышленной зоне.

    До этого немало людей пострадало в результате взрыва в общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ.

    Также значительное число раненых по аналогичной причине зафиксировали в марте прошлого года. Тогда взрыв случился на территории завода шин Continental в немецком Ганновере.

    Комментарии (0)
