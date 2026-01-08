Испания захотела разбудить Европу от «демографической зимы»

Санчес пообещал разбудить Европу, столкнувшуюся с «демографической зимой»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель правительства Испании Педро Санчес на конференции послов в Мадриде заявил о необходимости срочно решать демографическую проблему в Европе, передает ТАСС. По его словам, Мадрид будет продвигать миграционную модель, которая уже доказала свою эффективность для Испании и способна «разбудить стареющую Европу». Санчес подчеркнул: «Если перед нами действительно стоит вызов, на который мы должны ответить ради будущих поколений, то это именно демографический вызов».

Премьер добавил, что «демографическая зима», которую переживают Европа и западные общества, требует единого подхода – повышения рождаемости и поддержки семейной политики, реализуемой испанским правительством.

По данным национального института статистики, численность населения Испании на 1 октября 2025 года превысила 49,4 млн, что стало рекордом за всю историю страны. Однако основной рост пришёлся на иммигрантов: в стране их насчитывается около 9,8 млн, тогда как число рождённых в Испании снизилось.

Санчес также отметил, что мир переживает глубокие изменения, ставшие неожиданно враждебными и хаотичными. Он сравнил современные вызовы с кризисами прошлых эпох и подчеркнул, что прежние международные нормы и правила почти утратили силу. Премьер обратил внимание на увеличившуюся многополярность и нестабильность в глобальной политике.

Говоря о ситуации в Латинской Америке, Санчес подчеркнул обеспокоенность действиями в Венесуэле, назвав их нарушением международного права. Он заверил, что Испания продолжит защищать интересы венесуэльского народа и поддерживать его право на демократическое будущее без внешнего давления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Санчес в октябре прошлого года уже предупреждал, что снижение рождаемости и старение населения могут привести к дефициту рабочей силы на Западе через 20 лет.

До этого президент США Дональд Трамп указал, что миграционная политика разрушает европейские страны. При этом, западные СМИ отмечали, что ужесточение миграционной политики США может вызвать бурный приток мигрантов в Европу.