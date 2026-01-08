  • Новость часаФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    8 января 2026, 15:21

    Баскетболист Касаткин освобожден из французской тюрьмы

    Баскетболист Касаткин вернулся в Москву после освобождения во Франции

    Баскетболист Касаткин освобожден из французской тюрьмы
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный летом во Франции, покинул местную тюрьму и прибыл в Москву, сообщил его адвокат.

    Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции в июне 2025 года, был освобожден из французской тюрьмы и уже вернулся в Москву. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Фредерик Бело.

    Адвокат пояснил, что суд Франции одобрил экстрадицию Касаткина в США, однако премьер-министр страны не подписал соответствующее распоряжение. В итоге спортсмен был освобожден из-под стражи в ночь на четверг.

    Касаткина практически сразу посадили на самолет, и он уже находится в Москве. Другие детали дела адвокат не уточнил.

    Даниил Касаткин родился 25 января 1999 года в городе Вичуга Ивановской области. Он является воспитанником СШОР ЦСКА. Некоторое время Касаткин играл в США, выступая за команду Университета штата Пенсильвания (NCAA). Привлекался в состав сборной России по баскетболу среди спортсменов до 16 и до 18 лет, принимал участие в международных турнирах.

    В 2019 году вернулся в Россию, став игроком «Химок», два года выступал за фарм-клуб «Химки-Подмосковье». В 2021 году перешёл в МБА и дебютировал в Единой лиге ВТБ. В 2023 и 2025 годах дважды выигрывал бронзовые медали Кубка России. Летом 2025 года покинул клуб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Касаткина задержали в аэропорту «Шарль-де-Голль» в Париже по запросу США 21 июня 2025 года. Позже спортсмен рассказал о деталях содержания под стражей и заявил о своей невиновности.

    27 августа суд в Париже отказал Касаткину в освобождении под судебный надзор. А 29 октября суд постановил удовлетворить запрос США о выдаче спортсмена, где ему грозило до 25 лет лишения свободы по статьям о компьютерном мошенничестве.

    7 января 2026, 19:45
    @ US EUROPEAN COMMAND/X/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике, заявили в МИД.

    МИД внимательно отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на судно «Маринера», следовавшее под российским флагом, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что среди экипажа есть граждане России.

    МИД РФ подчеркнул: «С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину».

    В ведомстве подтвердили, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом, и требуют от США выполнения всех международных обязательств в отношении российских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики.

    Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Правительство Британии оказало содействие по запросу США в операции по захвату российского судна.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал действия США пиратской акцией.

    8 января 2026, 13:28
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 20:51
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера «Маринера» в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Кэролайн Левитт заявила на брифинге, что экипаж судна и само судно были арестованы по судебному ордеру, передает ТАСС. По ее словам, это означает, что члены экипажа подлежат суду за возможные нарушения федерального законодательства США и могут быть доставлены в страну для судебного разбирательства.

    Левитт подчеркнула, что танкер «Маринера» считается частью так называемого теневого флота Венесуэлы и, по версии американской стороны, транспортировал нефть в обход действующих санкций.

    Она добавила: «Задержание сегодня утром в северной части Атлантического океана танкера, передвижение которого было отслежено, произошло в соответствии с ордером, выданным федеральным судом. Это судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило нефть в нарушение санкций. США и президент Дональд Трамп этого не потерпят».

    Белый дом при этом заявляет, что танкер «Маринера» не принадлежит ни одной стране, подчеркнула Левитт. Она отметила, что это было судно теневого флота Венесуэлы, которое перевозило находящуюся под санкциями нефть.

    «Было установлено, что судно не принадлежит никакой стране, оно шло под ложным флагом, ордер на его задержание был выдан судом, по этой причине экипаж подлежит преследованию», — сказала Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    7 января 2026, 21:20
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с инцидентом вокруг танкера «Маринера» представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права и сдерживания от дальнейших шагов к обострению ситуации.

    Организация Объединенных Наций осведомлена о ситуации с захватом американскими силами танкера «Маринера», передает ТАСС. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что у организации недостаточно информации для более детального комментария, однако выразил обеспокоенность развитием событий.

