    8 января 2026, 09:46 • Новости дня

    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина

    Baijiahao: Предложение о ненападении России поставило под сомнение основу НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инициатива Москвы зафиксировать гарантии ненападения на страны НАТО вызвала замешательство в альянсе и поставила под вопрос его стратегические основы, пишет китайское издание Baijiahao.

    Президент России Владимир Путин предложил подписать договор, который юридически зафиксирует гарантии ненападения России на страны НАТО, передает Lenta.ru.

    Журналисты китайского издания Baijiahao подчеркнули, что такая инициатива поставила альянс в тупик и стала неожиданной для его руководства. По мнению авторов, если НАТО отвергнет предложение, это выставит альянс в невыгодном свете перед общественностью и покажет стремление сохранять нарратив о российской угрозе.

    В статье отмечается, что юридическое закрепление такого договора может подорвать основы существования НАТО, а согласие или отказ приведет к поражению блока в любом случае. Авторы материала описали инициативу как «зеркало, отражающее трещины в западном стратегическом нарративе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва выразила готовность юридически закрепить на взаимной основе гарантии ненападения на страны ЕС и членов НАТО.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, однако страна готова к любому развитию событий. Также Путин назвал заявления о возможном нападении России на НАТО «чушью».

    7 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой

    Подполье сообщило о гибели восьми британских и двух американских офицеров под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных, сообщили в подполье.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации около десяти офицеров НАТО в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой. По его словам, удар пришелся по подразделению, которое проходило подготовку у британских подводников, специализирующихся на диверсиях, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил: «В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано – речь идет о десятках».

    Также он отметил, что среди ликвидированных были как минимум два офицера США. Точное количество украинских военных, по словам Лебедева, составляет несколько десятков человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников.

    А в Днепропетровской области ликвидировали подземные производственные мощности по выпуску ракет. В Харькове уничтожили цех по сборке беспилотников.

    До этого в районе города Шостка Сумской области уничтожили распределительный пункт подразделений ВСУ и базу иностранных наемников.

    5 января 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

    Путин в детстве хотел стать моряком, летчиком и разведчиком

    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о детских мечтах в разговоре с семилетним Игорем из Московской области, открытку которого он снял с «Елки желаний».

    Глава государства рассказал, что в детстве сперва хотел стать моряком, затем летчиком, а позднее под влиянием книг и фильмов о разведчиках решил посвятить себя этой профессии, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что поставил перед собой цель и добился ее, став сотрудником внешней разведки и проработав в этой сфере почти 20 лет. «И я стал сотрудником внешней разведки в нашей стране. И работал почти 20 лет, работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась», – отметил российский лидер.

    Президент пожелал Игорю исполнения его собственных желаний. Путин подчеркнул, что достижение целей приносит человеку хорошее и здоровое чувство удовлетворения, и пожелал мальчику добиться всего, чего он захочет, а также передал слова поддержки его братьям.

    Ранее Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    6 января 2026, 23:18 • Новости дня
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    «Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на France 2.

    Макрон подчеркнул, что считает необходимым провести диалог с Путиным «как можно скорее». По его словам, стороны находятся на этапе «восстановления контакта». Он ожидается «в ближайшие недели», сказал французский лидер.

    «Цель – мир без капитуляции Украины», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    5 января 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей

    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей с учетом числа детей

    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по улучшению мер поддержки семей, чтобы размер льгот напрямую зависел от числа детей.

    Этот пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля.

    Согласно поручению, правительство должно совместно с комиссиями Госсовета и Народным фронтом разработать предложения по комплексной модернизации мер для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Особое внимание требуется уделить улучшению жилищных условий для таких семей.

    В документе отдельно отмечается, что размер государственной поддержки должен увеличиваться в зависимости от количества детей в семье.

    Ранее Путин дал поручение разработать льготные тарифы такси для многодетных.

    Он также поручил кабмину пересмотреть региональные меры по увеличению рождаемости.

    7 января 2026, 00:34 • Новости дня
    Путин вместе с военными посетил рождественскую службу в одном из храмов Подмосковья
    Путин вместе с военными посетил рождественскую службу в одном из храмов Подмосковья
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встречает Рождество Христово вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Владимир Путин присутствует на Рождественском Богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Путин прибыл на рождественское богослужение в строгом темном костюме, без галстука. Военные пришли в парадной форме в сопровождении жен и детей.

    На кадрах видно, что рядом с президентом находятся трое военнослужащих - Героев России, передает РИА «Новости».

