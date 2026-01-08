  • Новость часаРоссийские войска освободили Братское в Днепропетровской области
    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    Зеленский на Кипре назвал новые сроки окончания украинского конфликта
    8 января 2026, 12:00 • Новости дня

    Трамп сообщил о возможном продлении контроля США над Венесуэлой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Вашингтон может сохранять контроль над Венесуэлой более года, передает ТАСС. Дональд Трамп в интервью газете The New York Times отметил, что не готов назвать конкретные сроки, но указал, что этот период может быть значительно дольше года.

    На уточняющий вопрос журналистов, возможен ли контроль США над Венесуэлой в течение шести месяцев, года или более длительного срока, Трамп ответил: «Я бы сказал, гораздо дольше».

    Также в интервью Трамп выразил желание посетить Венесуэлу в будущем, когда, по его словам, ситуация в стране станет более безопасной. «Думаю, в какой-то момент это станет безопасно», – отметил глава американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предусмотрели передачу власти в Венесуэле с одновременной амнистией оппозиции и запуском национального примирения.

    Дональд Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле.

    При этом Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    7 января 2026, 17:17 • Новости дня
    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»

    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, – это пиратская акция, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    «Ранее США потребовали, чтобы Венесуэла разорвала любое сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. Это требование касается и вопроса нефти. При этом стоит напомнить, что Москва, равно как и Пекин немало инвестировали в экономику Каракаса. На этом фоне идти на поводу у Вашингтона, который реализует откровенную неоколониальную политику, было бы неразумно», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что западные СМИ сообщали о якобы направленной Россией подводной лодке. «Эта информация пока официально не подтверждалась. Но, как бы то ни было, надо понимать, что «Маринера» находится на большой дальности. И помочь ему, скажем, нашими самолетами мы не сможем», – рассуждает аналитик.

    В заключении Кнутов подчеркнул: «США проводят пиратскую акцию. Штаты захватывают танкер, идущий в нейтральных водах и под российским флагом. При этом корабль не совершал никаких нарушений. В целом Америка пытается взять под свой контроль все, что так или иначе связано с нефтью и, по сути, прибегает к грабежу».

    Ранее европейское военное командование ВС США сообщило, что американские власти задержали российский нефтяной танкер «Маринера» якобы за нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в заявлении. Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости».

    Напомним, в среду RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы это уже вторая попытка задержания судна с участием вооруженных сил США.

    При этом западная пресса писала, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    7 января 2026, 20:04 • Новости дня
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке

    Минэнерго США приступило к реализации сырой нефти из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров для проведения операций.

    О начале реализации венесуэльской сырой нефти на мировом рынке сообщило Министерство энергетики США, передает ТАСС. В официальном заявлении ведомства указано, что продажа осуществляется «в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и союзников» с привлечением ведущих мировых трейдеров и ключевых банков для проведения операций и поддержки.

    В документе подчеркивается, что все доходы от продажи нефти и нефтепродуктов будут поступать на счета в международных банках, которые находятся под полным контролем Вашингтона. Эти меры, как утверждается, приняты для обеспечения легитимности и честности распределения средств.

    Правительство США будет самостоятельно определять направления выплат из полученных средств, которые, как указано, будут расходоваться исключительно «в интересах американского и венесуэльского народов». Продажи нефти начнутся немедленно, на первом этапе планируется реализовать от тридцати до пятидесяти миллионов баррелей. В заявлении отмечается, что такая практика сохранится на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Однако до этого сообщалось, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество санкций против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений.

    Власти Венесуэлы ранее согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи останутся под контролем президента США Дональда Трампа.


    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    7 января 2026, 17:47 • Новости дня
    Хегсет связал задержание «Маринера» с блокадой нефти Венесуэлы

    Хегсет заявил о блокаде венесуэльской нефти после задержания «Маринеры»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский военный министр Пит Хегсет, комментируя заявление Европейского командования ВС США о задержании российского нефтяного танкера «Маринера», заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение венесуэльской нефти, находящейся под санкциями, передает ТАСС. Его заявление прозвучало на фоне публикации Европейского командования ВС США о задержании российского танкера «Маринера».

    Хегсет в своем сообщении в соцсети X (заблокирована в РФ) подчеркнул, что задержание «Маринеры» связано с действующими ограничениями на торговлю венесуэльской нефтью, которые остаются в силе в любой точке мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват российского судна в нейтральных водах пиратской акцией.

    США ранее подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    Канал RT сообщил о попытке высадки десанта на этот танкер.

