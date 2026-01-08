Плющенко сообщил о возвращении фигуристки Костылевой в свою академию

Tекст: Дарья Григоренко

Плющенко в своем Telegram-канале отметил: «Мы все живем и все делаем ради наших детей. Ради Лены, только ради нее, мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество – в светлый христианский праздник – все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа».

Ранее Костылева покидала группу «Ангелы Плющенко» и тренировалась под руководством Софьи Федченко. Теперь спортсменка возвращается к прежнему тренеру.

Елене Костылевой 14 лет, она считается одной из перспективнейших фигуристок. В ее активе – победы на первенстве России среди юниоров, финале юниорского Гран-при страны, а также недавний триумф на этапе юниорского Гран-при в Москве.

В воскресенье Плющенко сообщил о завершении сотрудничества с фигуристкой Костылевой. Тренер Евгений Плющенко рассказал, что решение об уходе чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой из его группы принимали родители фигуристки.

В конце ноября Плющенко сообщил о жалобе в адрес уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву. Он отмечал, что у него есть видеодоказательства регулярных нарушений правопорядка со стороны Ирины Костылевой и жестокого обращения с дочерью.