    Президент ежегодно посещает церковные службы в рождественскую ночь, часто выбирая для этого небольшие церкви в различных регионах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 января православные отмечают Рождество Христово. Путин поздравил россиян с Рождеством. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.

    5 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Путин поручил правительству реализовать план «обеления» секторов экономики

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках новых поручений президент Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка реализовать мероприятия по «обелению» ряда секторов экономики.

    Как передает РИА «Новости», президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России обеспечить выполнение плана по «обелению» отдельных секторов экономики. Соответствующее поручение вошло в перечень решений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    В документе отмечено: «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач:... Обеспечение реализации плана мероприятий по 'обелению' отдельных секторов экономики».

    Ранее Путин поручил доработать план структурных изменений в экономике. Подробные шаги по легализации деятельности в отдельных секторах будут разработаны в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин дал правительству указания по доработке национальных проектов, уточнению методик оценки и обеспечению финансирования технологического развития страны.

    Президент России Владимир Путин утвердил основные задачи и показатели для достижения национальных целей развития страны до 2030 года и подчеркнул необходимость их дальнейшей доработки.

    5 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Путин назвал победой возвращение паралимпийцам права выступать под флагом России
    Путин назвал победой возвращение паралимпийцам права выступать под флагом России
    @ REUTERS/Alexander Demianchuk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием его основания и отметил важность возвращения российским паралимпийцам права выступать с национальной символикой.

    «Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой», – подчеркнул глава в телеграмме, которая размещена на сайте Кремля.

    Путин также особо отметил значимую работу комитета, который, по его словам, выполняет важную социальную миссию, вовлекая тысячи людей с ограничениями по здоровью в спорт и помогая им раскрывать свои таланты. Президент подчеркнул, что грамотная и последовательная деятельность организации способствует высоким достижениям российских спортсменов на мировых и европейских чемпионатах, а также на летних и зимних Паралимпийских играх.

    В декабре спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

    Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

    7 января 2026, 01:50 • Новости дня
    Путин поздравил военных с Рождеством и назвал их миссию святой
    Путин поздравил военных с Рождеством и назвал их миссию святой
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ночь на Рождество посетил храм великомученика Георгия Победоносца в Московской области, он поздравил военнослужащих и их семьи, которые были с ним на богослужении.

    «Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник – Рождество Христово. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел как-то на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту святую миссию», – сказал Путин после богослужения.

    Президент «обратился к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения» и подчеркнул, что дети военнослужащих по праву могут гордиться своими родителями, как всегда в России гордились воинами. Он пожелал всем присутствующим удачи и чтобы «Ангел Хранитель всегда был рядом».

    Глава государства отметил, что радость праздника разделяют представители других конфессий. «Так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники, и так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа всегда одна на всех», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, православные отмечают Рождество Христово в среду, 7 января. Путин поздравил граждан России и других православных верующих с праздником. Путин встречает Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья.

    5 января 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин поручил поддержать предприятия со снижающимся производством

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский президент распорядился принять дополнительные меры в поддержку предприятий тех отраслей, где наблюдалось снижение выпуска продукции по итогам 2025 года.

    Владимир Путин поручил правительству России оказать поддержку предприятиям, работающим в секторах экономики с сокращением объемов производства, передает ТАСС. Соответствующее указание содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    В документе подчеркивается: «Правительству Российской Федерации принять дополнительные меры, направленные на поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства».

    Кроме того, кабмину поручено проанализировать причины низких показателей достижения национальных целей развития в регионах, находящихся на последних десяти позициях в рейтинге по этим показателям. По итогам анализа должны быть разработаны и реализованы мероприятия, способствующие улучшению ситуации в этих регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин дал правительству указания по доработке национальных проектов, уточнению методик оценки и обеспечению финансирования технологического развития России.

    Президент России Владимир Путин утвердил основные задачи и показатели для достижения национальных целей развития страны до 2030 года.

    5 января 2026, 15:38 • Новости дня
    Путин утвердил задачи нацразвития России до 2030 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил основные задачи и показатели для достижения национальных целей развития страны до 2030 года, подчеркнув необходимость их дальнейшей доработки.

    Президент России Владимир Путин одобрил ключевые задачи и показатели национальных целей развития страны до 2030 года. Документ с перечнем поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на официальном сайте Кремля.

    В тексте поручения отмечено: «Одобрить в целом представленные на заседании Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам предлагаемые Правительством Российской Федерации «Ключевые показатели и задачи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года» с учетом их доработки в соответствии с настоящим перечнем поручений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что все национальные проекты ориентированы на стратегические приоритеты технологического лидерства и независимости страны.

