Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, Москва и Вашингтон демонстрируют взрослый и прагматичный подход, в отличие от Европейского союза, который, по мнению Кнайсль, погряз в морализме и идеологизированности, передает РИА «Новости».

Кнайсль отметила: «Я полностью согласна, что сейчас они (Путин и Трамп) хотя бы говорят. Это взрослый подход. Вы можете не соглашаться во всем, но есть то, где вы можете идти на компромисс». Она подчеркнула, что нынешние отношения России и США основаны на прагматизме, тогда как Евросоюз предпочитает избегать диалога с Москвой.

По словам Кнайсль, позиция Евросоюза оторвана от реальности и не способствует конструктивному взаимодействию. Она добавила, что стремление Соединенных Штатов к нормализации отношений с Россией проявляется на разных уровнях – не только в Белом доме, но и в науке, образовании и юридической сфере.

29 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что во время состоявшегося телефонного разговора между Путиным и Трампом вопрос о рождественском перемирии на Украине не поднимался.

Напомним, Путин и Трамп провели переговоры, которые длились 1 час 15 минут, и обсудили возможные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

Президент России и президент США договорились продолжить консультации в рамках рабочих групп.