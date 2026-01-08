FT: Нефтяные компании США запросили гарантии для инвестиций в Венесуэлу

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Financial Times, на фоне призывов американского лидера Дональда Трампа поддержать реформу энергетических рынков, министр энергетики Крис Райт провел в Майами переговоры с руководителями ведущих американских компаний, передает РИА «Новости».

По данным издания, Трамп настаивает на вложении миллиардов долларов в восстановление венесуэльской нефтяной отрасли, однако лидеры нефтяных корпораций отмечают, что вложения невозможны без гарантий от Вашингтона. Они называют политические и юридические риски, а также низкие цены на нефть ключевыми барьерами для вложения капитала.

«Для возвращения крупных игроков в Венесуэлу потребуются серьезные гарантии со стороны правительства и потребуется время, чтобы увидеть реальные инвестиции в страну и нарастить добычу», – заявил один из топ-менеджеров энергетической компании.

Управляющий партнер TWG Global Амос Хохштейн добавил, что инвестиции в Венесуэлу крайне рискованны, а соучредитель Kimmeridge Нил Макмахон подчеркнул необходимость официальных финансовых гарантий от властей США.

Один из частных инвесторов отметил, что страна крайне рискованна для вложений, поэтому государство должно гарантировать безопасность частного капитала. Без подобных гарантий, по его словам, ни один крупный инвестор или публичная компания, действующая в интересах акционеров, не вложит средства в Венесуэлу.

Как ожидается, уже в пятницу руководители ключевых американских нефтяных компаний, включая Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips, встретятся с Трампом для обсуждения и дальнейшей координации действий по Венесуэле.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года. Кроме того, Трамп заявил в среду, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. США в январе начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке.