Трамп сообщил о возможном продлении контроля США над Венесуэлой

Tекст: Елизавета Шишкова

Вашингтон может сохранять контроль над Венесуэлой более года, передает ТАСС. Дональд Трамп в интервью газете The New York Times отметил, что не готов назвать конкретные сроки, но указал, что этот период может быть значительно дольше года.

На уточняющий вопрос журналистов, возможен ли контроль США над Венесуэлой в течение шести месяцев, года или более длительного срока, Трамп ответил: «Я бы сказал, гораздо дольше».

Также в интервью Трамп выразил желание посетить Венесуэлу в будущем, когда, по его словам, ситуация в стране станет более безопасной. «Думаю, в какой-то момент это станет безопасно», – отметил глава американской администрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США предусмотрели передачу власти в Венесуэле с одновременной амнистией оппозиции и запуском национального примирения.

Дональд Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле.

При этом Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.