    5 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству, Банку России и региональным властям изменить структуру импорта в 2026 году.

    В частности, он поручил расширить поставки так называемых приоритетных товаров и услуг, к которым относятся трудоинтенсивные товары и услуги, а также технологические решения, не имеющие отечественных аналогов, передает ТАСС.

    Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    Ранее Путин заявил, что ограничения на импорт помогли российской экономике.

    5 января 2026, 15:58 • Новости дня
    Путин поручил кабмину пересмотреть региональные меры по увеличению рождаемости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поставил задачу обновить региональные меры по стимулированию рождаемости с учетом успешных практик, а результаты представить до лета.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству обновить региональные программы, направленные на повышение рождаемости, передает РИА «Новости». Кабинету министров предстоит учесть лучшие практики в субъектах, чтобы преодолеть негативные демографические тенденции, сложившиеся в стране.

    В утверждённом перечне поручений говорится: «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации, обратив особое внимание на необходимость: актуализации региональных программ повышения рождаемости с учётом лучших региональных практик».

    Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и руководители регионов. О результатах этой работы правительство должно отчитаться до 1 июня 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.

    5 января 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил семилетнего Игоря из Подмосковья с праздником

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России провел телефонный разговор с семьей Игоря, чья мечта посетить музей Мирового океана сбылась благодаря акции «Елка желаний».

    Владимир Путин поздравил семилетнего Игоря из Московской области и его семью с Новым годом, передает ТАСС.

    Президент обратился к мальчику, его родителям и двум братьям, пожелав счастья и радости всей семье.

    В ходе разговора глава государства поинтересовался впечатлениями от поездки в Калининград и посещения музея Мирового океана.

    Игорь рассказал, что ему особенно запомнились скелет кашалота, окаменелости и корабли, на что Путин ответил: «Здорово!».

    Президент отметил, что знания, полученные в музее, пригодятся мальчику в учебе, и упомянул о предстоящем посещении Третьяковской галереи, где для детей запланирована специальная программа «Поднять паруса. Курс на искусство».

    Мальчик поблагодарил президента, поздравил его с праздником и сообщил, что подготовил для главы государства картину в подарок. Путин поблагодарил за внимание и в беседе с родителями поинтересовался, понравилась ли им поездка, отметив, как важно собираться всей семьей вместе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о своих детских мечтах в разговоре с семилетним Игорем из Московской области.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров помог исполниться мечте 16-летнего Владислава из Луганска. Семнадцатилетняя Полина из Воронежа встретилась с ведущим программы «Рассказы о русской истории» Владимиром Мединским.

    5 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин дал поручение разработать льготные тарифы такси для многодетных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильным комиссиям Госсовета подготовить предложения по повышению доступности такси для семей с детьми.

    Особое внимание уделят разработке льготных тарифов для многодетных семей, а также созданию условий для перевозки детей-инвалидов, передает ТАСС. Чиновникам предстоит рассмотреть меры для повышения доступности перевозок детей-инвалидов не только по стоимости, но и по обеспечению технического оснащения автомобилей.

    Об этом говорится в одном из пунктов перечня поручений, утвержденного по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    В ноябре Путин поручил правительству определить единые меры поддержки многодетных.

    Он назвал многодетные семьи опорой России.

    5 января 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин поручил утвердить нацплан внедрения ИИ в экономику, соцсферу и госуправление

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление.

    Поручение предусматривает реализацию инициатив как на федеральном уровне, так и в регионах, передает ТАСС. Ответственным за выполнение поручения назначено правительство России, которое будет работать в тесном взаимодействии с межведомственной комиссией при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. К процессу также привлекут ассоциацию «Альянс в сфере искусственного интеллекта».

    Глава государства также поставил задачу сократить избыточные административные барьеры, мешающие развитию технологий искусственного интеллекта в стране.

    Кроме того, Путин поручил правительству совместно с МИДом и при участии «Сбербанка России» подготовить предложения по развитию экспорта отечественных технологий искусственного интеллекта. В документе особо подчеркивается важность рассмотрения вопроса о заключении международных договоров о стратегическом сотрудничестве с дружественными странами в сфере использования ИИ.

    Кроме того, президент потребовал от кабмина подготовить комплекс решений, необходимых для развития искусственного интеллекта.

    Ранее Путин предупредил о риске деградации из-за искусственного интеллекта.

    Он также заявил, что искусственный интеллект не только будет заменять людей на их рабочих местах, но и будет создавать новую работу.

    Российский лидер предложил развивать в России центры обработки данных ИИ.

