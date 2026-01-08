Аналитик Шашкин рассказал, где в России добывают самую чистую нефть

Аналитик Шашкин сообщил о добыче самой чистой нефти в Сибири

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, около трети всей российской нефтедобычи приходится на нефть с низким содержанием серы. Шашкин отметил, что на конец 2024 года 32% добытой в России нефти составляет низкосернистая, 49% – сернистая, а 19% – высокосернистая, передает РИА «Новости».

Шашкин отметил, что «в структуре добычи низкосернистой нефти преобладают традиционные регионы Западной Сибири: по 23% приходится на ХМАО и ЯНАО». Значительные объемы такой нефти добывают также в Восточной Сибири – 11% в Красноярском крае, 10% в Якутии и 8% в Иркутской области.

По его словам, аналогичная структура характерна для запасов: на ЯНАО и ХМАО приходится по 3,9 и 3,8 млрд тонн соответственно, а в Красноярском крае сосредоточено 3,4 млрд тонн низкосернистой нефти. Традиционные районы Западной Сибири сохранят решающую роль в нефтедобыче страны, однако истощение легких запасов приведет к увеличению добычи в новых восточных регионах.

Эксперт указывает, что доля трудноизвлекаемых запасов в структуре добычи уже достигла 63% и продолжит расти. Среди традиционных районов также выделяется Урало-Поволжье, где добывается около 80% российской высокосернистой нефти, однако по мере истечения запасов эта доля будет снижаться.

Ранее сообщалось, что в декабре объем поставок российских нефтепродуктов морем увеличился до 2,15 млн баррелей в сутки, показатель стал рекордным за последние четыре месяца.