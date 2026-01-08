Японское правительство заявило о необходимости контактов с Россией

Кихара заявил: «Сейчас отношения Японии и России находятся в сложной ситуации... Есть масса сложных задач, которые нам необходимо решить, будучи странами-соседями, поэтому правительство считает необходимым соответствующим образом контактировать с российской стороной», передает ТАСС.
По его словам, несмотря на напряженность, официальный Токио намерен взаимодействовать с Москвой для обсуждения актуальных проблем.
Кихара также отказался комментировать визит сенатора Мунэо Судзуки в Россию, подчеркнув, что эта поездка носила частный характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ускоренная милитаризация Японии может негативно сказаться на стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Высокопоставленный советник японского премьера Санэ Такаити выразил мнение о целесообразности получения Японией ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что увеличение военных расходов странами региона требует осторожности, чтобы избежать роста напряженности.