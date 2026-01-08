  • Новость часаФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    8 января 2026, 16:14 • Новости дня

    В Великом Новгороде на улице нашли девочку без верхней одежды и завели дело

    Дело возбудили после обнаружения ребенка без одежды на улице в Великом Новгороде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пятилетнюю девочку нашли на улице Великого Новгорода без верхней одежды, после чего прокуратурой было возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей.

    Уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей возбуждено после того, как на одной из улиц Великого Новгорода была обнаружена пятилетняя девочка без верхней одежды, сообщает прокуратура Новгородской области. По данным следствия, 4 января ребенок остался один в незапертой квартире на улице Щусева. Девочка вышла на улицу без куртки, где ее заметила прохожая.

    Малышку доставили в детскую областную больницу, ей оказали необходимую помощь. Сотрудники полиции вскоре нашли родственницу девочки, которая, предположительно, отвечала за ее безопасность в момент происшествия.

    Прокуратура Великого Новгорода поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителями). Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее прокуратура Алтайского края начала проверку после сообщений о том, что воспитатели одного из барнаульских детсадов забыли ребенка и ушли, оставив его одного.

    А до этого Следственный комитет возбудил дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» после появления видео с ползающим по шоссе в Подмосковье ребенком. Водитель нашел на обочине 11-месячную девочку, которая получила серьезное переохлаждение и была госпитализирована.


    7 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой

    Подполье сообщило о гибели восьми британских и двух американских офицеров под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных, сообщили в подполье.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации около десяти офицеров НАТО в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой. По его словам, удар пришелся по подразделению, которое проходило подготовку у британских подводников, специализирующихся на диверсиях, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил: «В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано – речь идет о десятках».

    Также он отметил, что среди ликвидированных были как минимум два офицера США. Точное количество украинских военных, по словам Лебедева, составляет несколько десятков человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников.

    А в Днепропетровской области ликвидировали подземные производственные мощности по выпуску ракет. В Харькове уничтожили цех по сборке беспилотников.

    До этого в районе города Шостка Сумской области уничтожили распределительный пункт подразделений ВСУ и базу иностранных наемников.

    8 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Кадровый эксперт назвала самый невыгодный для работников на окладе отпуск

    Эксперт Подольская назвала январский отпуск самым невыгодным

    Tекст: Катерина Туманова

    Январь 2026 года станет самым коротким по рабочим дням месяцем, что приведет к снижению выгоды от отпуска для сотрудников на окладе, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

    «Учитывая небольшое количество рабочих дней в январе, брать отпуск для тех, кто работает по окладной системе оплаты труда, невыгодно», – заявила Подольская РИА «Новости».

    По ее словам, в январе 2026 года будет 15 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе, а количество выходных и праздничных дней достигнет 16. Это самый короткий по рабочим дням месяц в году.

    Подольская уточнила, что в такие месяцы стоимость одного рабочего дня может превышать среднедневной заработок, из-за чего отпуск в этот период становится экономически невыгодным для сотрудников на окладе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ТПП Катырин предупредил о рисках при исключении выходных из отпуска. Юрист Санина заявила, что сотрудник может спать на рабочем месте во время перерыва. Юрист Петкилёв рассказал, как взять отпуск после новогодних праздников.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину

    Мерц заявил о необходимости согласия России для военной миссии на Украине

    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что развертывание международных сил на Украине невозможно без одобрения России, указав на сложность получения такого согласия.

    Формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости». По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки». Это заявление было сделано по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон, трансляция велась на телеканале Phoenix.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта.

    Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января Британия и Франция подписали соглашение о намерениях создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Они могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.


    7 января 2026, 21:49 • Новости дня
    Кадыров : Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Кадыров: Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова Владимира Зеленского о его похищении свидетельствуют о стремлении сорвать процесс мирного урегулирования.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале прокомментировал высказывания Владимира Зеленского, который, по словам Кадырова, обратился к США с просьбой похитить его. Кадыров отметил, что такие действия Зеленского свидетельствуют о готовности идти на любые унижения ради срыва мирного урегулирования.

    В своем сообщении Кадыров написал: «И в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование».

