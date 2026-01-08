Овечкин побил собственный рекорд по голам в НХЛ

Овечкин забил 915-й гол в чемпионатах НХЛ и обновил рекорд

Tекст: Мария Иванова

Российский нападающий Александр Овечкин забросил свой 915-й гол в чемпионатах Национальной хоккейной лиги, сообщает «Интерфакс».

Гол был забит в матче между «Вашингтоном» и «Далласом», который завершился победой гостей со счетом 4:1. Встреча прошла на льду столичной команды.

Овечкин стал автором единственной шайбы «Вашингтона» в этой игре, тем самым обновив собственный рекорд по количеству голов в чемпионатах НХЛ. С учетом голов, заброшенных в плей-офф, на счету хоккеиста уже 992 шайбы, и по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки, у которого 1016 голов.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает седьмое место, имея в активе 50 очков. «Даллас» идет вторым в Западной конференции с 60 очками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года Александр Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра по числу победных шайб в НХЛ.

В декабре Овечкин занял третье место по количеству голов в НХЛ. Форвард ранее достиг отметки 1800 очков в матчах НХЛ.