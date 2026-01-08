  • Новость часаФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    «Металлург» победил «Авангард» и закрепил лидерство в КХЛ

    «Металлург» победил «Авангард» и сохранил лидерство в Восточной конференции КХЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитогорский «Металлург» укрепил лидерство в Восточной конференции КХЛ, одержав победу над «Авангардом» со счетом 2:1 при поддержке 7,5 тыс. болельщиков.

    Магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает ТАСС. Игра прошла при поддержке 7,5 тыс. болельщиков.

    В составе «Металлурга» голы забили Люк Джонсон на 12-й минуте встречи и Даниил Вовченко на 55-й. У гостей единственную шайбу забросил Майкл Маклауд, отличившись на 27-й минуте игры.

    Победа позволила «Металлургу» укрепить лидерство в Восточной конференции: у команды теперь 68 очков после 42 матчей.

    «Авангард» занимает второе место с 59 очками по итогам того же количества игр.

    Следующий матч «Металлург» проведет дома против петербургского СКА 10 января. «Авангард» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» на своем льду 13 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 января хоккейный клуб «Адмирал» назначил новым главным тренером 59-летнего Олега Браташа, подписав с ним контракт до конца сезона-2026/27.

    А 3 января Евгений Кузнецов попросил «Металлург» выставить его на драфт отказов.

    7 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой

    Подполье сообщило о гибели восьми британских и двух американских офицеров под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных, сообщили в подполье.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации около десяти офицеров НАТО в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой. По его словам, удар пришелся по подразделению, которое проходило подготовку у британских подводников, специализирующихся на диверсиях, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил: «В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано – речь идет о десятках».

    Также он отметил, что среди ликвидированных были как минимум два офицера США. Точное количество украинских военных, по словам Лебедева, составляет несколько десятков человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников.

    А в Днепропетровской области ликвидировали подземные производственные мощности по выпуску ракет. В Харькове уничтожили цех по сборке беспилотников.

    До этого в районе города Шостка Сумской области уничтожили распределительный пункт подразделений ВСУ и базу иностранных наемников.

    7 января 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»

    МИД РФ потребовал гуманного обращения с россиянами на судне «Маринера»

    МИД отреагировал на захват танкера «Маринера»
    @ US EUROPEAN COMMAND/X/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике, заявили в МИД.

    МИД внимательно отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на судно «Маринера», следовавшее под российским флагом, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что среди экипажа есть граждане России.

    МИД РФ подчеркнул: «С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину».

    В ведомстве подтвердили, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом, и требуют от США выполнения всех международных обязательств в отношении российских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Правительство Британии оказало содействие по запросу США в операции по захвату российского судна.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал действия США пиратской акцией.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 09:46 • Новости дня
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина

    Baijiahao: Предложение о ненападении России поставило под сомнение основу НАТО

    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инициатива Москвы зафиксировать гарантии ненападения на страны НАТО вызвала замешательство в альянсе и поставила под вопрос его стратегические основы, пишет китайское издание Baijiahao.

    Президент России Владимир Путин предложил подписать договор, который юридически зафиксирует гарантии ненападения России на страны НАТО, передает Lenta.ru.

    Журналисты китайского издания Baijiahao подчеркнули, что такая инициатива поставила альянс в тупик и стала неожиданной для его руководства. По мнению авторов, если НАТО отвергнет предложение, это выставит альянс в невыгодном свете перед общественностью и покажет стремление сохранять нарратив о российской угрозе.

    В статье отмечается, что юридическое закрепление такого договора может подорвать основы существования НАТО, а согласие или отказ приведет к поражению блока в любом случае. Авторы материала описали инициативу как «зеркало, отражающее трещины в западном стратегическом нарративе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва выразила готовность юридически закрепить на взаимной основе гарантии ненападения на страны ЕС и членов НАТО.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, однако страна готова к любому развитию событий. Также Путин назвал заявления о возможном нападении России на НАТО «чушью».

    8 января 2026, 13:28 • Новости дня
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    Депутат Колесник назвал варианты защиты российских танкеров от США

    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    8 января 2026, 11:30 • Новости дня
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Девять мирных жителей погибли в Красноармейске в результате удара ВСУ по многоквартирному дому, сообщил спасенный из города Сергей Гуранич.

