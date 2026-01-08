Уголовное дело возбудили после крушения вертолета в Пермском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения частного вертолета Robinson, произошедшего на территории базы отдыха «Ашатли парк» в Пермском крае, сообщает ТАСС.
В результате аварии, которая случилась 7 января, погибли два человека.
Как пояснили в СК, «следственными органами Центрального МСУТ СК по факту гибели двух человек в результате авиационного происшествия с вертолетом на горнолыжной базе в Пермском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ». Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства катастрофы, а также причины падения вертолета Robinson.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при крушении вертолета на территории курорта «Ашатли парк» в Пермском крае погиб предприниматель Ильяс Гимадутдинов
Следователи называли предварительной причиной аварии техническую неисправность воздушного судна.