    Дюжаррик заявил: «Мы, конечно, осведомлены о ситуации на данном этапе. У нас недостаточно информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции по этим вопросам». Он напомнил, что любые правоохранительные действия в океанах и морях должны осуществляться в соответствии с применимым международным правом для обеспечения безопасности на море в открытых водах.

    По словам представителя ООН, организация рассчитывает на предотвращение любой дальнейшей эскалации в связи с данным инцидентом.

    Напомним, Минтранс РФ сообщил, что 7 января около 15 часов по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно «Маринера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    8 января 2026, 14:51
    @ Hakon Rimmereid/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне силовых действий США против судна «Маринера» МИД России обвинил власти Британии в готовности повторить подобные шаги, ссылаясь на их «хищные замыслы».

    Британские власти «преисполнены хищными замыслами» на фоне действий США против судна «Маринера», говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел России.

    Российские дипломаты подчеркивают, что после силовой акции Вашингтона в отношении этого судна другие страны могут взять пример с американских властей и начать действовать аналогичными методами.

    «Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России выразило протест по поводу вооруженной акции США против российского танкера «Маринера».

    Британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания судна в районе между Британией, Исландией и Гренландией.

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа задержанного танкера в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    8 января 2026, 10:35
    @ U.S. European Command/X

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайское внешнеполитическое ведомство осудило действия США после захвата российского судна в Атлантике, указав на несоблюдение международных норм.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты захватом российского нефтяного танкера в Атлантическом океане серьезно нарушили международное право, передает ТАСС.

    На брифинге она подчеркнула: «Это серьезное нарушение международного права. Китай неизменно выступает против <…> любых действий, нарушающих Устав и принципы ООН».

    Комментарий последовал после инцидента с российским судном «Маринера», захваченным американскими силами.

    Китай также выступил против новых антироссийских санкций, предложенных президентом США Дональдом Трампом. Мао Нин отметила, что Китай последовательно осуждает любые незаконные односторонние рестрикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    МИД России отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на российское судно.

    8 января 2026, 16:49
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Баскетболист Даниил Касаткин, задержанный ранее во Франции по запросу США, вернулся в Россию в результате обмена, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Американские власти требовали его экстрадиции, однако 8 января 2026 года спортсмен был возвращен на родину, передает ТАСС.

    Обмен состоялся на француза Лорана Винатье, 1976 года рождения, признанного в России иноагентом. В ФСБ уточнили, что Винатье работал в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue) и в России был осужден за сбор сведений военного и военно-технического характера.

    После обмена Лоран Винатье был помилован указом президента России Владимира Путина, подтвердили в ФСБ.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что впервые слышит о деле французского журналиста Лорана Винатье, осужденного в Москве. Он пообещал разобраться в ситуации.

    Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по поручению Путина позвонил французскому журналисту LCI в ответ на вопрос о судьбе осужденного в России француза Лорана Винатье.

    8 января 2026, 06:45
    Конгрессвумен Луна сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы

    Tекст: ка

    Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями, в том числе по вопросу об урегулировании на Украине.

    «Я получил разрешение от Государственного департамента на встречу четырех членов Госдум России с членами конгресса по вопросам мирных переговоров и подобного. Я направила им официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, в конце этого месяца. Мир должен восторжествовать, а дискуссии следует вести в здравом уме», – написала она в соцсети Х.

    Конгрессвумен добавила благодарность госсекретарю США Марко Рубио «за помощь в этом вопросе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 млн долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии. Она же в декабре потребовала прекратить помощь Украине из-за гонений на церковь. В конце октября конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы.


    8 января 2026, 14:34
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с вооруженной акцией США против российского танкера «Маринера» и потребовало от Вашингтона вернуться к соблюдению принципов международного морского судоходства.

    Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность в связи с вооруженной акцией вооруженных сил США против танкера «Маринера».

    Российское ведомство в сообщении на сайте подчеркнуло, что судно находилось под российским флагом и осуществляло мирный проход в международных водах, следуя к российскому порту. Американские власти заранее были официально уведомлены о гражданском статусе танкера и не могли сомневаться в его принадлежности.

    МИД напомнил, что международное морское право предусматривает исключительную юрисдикцию государства флага над судном в открытом море. Остановка и досмотр разрешены только по перечню оснований, неприменимых к «Маринере», и только с согласия страны флага, которое Россия не давала. Более того, российская сторона направляла официальный протест США и требовала немедленно прекратить преследование танкера, а также отозвать неправомерные требования к капитану судна.