    По его словам, удар был нанесён по наводке украинского волонтёра Дениса Христова с позывным Голландец. Гуранич рассказал, что Христов сначала приехал к девятиэтажке, снял жильцов на телефон, после чего уехал, а вскоре по дому был нанесён ракетный удар, убивший девять человек, передает ТАСС.

    «Волонтер – этот рыжий с позывным Голландец – приехал к девятиэтажке. Из девятиэтажки этой наша знакомая бабушка 86 лет эвакуировалась с ним, больше никто не захотел. Он был с телефоном на палке, снимал соседей наших. Там человек 30 жили. После его отъезда в этот дом прилетает ракета, девять человек убило. Обрушились все девять этажей двух подъездов в подвал», – рассказал спасённый.

    По словам Гуранича, после трагедии Христов снова появился у дома, предлагая людям эвакуироваться, но мужчины, откапывавшие тела родных, пригрозили ему расправой, и волонтер поспешно уехал. Также Гуранич отметил, что на месте удара были обнаружены фрагменты ракет с иностранной маркировкой, а местные слышали запуск ракеты со стороны трассы в Днепропетровскую область, где находились украинские военные.

    Он подчеркнул, что такие действия со стороны волонтёра происходили не впервые. Ещё в декабре спасённые жители Красноармейска рассказали, что ВСУ наносили удары по отказавшимся эвакуироваться жителям по наводке Христова.

    Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о пострадавшей от БПЛА ВСУ мирной жительнице Красноармейска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовые подразделения и беспилотные системы уничтожили две диверсионные группы на территории Красноармейска, Димитрова и Родинского. Военные также сбили семь дронов с флагами Украины в этих населенных пунктах.

    7 января 2026, 20:51 • Новости дня
    США выразили намерение предать суду экипаж танкера «Маринера»

    Белый дом: США намерены предать суду экипаж танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера «Маринера» в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Кэролайн Левитт заявила на брифинге, что экипаж судна и само судно были арестованы по судебному ордеру, передает ТАСС. По ее словам, это означает, что члены экипажа подлежат суду за возможные нарушения федерального законодательства США и могут быть доставлены в страну для судебного разбирательства.

    Левитт подчеркнула, что танкер «Маринера» считается частью так называемого теневого флота Венесуэлы и, по версии американской стороны, транспортировал нефть в обход действующих санкций.

    Она добавила: «Задержание сегодня утром в северной части Атлантического океана танкера, передвижение которого было отслежено, произошло в соответствии с ордером, выданным федеральным судом. Это судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило нефть в нарушение санкций. США и президент Дональд Трамп этого не потерпят».

    Белый дом при этом заявляет, что танкер «Маринера» не принадлежит ни одной стране, подчеркнула Левитт. Она отметила, что это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило находящуюся под санкциями нефть.

    «Было установлено, что судно не принадлежит никакой стране, оно шло под ложным флагом, ордер на его задержание был выдан судом, по этой причине экипаж подлежит преследованию», — сказала Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    7 января 2026, 22:03 • Новости дня
    Зеленский на Кипре назвал новые сроки окончания украинского конфликта
    Зеленский на Кипре назвал новые сроки окончания украинского конфликта
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС на Кипре объявил, что украинский конфликт может быть завершен в течение полугода.

    По словам Зеленского, переговоры «достигли нового рубежа» вместе с европейскими партнерами и США и всеми участниками «коалиции желающих».

    «Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», – приводит РИА «Новости» его слова со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Председательство Кипра продлится в ЕС до 30 июня 2026 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский на Рождество улетел на Кипр. Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня. Киев и Брюссель решили использовать парижскую декларацию для урегулирования.

    8 января 2026, 11:25 • Новости дня
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости, считает министр обороны Бельгии Тео Франкен.

    Франкен высказал мнение о ситуации вокруг Гренландии, отмечает РИА «Новости». По словам Франкена, публичные споры между Европой и США по вопросу судьбы Гренландии являются неразумными и вредят единству Запада.