    Также Кадыров подчеркнул, что Зеленский не угрожал выполнить свои угрозы самостоятельно, а лишь обратился к другим странам, подчеркнув: «Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина. Даже не попытался допустить такую мысль».

    В завершение своего обращения Кадыров предупредил Зеленского: «Враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?».

    Ранее СМИ цитировали слова Владимира Зеленского о необходимости проведения операции против главы Чечни по аналогии с захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Кадыров заявил, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина. Кадыров также рассказал, как поступит с Зеленским в Чечне.

    7 января 2026, 23:30 • Новости дня
    Минобороны доложило о сбитых за три вечерних часа над Россией дронах ВСУ

    Минобороны доложило о ликвидированных за три вечерних часа дронах ВСУ

    Минобороны доложило о сбитых за три вечерних часа над Россией дронах ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о ликвидированных за три вечерних часа среды девяти дронах ВСУ.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику над Волгоградской областью и акваторией Черного моря», – сообщили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.


    7 января 2026, 19:31 • Новости дня
    МОК напомнил о запрете российского флага на Олимпиаде после показа «Тур де Ски»

    МОК напомнил о запрете российского флага на Олимпиаде 2026 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный олимпийский комитет вновь подчеркнул, что российский флаг запрещен на зимней Олимпиаде 2026 года после его появления на «Тур де Ски».

    МОК напомнил о запрете демонстрации российской символики на зимней Олимпиаде 2026 года, передает РИА «Новости» . В письме организации отмечается, что это решение касается всех стран, чьи спортсмены допущены к участию только под нейтральным флагом. Поводом для напоминания стало появление российского флага на трибунах во время соревнований «Тур де Ски».

    В минувшее воскресенье российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в гонке с общего старта на «Тур де Ски» и участвовал в церемонии награждения. По сообщениям СМИ, болельщики с российским флагом находились в зоне финиша во время вручения наград. Коростелев подтвердил, что видел флаг после награждения, и позже сфотографировался с этими болельщиками.

    Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены смогут принять участие только в нейтральном статусе, без национальной символики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев по поводу недопуска на соревнования FIS.

    Также исполком МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским стартам с флагом и гимном.

    Президент России Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием и подчеркнул значимость возвращения национальной символики российским паралимпийцам.

    8 января 2026, 02:21 • Новости дня
    Терапевт Исковских указал на вредные водному балансу напитки

    Tекст: Катерина Туманова

    Среди напитков есть такие, которые скрыто действуют как дегидратанты, вызывая жажду и лишая организм жидкости, предупредил терапевт клиники CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских.

    Абсолютным лидером по обезвоживанию врач назвал алкоголь, так как этанол блокирует выработку вазопрессина, из-за чего почки начинают активно выводить воду.

    «Жажда после возлияний – крик организма о катастрофической нехватке влаги», – отметил Исковских в разговоре с «Газетой.Ru».

    На втором месте по негативному влиянию находятся сладкая газировка и пакетированные соки. По словам Исковских, высокая концентрация сахара в них заставляет организм вытягивать воду из клеток. Искусственные добавки в таких напитках усиливают нагрузку на организм.

    Также терапевт выделил кофеиновые стимуляторы, такие как кофе и энергетики. Для людей, регулярно употребляющих такие напитки, диуретический эффект выражен умеренно, но при больших дозах он усиливается, особенно в жару или при физических нагрузках, когда организм теряет много влаги.

    Лечебно-столовые и лечебные минеральные воды, по словам специалиста, не восполняют водный баланс из-за высокой концентрации минералов, нагружающей почки. Для ежедневного употребления подходит только столовая вода с низкой минерализацией.

    Врач рекомендует в качестве стратегии поддержания гидратации пить чистую воду, травяной некрепкий чай или воду с добавлением лимона или огурца. После употребления напитков из «группы риска» обязательно нужно компенсировать это чистой водой: на чашку кофе – стакан воды, на бокал вина – полтора-два стакана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог объяснила опасность запивать еду  соками и газировкой. Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий.

    8 января 2026, 07:30 • Новости дня
    Более 60 дронов сбили силы ПВО за ночь над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Telegram-канале доложило о ликвидации над семью регионами, а также акваториями Черного и Азовского моря 66 дронов ВСУ за ночь.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 7 января до 7.00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, 13 – над акваторией Азовского моря, 12 дронов уничтожены над акваторией Черного моря, 11 беспилотников ликвидированы над Краснодарским краем.