    7 января 2026, 18:20 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

    Экс-глава ЦРУ Петреус предупредил о рисках для Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

    Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой
    @ Michael Runkel/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что прекращение поставок нефти из Венесуэлы может усугубить энергетический кризис на Кубе.

    Бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью порталу The Pioneer заявил, что Кубе стоит серьезно беспокоиться за свое будущее на фоне недавних событий в Венесуэле, пишет ТАСС.

    По его словам, страна уже сталкивается с нестабильной работой энергетической системы, а в последние недели и месяцы на Кубе неоднократно происходили отключения электричества.

    «Я думаю, что Куба окажется в очень сложной ситуации», – подчеркнул Петреус.

    Он отметил, что если Венесуэла прекратит экспорт нефти на Кубу, положение государства станет еще тяжелее. Петреус считает, что в этом случае Вашингтон получит дополнительный рычаг влияния на Гавану. Он добавил, что стране следует серьезно побеспокоиться за свое будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал нападение США на Венесуэлу преступным и потребовал быстрой международной реакции.

    В ответ президент США Дональд Трамп отметил, что экономика Кубы находится в тяжелом положении и предрек ухудшение ситуации после смены власти в Венесуэле.

    Позже Госдепартамент США опубликовал заявление о том, что Западное полушарие считается зоной интересов Вашингтона.

    7 января 2026, 20:31 • Новости дня
    Рубио назвал заключительную фазу плана США по Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках американского плана для Венесуэлы предусмотрена передача власти с одновременной амнистией оппозиционных сил и запуском национального примирения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Заключительным этапом плана Соединенных Штатов по урегулированию ситуации в Венесуэле станет передача власти с учетом амнистии для оппозиционных сил, передает РИА «Новости».

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам: «И после этого, конечно же, наступит третий этап: этап передачи (власти)».

    Он пояснил, что одновременно с этим этапом будет запущен процесс национального примирения. В частности, предполагается амнистия для представителей оппозиции, а также освобождение политических заключенных и возвращение их в страну.

    В рамках плана также предусмотрено начало восстановления гражданского общества, что, по словам Рубио, поможет стабилизировать ситуацию в Венесуэле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выбрал именно Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу утверждений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, указав на гибель десятков граждан.

    Также в среду Рубио сообщил членам Конгресса, что в администрации США рассматривают покупку Гренландии у Дании как основной вариант, а не военное вторжение.

    7 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова возмутилась словам США о «бескровной» операции в Венесуэле

    Захарова выразила возмущение заявлениям США о «бескровной» операции в Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова публично выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, отметив гибель десятков граждан.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на заявления Вашингтона о том, что операция в Венесуэле якобы прошла «бескровно». В эфире радио Sputnik она отметила, что американская сторона игнорирует гибель десятков граждан Венесуэлы и Кубы.

    «То есть как никто не погиб? А граждане Венесуэлы и граждане Кубы – они что, не люди? У меня вопрос: мы в каком вообще живем измерении? Я хочу получить ответ. Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством. Я, пользуясь этой возможностью, хотела бы также поздравить госдепартамент с Рождеством и задать вопрос: когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается? Кто дал им такое право? Кто дал право не видеть те кровавые последствия, которые они же сами и устроили, которые наступили по результатам их действий?», – сказала Захарова .

    Захарова также указала, что ООН не дала должной оценки гибели людей в результате этих событий. Она провела параллели с недавними событиями на Украине, напомнив, что аналогичным образом международные структуры не замечают жертв среди гражданских лиц, включая погибших после удара по кафе в Херсонской области и жертв мин «Лепесток».

    По ее словам, в Венесуэле и на Кубе за 42 минуты погибли десятки человек, однако это не было отмечено в заявлениях США и международного сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в военной операции США в Венесуэле погибли более 70 человек. В среду и.о. президента страны Дельси Родригес объявила о введении семидневного национального траура по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро.

    Газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему армия Венесуэлы и охрана президента не смогли противостоять операции.

    7 января 2026, 21:34 • Новости дня
    США не подтвердили требования к Венесуэле разорвать связи с Россией и КНР

    Белый дом отказался подтвердить требования к Венесуэле разорвать связи с Россией и КНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась однозначно комментировать сообщения о требованиях США к Венесуэле разорвать отношения с Россией и Китаем.

    На брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя сообщения американских СМИ, уклонилась от прямого ответа на вопрос, требовали ли США от Венесуэлы разорвать связи с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Как передает ТАСС, Левитт отметила, что подобные требования якобы обсуждались на закрытом брифинге с участием госсекретаря США Марко Рубио, но она не стала подтверждать или опровергать содержание закрытых обсуждений в Конгрессе.