    Министр подчеркнул, что Гренландия обладает стратегическим значением, а Дания остается надежным союзником США, который на протяжении десятилетий подтверждает свою приверженность совместной политике. Франкен призвал к срочному урегулированию разногласий без публичных ссор.

    «Устраивать примитивную перепалку вокруг Гренландии – неразумно... Москва наблюдает и пьет шампанское, когда видит нашу разобщенность», – заявил он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений по Гренландии.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике.

    Британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией.

    8 января 2026, 09:10 • Новости дня
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска

    «Ростех» начал поставки сверхтвердых антидроновых патронов в войска

    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    @ rostec.ru

    Tекст: Мария Иванова

    В войска России начали поступать новые патроны IGLA 100 cо сверхтвердой дробью на основе сплава вольфрама, никеля и железа, способные поражать мини-БПЛА на дистанции до 100 метров.

    Сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска, сообщает Ростех. Эти боеприпасы разработаны специально для борьбы с мини-БПЛА и показали лучшие результаты среди аналогов во время практических испытаний в Новороссии.

    В ходе обучения инструкторы госкорпорации «Ростех» продемонстрировали военнослужащим использование нового патрона против дронов, а также провели занятия по тактике стрельбы с различными типами боеприпасов.

    В компании отмечают: «Наилучшие результаты во время практической демонстрации показал патрон IGLA 100, выпускаемый предприятием Госкорпорации, cо снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. Он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон FPV».

    В «Ростехе» также подчеркивают, что сверхтвердая дробь патрона способна повреждать двигатели, блоки управления, перебивать провода и ломать прочные элементы конструкции дронов. Обычная свинцовая дробь такой эффективности не обеспечивает, добавили в госкорпорации.

    Учебная программа включала как теоретические лекции, так и практическую стрельбу по мишеням с использованием различных видов боеприпасов – от свинцовой дроби до картечи и патронов 5,45х39. Кроме того, инструкторы демонстрировали военнослужащим эффективные методы поражения быстро движущихся целей.

    Серийное производство патронов IGLA 100 калибра 12 миллиметров для нужд армии было запущено в 2024 году. Сейчас эти антидроновые боеприпасы уже начали поступать на вооружение российских подразделений.

    Ранее Ростех сообщил о боевом успехе антидроновых патронов IGLA.

    Между тем специалисты корпорации охарактеризовали танки будущего как полностью интегрированные в единую систему управления.

    В конце прошлого года работники концерна «Уралвагонзавод» добавили к отправленным в войска танкам Т-90М подарочные наборы для каждого члена экипажа, включая альбомы с детскими рисунками.

    8 января 2026, 10:40 • Новости дня
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дания будет действовать по принципу «сначала стрелять, а потом задавать вопросы» в случае угрозы Гренландии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Telegraph, такое правило закреплено в оборонной тактике королевства и, как сообщает издание, было подтверждено минобороны страны на фоне требований США по обеспечению безопасности арктического региона.

    Министерство обороны Дании напомнило о существовании с 1952 года нормы, обязывающей военнослужащих на Гренландии «немедленно» открывать ответный огонь в случае вторжения противника, без ожидания дополнительных приказов. Это правило действует для быстрого реагирования на любые возможные опасности.

    Ранее европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений по Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

    Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений о стратегической важности острова и угрозах Вашингтона.

    Британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией.

    Комментарии (28)
    7 января 2026, 21:20 • Новости дня
    ООН призвала не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    В ООН призвали не допустить эскалации после захвата танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с инцидентом вокруг танкера «Маринера» представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права и сдерживания от дальнейших шагов к обострению ситуации.

    Организация Объединенных Наций осведомлена о ситуации с захватом американскими силами танкера «Маринера», передает ТАСС. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что у организации недостаточно информации для более детального комментария, однако выразил обеспокоенность развитием событий.

    Дюжаррик заявил: «Мы, конечно, осведомлены о ситуации на данном этапе. У нас недостаточно информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции по этим вопросам». Он напомнил, что любые правоохранительные действия в океанах и морях должны осуществляться в соответствии с применимым международным правом для обеспечения безопасности на море в открытых водах.

