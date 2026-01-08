В Германии после взрыва газа рухнул жилой дом

В Германии жилой дом разрушился из-за взрыва газа

Tекст: Тимур Шайдуллин

В городе Альбштадт-Тайльфинген на юго-западе Германии ранним утром произошел взрыв, приведший к полному обрушению жилого дома. По словам полиции, поисковые работы продолжаются, так как под завалами могут находиться люди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WDR.

Бургомистр Альбштадта Роланд Тральмер сообщил, что причиной произошедшего, вероятнее всего, стал бытовой газ. В момент взрыва в здании могли находиться, как минимум, три зарегистрированных жильца, с которыми спасатели пока не смогли установить связь.

Взрыв также сильно повредил около десяти соседних домов. Все их жильцы также были эвакуированы в целях безопасности. На месте происшествия работают 150 сотрудников экстренных служб, которые продолжают разбор завалов и поиски людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители британского Суиндона покинули свои дома после мощного взрыва в промышленной зоне.

До этого немало людей пострадало в результате взрыва в общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ.

Также значительное число раненых по аналогичной причине зафиксировали в марте прошлого года. Тогда взрыв случился на территории завода шин Continental в немецком Ганновере.