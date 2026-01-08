Пожар охватил 400 кв. метров в торговом центре Монина

Пожар охватил 400 кв. метров в торговом центре на улице Комсомольской в Монине

Tекст: Мария Иванова

Пожар в здании торгового центра в подмосковном Монине тушат на площади 400 кв. м, передает ТАСС.

В ГУ МЧС России по Московской области уточнили: «Возгорание произошло в здании, где расположен ряд магазинов и других помещений. Площадь пожара составила 400 кв. метров».

Инцидент произошёл на улице Комсомольская, строение 11. На месте работают пожарные расчёты, которые уже локализовали возгорание.

Сотрудники МЧС продолжают проливку конструкций и устраняют оставшиеся очаги огня. О жертвах или пострадавших на данный момент не сообщается. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, накануне вечером на востоке Москвы вспыхнул пожар на территории одного из предприятий.

Ранее в многоквартирном доме на улице Московской в Подольске произошел пожар, в результате которого три человека скончались от отравления продуктами горения.