    В министерстве подчеркнули, что высадка американских военных и захват экипажа являются грубым нарушением международного морского права и свободы судоходства. Жизнь и здоровье членов экипажа, среди которых есть граждане разных стран, оказались под угрозой, а угрозы судебного преследования со стороны США названы неприемлемыми. Кроме того, действия США могли привести к ущербу для экологической безопасности региона.

    МИД России отверг ссылки США на собственное «санкционное законодательство», назвав односторонние ограничения нелегитимными и не дающими права на захват судов в международных водах.

    «Предельно цинично смотрятся пробросы отдельных официальных лиц США в том духе, что присвоение «Маринеры» будто бы составляет часть более широкой стратегии установления неограниченного контроля Вашингтона над природными богатствами Венесуэлы. Решительно отвергаем подобные неоколониальные замашки», – подчеркнули в ведомстве.

    Российская сторона призвала Вашингтон соблюдать нормы международного морского права в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море. Также МИД призывает США обеспечить гуманное отношение к членам экипажа и их скорейшее возвращение домой.

    «Результатом инцидента с «Маринерой» может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, а также зримое снижение «порога применения силы» против мирного судоходства», – добавили в МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации с танкером «Маринера».

    Накануне сообщалось что американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна в США для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.

    МИД России отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на танкер под российским флагом.

    7 января 2026, 21:40
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль резко раскритиковала действия американских военных, подчеркнув нарушение международных норм при задержании судна.

    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что захват танкера «Маринер» американскими силами представляет собой вопиющее нарушение международного права, передает ТАСС. Она акцентировала внимание на том, что подобные действия идут вразрез с нормами морского права.

    В своем сообщении в Телеграм-канале Кнайсль написала: «Еще один день, еще одно вопиющее нарушение международного права, на этот раз морского права».

    Она подчеркнула, что международное право в последнее время систематически нарушается, а ситуация с танкером – лишь очередной пример подобных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность вывезти экипаж задержанного танкера «Маринера» для разбирательства в свою страну по подозрению в нарушении санкций.

    Российские власти требуют уважения к своим гражданам после действий американских военных на судне в Северной Атлантике.

    В ООН подчеркнули важность соблюдения международного права и призвали не допускать дальнейшей эскалации ситуации.

    8 января 2026, 02:35
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект об усилении санкций в отношении России, заявил член сената конгресса США и представитель Республиканской партии Линдси Грэм.

    В соцсети Х внесенный в России в список террористов и экстремистов сенатор США Линдси Грэм похвастался, что продуктивная встреча с президентом Трампом принесла ему одобрение на принятие двухпартийного законопроекта по санкциям против России, над которым он работал в течение нескольких месяцев с сенатором Блюменталем и другими.

    «Это будет своевременным, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а [президент России Владимир] Путин только и делает, что продолжает убивать невинных. Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть», – написал Грэм в Х.

    Он заверил, что этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать российскую нефть.

    «С нетерпением жду решительного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе», – резюмировал Грэм.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что президент США Дональд Трамп не только не отменяет действующие антироссийские санкции, но и усиливает их.

    США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью. Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    7 января 2026, 21:34
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась однозначно комментировать сообщения о требованиях США к Венесуэле разорвать отношения с Россией и Китаем.

    На брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя сообщения американских СМИ, уклонилась от прямого ответа на вопрос, требовали ли США от Венесуэлы разорвать связи с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Как передает ТАСС, Левитт отметила, что подобные требования якобы обсуждались на закрытом брифинге с участием госсекретаря США Марко Рубио, но она не стала подтверждать или опровергать содержание закрытых обсуждений в Конгрессе.

    В ходе выступления Левитт подчеркнула: «Администрация дала понять временным властям Венесуэлы, что это Западное полушарие. И американское доминирование в этом регионе при этом президенте будет продолжаться».

    Таким образом, Белый дом не представил официальной позиции относительно возможного давления на Венесуэлу по поводу ее внешнеполитических союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США потребовали от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. США также выдвигают требование о согласии Каракаса на эксклюзивное сотрудничество в нефтяной сфере.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла согласилась передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти.

    7 января 2026, 21:06
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике.

