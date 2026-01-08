Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска

«Ростех» начал поставки сверхтвердых антидроновых патронов в войска

Tекст: Мария Иванова

Сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска, сообщает Ростех. Эти боеприпасы разработаны специально для борьбы с мини-БПЛА и показали лучшие результаты среди аналогов во время практических испытаний в Новороссии.

В ходе обучения инструкторы госкорпорации «Ростех» продемонстрировали военнослужащим использование нового патрона против дронов, а также провели занятия по тактике стрельбы с различными типами боеприпасов.

В компании отмечают: «Наилучшие результаты во время практической демонстрации показал патрон IGLA 100, выпускаемый предприятием Госкорпорации, cо снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. Он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 метров. При этом боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон FPV».

В «Ростехе» также подчеркивают, что сверхтвердая дробь патрона способна повреждать двигатели, блоки управления, перебивать провода и ломать прочные элементы конструкции дронов. Обычная свинцовая дробь такой эффективности не обеспечивает, добавили в госкорпорации.

Учебная программа включала как теоретические лекции, так и практическую стрельбу по мишеням с использованием различных видов боеприпасов – от свинцовой дроби до картечи и патронов 5,45х39. Кроме того, инструкторы демонстрировали военнослужащим эффективные методы поражения быстро движущихся целей.

Серийное производство патронов IGLA 100 калибра 12 миллиметров для нужд армии было запущено в 2024 году. Сейчас эти антидроновые боеприпасы уже начали поступать на вооружение российских подразделений.