    Еще шесть БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, пять – над Орловской областью, по два дрона сбиты над Курской и Волгоградской областями и один беспилотник уничтожен над Брянской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. Минобороны доложило о девяти дронах ВСУ, сбитых за три вечерних часа среды. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.

    7 января 2026, 22:30 • Новости дня
    Пожар на предприятии близ проспекта Буденного в Москве потушен

    Tекст: Катерина Туманова

    С пожаром на крыше предприятия на востоке Москвы удалось справиться, его площадь составила 300 кв. м, сообщили в оперативных службах города.

    «В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет», – передает ТАСС.

    Напомним, ранее вечером среды сообщалось, что на предприятии в районе проспекта Буденного в Москве загорелась крыша на площади 300 кв. м на одном из зданий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели спасатели вывели десять человек из горящего дома на Люблинской улице в Москве.

    8 января 2026, 00:50 • Новости дня
    Роспотребнадзор начал расследование случаев ботулизма в Подмосковье

    Роспотребнадзор расследует случай отравления восьми человек в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    Ведомство получило данные о возможных случаях ботулизма в Раменском муниципальном округе, после чего его специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование причин отравления восьми человек, в том числе детей.

    «В ходе эпидемиологического расследования в домашнем очаге выявлены контактные лица, для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции. Произведен отбор биоматериала от заболевших», – сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

    Ранее сообщалось, что восемь человек в подмосковном Раменском отравились кониной.

    «Пострадали две семьи. Среди отравившихся четверо взрослых и четверо детей», – сказал источник РЕН ТВ.

    По данным телеканала, семьи в деревне Холуденево купили мясо в Костроме и приготовили ее во фритюре 4 января, после чего попробовали блюдо. Через некоторое время все обратились в больницу.

    Семерых госпитализировали с симптомами тяжелого отравления, один был  подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Один пострадавший поначалу отказался от госпитализации, но вскоре был экстренно доставлен в больницу.

    Предположительно, у отравившихся ботулизм.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре шестеро москвичей заболели ботулизмом после домашних солений. Роспотребнадзор в декабре начал эпидрасследование после отравления на соревнованиях в Люберцах. В Сочи 7 января отравились дети и тренеры академии футболиста «Спартака» Зобнина.

    7 января 2026, 20:42 • Новости дня
    Сальдо запретил массовые праздники в общепите Херсонской области

    Сальдо запретил массовые праздники в ресторанах и кафе Херсонской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Херсонской области ввели запрет на проведение организованных праздников с участием свыше десяти человек в заведениях общественного питания.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о запрете массовых праздничных мероприятий численностью более десяти человек в ресторанах и кафе. В своем Телеграм-канале Сальдо пояснил, что мера связана с необходимостью обеспечить безопасность жителей региона в условиях военного положения и сохраняющейся террористической угрозы.

    По словам губернатора, введенный запрет распространяется на любые организованные корпоративы и другие праздничные мероприятия в заведениях общественного питания. Сальдо подчеркнул: «Это вынужденная, но необходимая мера для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции». Он призвал жителей и руководителей организаций отнестись к решению с пониманием, отметив, что приоритетом остается безопасность населения.

    Причиной ужесточения мер стала трагедия в ночь на 1 января, когда ВСУ нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители отмечали Новый год. Один из дронов был начинен зажигательной смесью, в результате чего возник пожар, унесший жизни 29 человек, в том числе двух детей. Личности 12 погибших установлены, еще не менее 60 человек получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские военные нанесли удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области, но пострадавших не было.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта в поселке Хорлы. Подростка, который пострадал при атаке на кафе и гостиницу в Хорлах, решили эвакуировать для лечения в Москву.

    8 января 2026, 03:06 • Новости дня
    Депутат Якубовский назвал тех, кто может не платить туристический налог

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые категории граждан, включая несовершеннолетних и участников СВО, не обязаны платить туристический налог, который вводится на местном уровне, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

    Туристический налог относится к местным налогам и может вводиться только по решению муниципальных органов или законами городов федерального значения, передает РИА «Новости» пояснения депутата. Если соответствующее решение не принято, налог не взимается.

