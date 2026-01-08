Синоптик сообщил о росте сугробов в Москве почти до 50 см

Синоптик Леус сообщил о росте сугробов в Москве почти до 50 см к пятнице

Tекст: Мария Иванова

В Москве вновь зафиксирован снежный рекорд этой зимы, сообщает Telegram-канал Леуса.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что базовая метеостанция на ВДНХ отметила высоту снежного покрова в 26 см, что повторяет максимум, установленный 4 января. За сутки здесь прирост составил 2 см.

На других станциях города отмечены схожие или чуть большие показатели: на Балчуге – 26 см (+4 см за сутки), в Тушино – 28 см (+2 см), а на МГУ – 30 см. В северной части Московской области прирост снега составил от 1 до 3 см, а в южных районах – от 4 до 6 см. В Наро-Фоминске высота снежного покрова достигла 29 см, что стало одним из самых высоких показателей в регионе.

Минувшей ночью в столице и области прошёл снег, при этом в Москве зафиксированы осадки в 4 мм, а в некоторых южных районах – до 6 мм в пересчёте на воду.

Леус отмечает, что особенно интенсивное увеличение высоты сугробов ожидается в ближайшие дни, а в пятницу прогнозируется прибавка до 10-20 см.

Таким образом, высота сугробов в Москве может достичь 50 см уже в ближайшие дни, если прогнозы оправдаются. Стихия способна затруднить движение и повлиять на городскую инфраструктуру.

