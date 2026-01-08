Ученые предупредили о возможных слабых магнитных бурях 9 января

В ИКИ РАН предупредили о магнитных бурях уровня G1 из-за плазменного выброса

Tекст: Мария Иванова

Слабые магнитные бури могут возникнуть на Земле 9 января, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, бури уровня G1 ожидаются в середине дня из-за пролетающего мимо планеты плазменного облака, выброшенного Солнцем 6 января.

При этом вероятность магнитных возмущений зависит от траектории облака. Если оно отклонится вбок, Земля может избежать геомагнитных последствий. Однако даже небольшое изменение направления может привести к усилению магнитных бурь по сравнению с текущим прогнозом, отмечают специалисты лаборатории.

С начала года активность Солнца остается низкой, и признаков ее роста в ближайшие дни ученые не видят. Однако в течение двух суток скорость солнечного ветра может умеренно увеличиться из-за появления необычно сформированной корональной дыры на поверхности светила, обращенной к Земле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 3 января на Земле началась первая магнитная буря 2026 года.

Прошлый год отличался высокой геомагнитной активностью и рекордными показателями за последние десять лет.