    «Перечень лиц, освобожденных от уплаты туристического налога, установлен на федеральном уровне в Налоговом кодексе РФ и является обязательным для применения по всей стране», – заявил Якубовский.

    К ним относятся несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны и инвалиды боевых действий, участники СВО, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, граждане, прибывшие для лечения или медицинской реабилитации, а также граждане, находящиеся в служебных командировках при наличии подтверждающих документов.

    Также налог не уплачивают граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципалитета. При этом сокращать федеральный перечень льготников на местном уровне нельзя.

    По словам Якубовского, региональные власти и муниципалитеты могут расширять список льготных категорий или устанавливать пониженные ставки, учитывая местные особенности и обеспечивая дополнительные меры социальной поддержки без ограничения федеральных гарантий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Кубани в апреле задумались над отменой туристического налога. Министр финансов Антон Силуанов рассказал о возможном введении турналога при аренде жилья. В конце декабря стало известно, что четыре города России объявили о введении туристического налога.

    8 января 2026, 01:50 • Новости дня
    McDonald's зарегистрировал в России товарный знак «МакФлурри»

    Tекст: Катерина Туманова

    Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's получила исключительное право на товарный знак «МакФлурри» для использования в стране до конца 2034 года, следует из электронной базы Роспатента.

    Товарный знак «МакФлурри» был зарегистрирован компанией McDonald's для использования в России, передает РИА «Новости». Заявки на регистрацию были поданы в декабре 2024 года, а решение о регистрации было принято Роспатентом в январе 2026 года.

    Документы Роспатента подтверждают, что теперь у компании есть исключительное право на использование бренда «МакФлурри» для продажи мороженого на территории России до 28 декабря 2034 года.

    Несмотря на уход с российского рынка, McDonald's продолжает регистрировать товарные знаки в стране.

    В течение последнего года компания смогла зарегистрировать в России товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка», а также слоган, используемый в рекламных кампаниях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Samsung зарегистрировал новые товарные знаки в России. Немецкая Mercedes-Benz подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России. PepsiCo подала 14 новых заявок на товарные знаки в России. При этом  Renault попала в перечень компаний с особыми экономическими мерами.

    7 января 2026, 22:37 • Новости дня
    Два дома повреждены в Волгоградской области после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Как и во все предыдущие выходные и праздничные дни подразделения ПВО Минобороны России защищают небо от террористических атак, однако два дома в Ильевке оказались повреждены, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

    «Сегодня в результате атаки БПЛА повреждены два частных домовладения в п. Ильевка Калачевского района. Пострадавших нет. Сотрудники оперативных служб и муниципального образования проводят работы по ликвидации последствий и оценке ущерба», – сказано в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.


    8 января 2026, 02:50 • Новости дня
    Глава Минтранса Никитин рассказал о старте полномасштабной стройки ВСМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Полномасштабные строительные работы на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург стартуют в 2026 году, акцент будет на пилотном участке Зеленоград – Тверь, рассказал министр транспорта России Андрей Никитин.

    «В 2026 году запланирован разворот полномасштабных строительных работ на всем протяжении трассы ВСМ Москва – Санкт-Петербург», – сказал он ТАСС.

    Никитин уточнил, что основные усилия направят на завершение работ, ведущихся на пилотном участке от Зеленограда до Твери, где будет проводиться тестирование новейшего отечественного высокоскоростного подвижного состава.

    Реализация проекта строительства первой в стране ВСМ Москва – Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

    Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

    Согласно распоряжению правительства, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург запланировано на 2024 –2028 годы, а ввод в эксплуатацию на 2028 год.

    Напомним, вице-премьер Виталий Савельев сообщал, что к 2045 году протяженность сети высокоскоростных дорог в России достигнет более 4,5 тыс. км, по которым будут курсировать около 300 поездов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, варианты развития высокоскоростных магистралей, включая маршрут до Казани, подготовят для презентации президенту в марте. Росстандарт уже ведет работу по 45 новым ГОСТам для проекта ВСМ между Москвой и Петербургом. Министр Никитин назвал время поездки в поезде ВСМ Москва – Валдай.