    Вероятное приобретение Гренландии Соединенными Штатами обсуждается в администрации Вашингтона для усиления позиций страны в Арктике, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что этот вопрос рассматривался американскими президентами с XIX века и связан с национальной безопасностью. Основной целью, по ее словам, является сдерживание агрессивных действий России и Китая в стратегически важном регионе.

    Левитт заявила: «Президент США Дональд Трамп очень открыто и ясно дал понять всем вам и всему миру, что он считает сдерживание агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе наилучшим вариантом для Соединенных Штатов, и именно поэтому его команда сейчас обсуждает, как может выглядеть потенциальная покупка».

    Она отметила, что нынешнего уровня американского присутствия в Арктике недостаточно, а Гренландия нужна ради «большего контроля» над регионом. Левитт также добавила, что получение острова принесет Соединенным Штатам и другие преимущества, связанные с безопасностью и стратегическими возможностями.

    Ранее в Wall Street Journal появилась информация о планах США выкупить Гренландию у Дании. В то же время глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что госсекретарь Марко Рубио заверил его в отсутствии у Соединенных Штатов намерений вторгаться на остров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что любые вопросы будущего Гренландии должны решаться только с участием самой Гренландии и Дании.

    В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте сообщил о планах разместить военных США в Гренландии. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф высказал опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

    8 января 2026, 04:25
    Архивные документы раскрыли дружеские отношения Путина и Буша

    Tекст: Катерина Туманова

    В начале 2000-х российский и американский президенты сблизились на фоне борьбы с терроризмом, говорится в рассекреченных протоколов правительства США, представленных исследовательской организацией «Архив национальной безопасности» (National Security Archive).

    Российский президент Владимир Путин стал первым иностранным лидером, с которым глава Белого дома Джордж Буш созвонился по поводу событий 11 сентября, и его звонок был «бесценен» для США по Афганистану, следует из документов архива.

    «В стенограммы включен текст телефонного разговора от 12 сентября 2001 года, в котором Буш благодарит Путина за то, что тот стал первым иностранным лидером, позвонившим накануне с выражением поддержки, и говорит, что он стремится «показать миру, что свободолюбивые люди, такие как вы и я, могут объединиться против этих трусов». Путин отвечает: «Я полностью с вами», – сказано в документе.

    Примечателен телефонный разговор политиков через две недели после личной встречи в Словении в 2001 году. Путин звонит Бушу, чтобы поздравить его с днем рождения и недавним Днем независимости США. Разговор короткий, но душевный, полный надежд на сотрудничество.

    «Буш говорит российскому президенту, что для него большая честь принять его звонок, и что отныне Путин должен называть его «Джордж», – указано в тексте.

    Разговор американский лидер завершает словами «И спасибо за звонок, друг мой» и хвалит Путина за улучшение английского языка. Путин предает привет семье Буша и прощается до скорой встречи в Италии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в США опубликовали советские архивы по делу об убийстве Кеннеди. Росархив опубликовал документы об Освальде, исключившие причастность СССР к убийству Кеннеди.

    8 января 2026, 13:47
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тысяч военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прошлых планов, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

    Британия и Франция планируют отправить на Украину до 15 тыс. военных, если будет достигнуто мирное соглашение с Россией, сообщает The Times.

    Изначально Британия рассматривала возможность развертывания 10 тыс. военнослужащих в рамках коалиции общей численностью 64 тыс. человек, однако эти планы были признаны нереалистичными из-за ограниченного размера армии, передает Газета.ru.

    Источники издания отмечает, что итоговая численность британского контингента составит менее 7,5 тыс. человек. Кроме Британии, только Франция официально подтвердила готовность направить свои войска, пишет газета. По мнению источников, даже суммарная численность военных обеих стран в 15 тыс. человек представляется завышенной.

    Согласно предварительным планам, британские и французские военные будут заниматься подготовкой бойцов ВСУ и контролем за строительством специальных объектов для хранения военной техники и оборудования, необходимого для поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и Брюссель планируют использовать положения парижской декларации для отправки европейских военных на Украину после перемирия.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что вопрос отправки войск на Украину после прекращения огня будет отдельно рассматривать парламент.

    Британия и Франция договорились создать военные базы по всей стране при прекращении огня, а лидеры коалиции подписали в Париже декларацию о размещении войск на Украине.

