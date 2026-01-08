Baijiahao: Предложение о ненападении России поставило под сомнение основу НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин предложил подписать договор, который юридически зафиксирует гарантии ненападения России на страны НАТО, передает Lenta.ru.

Журналисты китайского издания Baijiahao подчеркнули, что такая инициатива поставила альянс в тупик и стала неожиданной для его руководства. По мнению авторов, если НАТО отвергнет предложение, это выставит альянс в невыгодном свете перед общественностью и покажет стремление сохранять нарратив о российской угрозе.

В статье отмечается, что юридическое закрепление такого договора может подорвать основы существования НАТО, а согласие или отказ приведет к поражению блока в любом случае. Авторы материала описали инициативу как «зеркало, отражающее трещины в западном стратегическом нарративе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва выразила готовность юридически закрепить на взаимной основе гарантии ненападения на страны ЕС и членов НАТО.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, однако страна готова к любому развитию событий. Также Путин назвал заявления о возможном нападении России на НАТО «чушью».