    В ходе выступления Левитт подчеркнула: «Администрация дала понять временным властям Венесуэлы, что это Западное полушарие. И американское доминирование в этом регионе при этом президенте будет продолжаться».

    Таким образом, Белый дом не представил официальной позиции относительно возможного давления на Венесуэлу по поводу ее внешнеполитических союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США потребовали от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. США также выдвигают требование о согласии Каракаса на эксклюзивное сотрудничество в нефтяной сфере.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла согласилась передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти.

    7 января 2026, 19:20 • Новости дня
    МИД Швейцарии заявил о нарушении суверенитета Венесуэлы со стороны США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МИД Швейцарии выразил обеспокоенность действиями США в отношении Венесуэлы, отметив нарушение международного права и личного иммунитета Николаса Мадуро.

    МИД Швейцарии выступил с заявлением, в котором осудил захват американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В дипломатическом ведомстве отметили, что такие действия нарушают международное право, суверенитет Венесуэлы и личный иммунитет самого Мадуро, передает РИА «Новости».

    В заявлении МИД Швейцарии говорится: «Захват Николаса Мадуро противоречит международному праву. В частности, он представляет собой нарушение суверенитета Венесуэлы и личного иммунитета Николаса Мадуро».

    Швейцария также подчеркнула, что внимательно следит за развитием ситуации и призывает стороны к деэскалации, сдержанности и уважению норм международного права. В ведомстве особо отметили обеспокоенность прецедентом, который может создать данная операция.

    МИД Швейцарии подчеркнул, что нападение на Венесуэлу, совершенное США 3 января 2026 года, нарушило международное право, включая запрет на применение силы и требования уважения территориальной целостности. Дипломаты заявили, что никаких оснований для нападения с точки зрения международного права не существовало и выразили тревогу по поводу возможных последствий подобных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в военной операции США в Венесуэле погибли более 70 человек.

    И.о. президента Дельси Родригес ввела семидневный национальный траур по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро.

    Эксперты объяснили, почему армия Венесуэлы и охрана президента не смогли противостоять операции. Аналитики также описали причины неудачной обороны со стороны венесуэльских сил.

    8 января 2026, 05:11 • Новости дня
    МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил поздно вечером в среду, что в результате атаки США в субботу, 3 января, погибли 100 человек.

    Ранее Каракас не называл точное число погибших, пока армия не опубликовала список из 23 имен солдат. Венесуэльские официальные лица заявили, что большая часть контингента безопасности Мадуро была «хладнокровно убита», а Куба заявила о гибели своих военных и сотрудников разведывательных служб в Венесуэле.

    Жена Мадуро, Силия Флорес, задержанная вместе с ним, получила травму головы во время рейда США, сказал Кабельо, а Мадуро – травму ноги.

    Венесуэльский лидер, которого Кабельо в своей еженедельной программе на государственном телевидении назвал «мужественным», во вторник объявил неделю траура по военнослужащим, погибшим при нападении США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке США на Венесуэлу погибли более 70 человек. В среду и.о. президента страны Дельси Родригес объявила о введении семидневного национального траура по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро. При атаке США в Венесуэле погибли 32 кубинца, выполнявшие там боевые задачи. WP сообщала, что в ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек.

    7 января 2026, 17:07 • Новости дня
    CNBC сообщил о планах США частично снять санкции с Венесуэлы

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений.

    США собираются смягчить санкции в отношении Венесуэлы, передает CNBC.

    По данным телеканала, число действующих ограничений будет сокращено, что позволит частично восстановить экономические связи между странами.

    Также сообщается, что продажи нефти из Венесуэлы смогут осуществляться через американские компании без ограничений по времени.

    Решение связано с намерением стимулировать экономические реформы и политический диалог в Венесуэле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что несмотря на влияние США, Венесуэла не превратится в американскую колонию.

    В результате военной операции США в Венесуэле, проведенной третьего января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей.

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи будут находиться под контролем президента США Дональда Трампа.

    8 января 2026, 01:05 • Новости дня
    Генеральный секретарь ООН осудил агрессию США против Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН осудил агрессию США против Венесуэлы и похищение президента Николаса Мадуро во время встречи с постоянным представителем Венесуэлы при всемирной организации Самуэлем Монкадой.