    По словам представителя ООН, организация рассчитывает на предотвращение любой дальнейшей эскалации в связи с данным инцидентом.

    Напомним, Минтранс РФ сообщил, что 7 января около 15 часов по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно «Маринера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    8 января 2026, 01:20 • Новости дня
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    Белый дом сообщил о намерении США выйти из 66 международных организаций
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа выйдет из десятков международных организаций, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН, устанавливающий порядок проведения международных переговоров по климату, следует из подписанного Трампом указа.

    Большинство из организаций – это связанные с ООН агентства, комиссии и консультативные группы, занимающиеся вопросами климата, труда и другими проблемами, которые администрация Трампа отнесла к инициативам, направленным на обеспечение разнообразия и «прогрессивные» инициативы.

    «Администрация Трампа сочла эти институты избыточными по своему масштабу, неэффективными в управлении, ненужными, расточительными, плохо организованными, захваченными интересами субъектов, продвигающих свои собственные интересы, противоречащие нашим, или представляющими угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны», – приводит Associated Press (AP) выдержку из заявления Госдепартамента.

    Решение Трампа выйти из организаций, способствующих сотрудничеству между странами в решении глобальных проблем, принято на фоне военных действий или угроз его администрации, которые встревожили как союзников, так и противников  захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и заявлением о намерении захватить Гренландию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе 2025 года объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату. В марте 2025 года США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана.

    8 января 2026, 10:29 • Новости дня
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Венецианская комиссия, которую решили покинуть США, превратилась в «политическое оружие» против тех или иных стран, заявил на пресс-конференции 8 января председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы давно говорим, что Венецианская комиссия превратилась в политическое оружие против тех или иных стран. Мы неоднократно видели, как по Грузии Венецианская комиссия вместо правовых оценок делает политические выводы», – сказал он.

    «Сегодня и США заявили, что этот институт стал бесполезным и расточительным», – заявил председатель парламента Грузии.

    По словам Шалвы Папуашвили, «Грузия как член Совета Европы встревожена тем, что Венецианская комиссия, являющаяся институтом СЕ, изменила свой первоначальный профиль и вместо правовых выводов делает обычные политические комментарии».

    «Венецианская комиссия выносит свои вердикты из политической конъюктуры», – заявил он.

    Венецианская комиссия в последние годы критикует Грузию за различные законы. В Тбилиси заявляют, что принимают их, исходя из интересов национальной безопасности.

    8 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне силовых действий США против судна «Маринера» МИД России обвинил власти Британии в готовности повторить подобные шаги, ссылаясь на их «хищные замыслы».

    Британские власти «преисполнены хищными замыслами» на фоне действий США против судна «Маринера», говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России.

    Российские дипломаты подчеркивают, что после силовой акции Вашингтона в отношении этого судна другие страны могут взять пример с американских властей и начать действовать аналогичными методами.

    «Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест по поводу вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».

    Британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания судна в районе между Британией, Исландией и Гренландией.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    7 января 2026, 20:04 • Новости дня
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке

    Минэнерго США приступило к реализации сырой нефти из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров для проведения операций.

    О начале реализации венесуэльской сырой нефти на мировом рынке сообщило Министерство энергетики США, передает ТАСС. В официальном заявлении ведомства указано, что продажа осуществляется «в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и союзников» с привлечением ведущих мировых трейдеров и ключевых банков для проведения операций и поддержки.

    В документе подчеркивается, что все доходы от продажи нефти и нефтепродуктов будут поступать на счета в международных банках, которые находятся под полным контролем Вашингтона. Эти меры, как утверждается, приняты для обеспечения легитимности и честности распределения средств.

    Правительство США будет самостоятельно определять направления выплат из полученных средств, которые, как указано, будут расходоваться исключительно «в интересах американского и венесуэльского народов». Продажи нефти начнутся немедленно, на первом этапе планируется реализовать от тридцати до пятидесяти миллионов баррелей. В заявлении отмечается, что такая практика сохранится на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Однако до этого сообщалось, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество санкций против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений.

    Власти Венесуэлы ранее согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи останутся под контролем президента США Дональда Трампа.


