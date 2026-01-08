Суд арестовал двух мужчин за стрельбу в ночном клубе во Владимирской области

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел в ночь на 2 января: фигуранты отдыхали в разных компаниях, между которыми возник конфликт, переросший в драку с применением, предположительно, травматического оружия. В результате были травмированы один из обвиняемых и трое посетителей клуба, передает РИА «Новости».

Прокуратура региона сообщила: «Сотрудниками прокуратуры Киржачского района в суде поддержаны ходатайства следователя ОМВД России «Киржачский» об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих мужчин, устроивших стрельбу в общественном месте». Суд согласился с позицией прокурора и следователя и отправил подозреваемых под арест.

После инцидента мужчины попытались скрыться, однако вскоре были задержаны полицией. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Оба арестованных свою вину не признали.

Во вторник в Ленинградской области пьяный мужчина открыл огонь из ружья по автомобилю скорой помощи.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 31 декабря в дежурную часть УМВД России по г.о. Подольск поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы, у одного из домов на Московской улице микрорайона Климовск.