    В ходе встречи с постоянным представителем Венесуэлы при ООН Самуэлем Монкадой 7 января Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш осудил агрессию США против Венесуэлы.

    «Самуэль Монкада провел двустороннюю встречу с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, чтобы осудить одностороннюю и неоправданную вооруженную агрессию, совершенную правительством США ранним утром 3 января 2026 года против суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы», – сообщил в Telegram-канале глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

    Напомним, ранее стало известно, что при исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем. Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.

    Госсекретарь США Марко Рубио 7 января заявил, что в рамках американского плана для Венесуэлы предусмотрена передача власти с одновременной амнистией оппозиционных сил и запуском национального примирения.

    7 января 2026, 15:20 • Новости дня
    Сенатор Грэм опроверг планы сделать Венесуэлу колонией США

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что несмотря на влияние США, Венесуэла не превратится в американскую колонию, а Вашингтон не планирует владеть ею вечно.

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил в интервью порталу Semafor, что США не собираются делать Венесуэлу своей колонией, передает РИА «Новости».

    «Трамп хочет, чтобы все знали, что он у власти. Я хочу, чтобы все услышали, что мы управляем Венесуэлой... Это не значит, что мы будем владеть ей вечно. Она не станет колонией США, но мы ей управляем», – отметил Грэм

    Ранее США нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности.

    В ответ на действия США Каракас запросил срочное заседание ООН, а верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.

    МИД России выразил солидарность с Венесуэлой, призвал освободить Мадуро и его супругу и не допустить эскалации конфликта. К аналогичным призывам присоединились власти Китая и КНДР, осудившие действия США и заявившие о нарушении международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв.

    Американские СМИ сообщили, что во время военной операции США в Венесуэле, состоявшейся 3 января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей.

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд условий для наращивания добычи нефти.

    8 января 2026, 01:35 • Новости дня
    Венесуэле предложат закупать продукцию США на доходы от нефтяной сделки

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду в сообщении соцсети Truth Social, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    Трамп перечислил сельскохозяйственную продукцию, лекарства, медицинские приборы и оборудование для улучшения энергосистемы и энергетических объектов Венесуэлы в качестве потенциальных закупок, которые страна сможет сделать у США на доходы от нефтепродажи.

    Заявление Трампа прозвучало через день после того, как он сказал, что Венесуэла передаст от 30 до 50 млн баррелей нефти, находящейся под санкциями, для продажи по рыночным ценам.

    «Мне только что сообщили, что Венесуэла будет закупать только продукцию американского производства на деньги, полученные в рамках нашей новой нефтяной сделки», – приводит CNBC сообщение Трампа.

    Министр энергетики Крис Райт заявил в среду, что США будут контролировать продажу венесуэльской нефти бессрочно.

    «Мы будем продавать нефть, добываемую в Венесуэле – сначала эту накопленную нефть, а затем бессрочно, в дальнейшем, мы будем продавать добываемую в Венесуэле нефть рынку», – сказал Райт на ежегодной энергетической конференции Goldman Sachs в Майами.

    Он добавил, что США необходимо иметь влияние и контроль над продажей нефти, чтобы добиться изменений, которые неизбежны в Венесуэле. По словам Райта, средства от продаж будут депонированы на счета, контролируемые США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. США в январе начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке.

    7 января 2026, 15:32 • Новости дня
    Эрдоган опроверг сообщения о предложении США Мадуро уехать в Турцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не получала сведений о предложении Соединенных Штатов президенту Венесуэлы Николасу Мадуро уехать в Турцию.

    Как передает ТАСС, Эрдоган в интервью телеканалу TRT Haber сказал: «Нам такой информации не поступало, такого не было».

    Таким образом, турецкий лидер опроверг публикацию газеты The New York Times, в которой утверждалось, что американские власти 23 декабря предложили Мадуро покинуть Венесуэлу и выехать в Турцию.

    По информации NYT, венесуэльский президент «гневно отверг этот план».

    Ранее, 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о нанесении Соединенными Штатами ударов по гражданским и военным объектам в Каракасе. Он охарактеризовал действия Вашингтона как военную агрессию, после чего в Венесуэле было введено чрезвычайное положение.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение атаки и операцию по попытке вывоза из страны Николаса Мадуро и его супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил о поддержке Венесуэлы и предостерег от нарушения ее суверенитета.

    Власти Турции отказались подтверждать информацию о предложении президента США Дональда Трампа отправить Николаса Мадуро в изгнание в Турцию.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил предложение США покинуть свою страну и переехать в Турцию.

