МИД КНР заявил о нарушении США международного права после захвата «Маринеры»

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты захватом российского нефтяного танкера в Атлантическом океане серьезно нарушили международное право, передает ТАСС.
На брифинге она подчеркнула: «Это серьезное нарушение международного права. Китай неизменно выступает против <…> любых действий, нарушающих Устав и принципы ООН».
Комментарий последовал после инцидента с российским судном «Маринера», захваченным американскими силами.
Китай также выступил против новых антироссийских санкций, предложенных президентом США Дональдом Трампом. Мао Нин отметила, что Китай последовательно осуждает любые незаконные односторонние рестрикции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».
Американские власти рассматривают возможность доставки экипажа судна для разбирательства по подозрению в нарушении санкций.
МИД России отслеживает ситуацию вокруг высадки американских военных на российское судно.