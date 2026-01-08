Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, удар был нанесён по наводке украинского волонтёра Дениса Христова с позывным Голландец. Гуранич рассказал, что Христов сначала приехал к девятиэтажке, снял жильцов на телефон, после чего уехал, а вскоре по дому был нанесён ракетный удар, убивший девять человек, передает ТАСС.

«Волонтер – этот рыжий с позывным Голландец – приехал к девятиэтажке. Из девятиэтажки этой наша знакомая бабушка 86 лет эвакуировалась с ним, больше никто не захотел. Он был с телефоном на палке, снимал соседей наших. Там человек 30 жили. После его отъезда в этот дом прилетает ракета, девять человек убило. Обрушились все девять этажей двух подъездов в подвал», – рассказал спасённый.

По словам Гуранича, после трагедии Христов снова появился у дома, предлагая людям эвакуироваться, но мужчины, откапывавшие тела родных, пригрозили ему расправой, и волонтер поспешно уехал. Также Гуранич отметил, что на месте удара были обнаружены фрагменты ракет с иностранной маркировкой, а местные слышали запуск ракеты со стороны трассы в Днепропетровскую область, где находились украинские военные.

Он подчеркнул, что такие действия со стороны волонтёра происходили не впервые. Ещё в декабре спасённые жители Красноармейска рассказали, что ВСУ наносили удары по отказавшимся эвакуироваться жителям по наводке Христова.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о пострадавшей от БПЛА ВСУ мирной жительнице Красноармейска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силовые подразделения и беспилотные системы уничтожили две диверсионные группы на территории Красноармейска, Димитрова и Родинского. Военные также сбили семь дронов с флагами Украины в этих населенных пунктах.