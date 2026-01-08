В ЕС призвали готовиться к конфронтации с Трампом

Politico сообщил о планах ЕС готовиться к конфронтации с Трампом

Tекст: Елизавета Шишкова

Издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС сообщает, что Евросоюз призвали готовиться к прямой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его интереса к Гренландии. Дипломат заявил: «Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом... Он настроен агрессивно, и нам нужно быть в режиме полной готовности», передает РИА «Новости».

Газета отмечает, что ранее европейские правительства не придавали серьезного значения угрозам Трампа по поводу Гренландии. Сейчас, по данным издания, в ЕС осознали всю серьезность ситуации.

Европейские чиновники, как пишет Politico, больше не игнорируют резкую риторику Трампа и «отчаянно ищут план», чтобы противодействовать возможным действиям США по Гренландии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений о стратегической важности острова и угрозах Вашингтона.

Британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией.