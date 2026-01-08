В России начали разработку лекарства от болезни Крона

Ученые передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) работают над созданием препарата для лечения болезни Крона, сообщает ТАСС. Основой будущего лекарства станут уникальные ферменты морских микроорганизмов, которые ранее были открыты в Тихоокеанском институте биоорганической химии ДВО РАН.
Директор школы Людмила Текутьева рассказала, что найденная молекула и синтезированные на ее основе ферменты уже показали потенциальную эффективность по нескольким направлениям.
«Сейчас мы работаем над созданием средства для лечения болезни Крона – серьезного, редкого и сложно поддающегося терапии заболевания», – заявила Текутьева.
Следующим этапом исследований станут доклинические испытания препарата. По словам Текутьевой, тест-системы для диагностики могут быть готовы раньше, поскольку это первый проект на основе новых ферментов. После доклинических исследований ученые планируют перейти к клиническим испытаниям лекарства.
Болезнь Крона относится к воспалительным заболеваниям кишечника и сопровождается такими симптомами, как диарея, лихорадка, боль в животе, кровь в стуле и язвы во рту. На сегодняшний день специфических лекарств от этого заболевания не существует, а имеющаяся терапия направлена на снижение воспаления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России началась подготовка персонализированной вакцины от меланомы для ряда пациентов.
Ученые при НИЦ имени Гамалеи завершили создание первых трех тестовых серий мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний.
Отечественный препарат для иммунотерапии рака легкого появился в России, что позволит существенно сократить расходы на лечение пациентов.