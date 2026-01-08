В России решили создать единую цифровую платформу с ИИ в сфере АПК

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать до конца 2026 года единую цифровую платформу для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России, передает РИА «Новости». Платформа будет использовать технологии искусственного интеллекта и интегрирует федеральные государственные информационные системы.

Над созданием проекта будут совместно работать Минсельхоз, Минцифры, Минобрнауки, Минфин, Россельхознадзор и Росрыболовство. В кабмине заявили: «Цифровая платформа обеспечит интеграцию федеральных государственных информационных систем, позволит реализовать сервисную модель управления агропромышленным комплексом, а также будет способствовать повышению уровня знаний в отрасли, включая образовательные программы, научные достижения и внедрение инноваций».

Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря 2026 года. Промежуточный доклад по реализации проекта в правительство должен поступить не позднее 1 июля 2026 года.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что российский агропромышленный комплекс полностью обеспечивает внутренний рынок и укрепляет торговые связи с иностранными партнерами.

Торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и Китаем выросла на 15% за первые девять месяцев этого года.