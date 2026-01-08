Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Telegraph, такое правило закреплено в оборонной тактике королевства и, как сообщает издание, было подтверждено минобороны страны на фоне требований США по обеспечению безопасности арктического региона.

Министерство обороны Дании напомнило о существовании с 1952 года нормы, обязывающей военнослужащих на Гренландии «немедленно» открывать ответный огонь в случае вторжения противника, без ожидания дополнительных приказов. Это правило действует для быстрого реагирования на любые возможные опасности.

Ранее европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений по Гренландии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений о стратегической важности острова и угрозах Вашингтона.

Британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией.